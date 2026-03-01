HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Francesca Montenegro revela la razón por la que terminó con Adrián Villar tras caso Lizeth Marzano: “No fue por el accidente”

Influencer Francesca Montenegro fue entrevistada en vivo por primera vez en el programa de Milagros Leiva, donde confesó detalles inéditos sobre su hoy exnovio, Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares, tras ocasionar el fallecimiento de la deportista Lizeth Marzano.

Francesca Montenegro negó que haya encubierto a su exnovio, Adrián Villar, tras atropellar a Lizeth Marzano. Foto: Composición LR/Panamericana.
Francesca Montenegro negó que haya encubierto a su exnovio, Adrián Villar, tras atropellar a Lizeth Marzano. Foto: Composición LR/Panamericana.

Francesca Montenegro, de 21 años, se presentó junto a sus padres, el abogado Juan Montenegro y su madre, en el programa ‘Sin rodeos’, conducido por la periodista Milagros Leiva. En ese espacio brindó detalles inéditos sobre lo que vivió con su ahora exnovio, Adrián Villar, tras el atropello que ocasionó la muerte de Lizeth Marzano la noche del 17 de febrero en San Isidro.

Durante la entrevista, la influencer reveló por primera vez el motivo que la llevó a poner fin a la relación con el hijastro de Marisel Linares. Aseguró en vivo que la ruptura “no fue por el accidente”, sino por la indiferencia que, según señaló, él y su familia mostraron tras el fallecimiento de la deportista. Además, calificó a su expareja como “mentiroso”.

PUEDES VER: Agencia de influencers despide a Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, tras alojar al hijastro de Marisel Linares

lr.pe

Francesca Montenegro revela por qué terminó su relación con Adrián Villar

Completamente indignada, Francesca Montenegro negó ser “una encubridora” y afirmó que decidió poner fin a su relación con Adrián Villar debido a “sus mentiras” y a la actitud que él y su familia, conformada por el camarógrafo Rubén Villar y la periodista Marisel Linares, mostraron tras lo ocurrido.

Indicó que ninguno de ellos salió a reconocer públicamente que tanto ella como su padre, Juan Montenegro, fueron los primeros en exigirle que se entregue a la justicia.  

“Yo le dije desde el momento cero (que se entregue) y es por eso que yo termino con Adrián. No fue en el primer día, porque yo no iba a terminar con él por haber tenido un accidente, sino por los valores que me mostró durante la tragedia: las mentiras que tuve y por la indiferencia de su parte y familia, que en ningún momento pudieron decir que mi padre y yo fuimos los primeros en pedirle que se entregue y que haga lo que la ley mandaba”, expresó con la voz entrecortada.

PUEDES VER: Influencer Francesca Montenegro confirma que terminó su relación con Adrián Villar tras investigación por muerte de Lizeth Marzano

lr.pe

Notas relacionadas
Decano del CAL sostiene que padre de Francesca Montenegro y exdefensa de Adrián Villar podrían ser expulsados: ''Problemas éticos y legales''

Decano del CAL sostiene que padre de Francesca Montenegro y exdefensa de Adrián Villar podrían ser expulsados: ''Problemas éticos y legales''

LEER MÁS
Abogado de Marisel Linares responde sobre donación del vehículo a Adrián Villar y reconoce que "no fue elevado a escritura pública"

Abogado de Marisel Linares responde sobre donación del vehículo a Adrián Villar y reconoce que "no fue elevado a escritura pública"

LEER MÁS
Exsocia de Francesca Montenegro aclara que la marca está inscrita únicamente a su nombre: "No es dueña"

Exsocia de Francesca Montenegro aclara que la marca está inscrita únicamente a su nombre: "No es dueña"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hijo mayor de María Pía Copello lanza su propia marca de ropa y sorprende con los precios de una prenda

Hijo mayor de María Pía Copello lanza su propia marca de ropa y sorprende con los precios de una prenda

LEER MÁS
Exsocia de Francesca Montenegro aclara que la marca está inscrita únicamente a su nombre: "No es dueña"

Exsocia de Francesca Montenegro aclara que la marca está inscrita únicamente a su nombre: "No es dueña"

LEER MÁS
Salsera Masiel Málaga anuncia la ruptura de su relación con futbolista Hernán ‘churrito’ Hinostroza y expone la razón: “Me engañaba”

Salsera Masiel Málaga anuncia la ruptura de su relación con futbolista Hernán ‘churrito’ Hinostroza y expone la razón: “Me engañaba”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 2 de marzo 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 2 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 2 de marzo, según Jhan Sandoval

Espectáculos

Rosalía triunfa en los Brit Awards 2026 y se lleva el premio a ‘Artista Internacional del Año’: le ganó a Bad Bunny, Taylow Swift y Lady Gaga

Salsera Masiel Málaga anuncia la ruptura de su relación con futbolista Hernán ‘churrito’ Hinostroza y expone la razón: “Me engañaba”

Melissa Klug sorprende al nadar rodeada de tiburones en Maldivas durante sus vacaciones: “No, qué miedo”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente José María Balcázar impulsó ley de nombramiento automático y benefició a su propio hijo

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: conoce los resultados de la votación y quiénes van a segunda vuelta

José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades: proyectos no tienen financiamientos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025