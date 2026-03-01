Francesca Montenegro, de 21 años, se presentó junto a sus padres, el abogado Juan Montenegro y su madre, en el programa ‘Sin rodeos’, conducido por la periodista Milagros Leiva. En ese espacio brindó detalles inéditos sobre lo que vivió con su ahora exnovio, Adrián Villar, tras el atropello que ocasionó la muerte de Lizeth Marzano la noche del 17 de febrero en San Isidro.

Durante la entrevista, la influencer reveló por primera vez el motivo que la llevó a poner fin a la relación con el hijastro de Marisel Linares. Aseguró en vivo que la ruptura “no fue por el accidente”, sino por la indiferencia que, según señaló, él y su familia mostraron tras el fallecimiento de la deportista. Además, calificó a su expareja como “mentiroso”.

Francesca Montenegro revela por qué terminó su relación con Adrián Villar

Completamente indignada, Francesca Montenegro negó ser “una encubridora” y afirmó que decidió poner fin a su relación con Adrián Villar debido a “sus mentiras” y a la actitud que él y su familia, conformada por el camarógrafo Rubén Villar y la periodista Marisel Linares, mostraron tras lo ocurrido.

Indicó que ninguno de ellos salió a reconocer públicamente que tanto ella como su padre, Juan Montenegro, fueron los primeros en exigirle que se entregue a la justicia.

“Yo le dije desde el momento cero (que se entregue) y es por eso que yo termino con Adrián. No fue en el primer día, porque yo no iba a terminar con él por haber tenido un accidente, sino por los valores que me mostró durante la tragedia: las mentiras que tuve y por la indiferencia de su parte y familia, que en ningún momento pudieron decir que mi padre y yo fuimos los primeros en pedirle que se entregue y que haga lo que la ley mandaba”, expresó con la voz entrecortada.