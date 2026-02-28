Gobierno de José María Balcázar declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días
La medida rige por 30 días y restringe derechos como la libertad de tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio, con participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la PNP.
- Gobierno declara estado de emergencia por lluvias algunos distritos de Lima, Arequipa, Piura, y más regiones
- Tormenta invernal histórica en noreste de EE.UU.: declaran estado de emergencia en Nueva York y prohiben viajes por vientos extremos
El gobierno de José María Balcázar declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 30 días ante el aumento de la criminalidad. La norma dispone control policial con respaldo militar y permite la restricción de derechos constitucionales en las zonas intervenidas.
"Declarar por el término de treinta (30) días calendario, el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao. La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia. La Policía Nacional del Perú determina las zonas de intervención, esencialmente sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos", se lee en el Decreto.
TE RECOMENDAMOS
CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Noticia en desarrollo...