HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 candidatos compiten por decanato
EN VIVO | Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 candidatos compiten por decanato     EN VIVO | Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 candidatos compiten por decanato     EN VIVO | Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 candidatos compiten por decanato     
EN VIVO | Emergencia por lluvias: tormenta eléctrica azota Tumbes
EN VIVO | Emergencia por lluvias: tormenta eléctrica azota Tumbes     EN VIVO | Emergencia por lluvias: tormenta eléctrica azota Tumbes     EN VIVO | Emergencia por lluvias: tormenta eléctrica azota Tumbes     
Política

Gobierno de José María Balcázar declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días

La medida rige por 30 días y restringe derechos como la libertad de tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio, con participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la PNP.

Gobierno de José María Balcázar declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días
Gobierno de José María Balcázar declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días | Composición LR | Composición LR

El gobierno de José María Balcázar declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 30 días ante el aumento de la criminalidad. La norma dispone control policial con respaldo militar y permite la restricción de derechos constitucionales en las zonas intervenidas.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Declarar por el término de treinta (30) días calendario, el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao. La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia. La Policía Nacional del Perú determina las zonas de intervención, esencialmente sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos", se lee en el Decreto.

TE RECOMENDAMOS

CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Gobierno declara estado de emergencia por lluvias algunos distritos de Lima, Arequipa, Piura, y más regiones

Gobierno declara estado de emergencia por lluvias algunos distritos de Lima, Arequipa, Piura, y más regiones

LEER MÁS
Tormenta invernal histórica en noreste de EE.UU.: declaran estado de emergencia en Nueva York y prohiben viajes por vientos extremos

Tormenta invernal histórica en noreste de EE.UU.: declaran estado de emergencia en Nueva York y prohiben viajes por vientos extremos

LEER MÁS
Gobierno declara nuevo estado de emergencia por 60 días ante la amenaza de fuertes lluvias en 179 distritos del país

Gobierno declara nuevo estado de emergencia por 60 días ante la amenaza de fuertes lluvias en 179 distritos del país

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones CAL 2026: fecha, hora, dónde votar y todos los candidatos al decanato

Elecciones CAL 2026: fecha, hora, dónde votar y todos los candidatos al decanato

LEER MÁS
Elecciones Colegio de Abogados Lima 2026: listas oficiales y todo sobre los candidatos

Elecciones Colegio de Abogados Lima 2026: listas oficiales y todo sobre los candidatos

LEER MÁS
Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿A qué hora juega Alianza Lima vs UTC por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1?

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1?

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

Política

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Elecciones CAL 2026: fecha, hora, dónde votar y todos los candidatos al decanato

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

Gobierno de José María Balcázar declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025