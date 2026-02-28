Gobierno de José María Balcázar declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días | Composición LR | Composición LR

Gobierno de José María Balcázar declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días | Composición LR | Composición LR

El gobierno de José María Balcázar declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 30 días ante el aumento de la criminalidad. La norma dispone control policial con respaldo militar y permite la restricción de derechos constitucionales en las zonas intervenidas.

"Declarar por el término de treinta (30) días calendario, el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao. La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia. La Policía Nacional del Perú determina las zonas de intervención, esencialmente sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos", se lee en el Decreto.

TE RECOMENDAMOS CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Noticia en desarrollo...