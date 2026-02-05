Irán informó que en los barcos petroleros interceptados había un total de 15 extranjeros. | AFP | Atta Kenare

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la interceptación de dos buques petroleros con tripulaciones extranjeras que transportaban combustible de contrabando en aguas del Golfo. La información fue divulgada inicialmente por la agencia de noticias Tasnim. Por el momento, se desconoce qué bandera portaban las embarcaciones detenidas ni la nacionalidad de los ocupantes.

La reciente captura ocurrió después de que Estados Unidos enviara un grupo naval a la región del Golfo Pérsico en respuesta a la represión mortal de las protestas antigubernamentales en Irán. En un principio, las manifestaciones multitudinarias surgieron por el aumento del costo de vida, pero luego derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna Teherán desde la Revolución Islámica de 1979.

Más de un millón de litros de combustible y 15 extranjeros

De acuerdo con la agencia Tasnim, las autoridades iraníes encontraron más de un millón de litros de combustible en los dos navíos que navegaban cerca de la isla iraní de Farsi, utilizada en el pasado como punto de operaciones militares. El medio, además, reportó que en los barcos petroleros había un total de 15 extranjeros. Todos ellos fueron referidos a la justicia para los procesos legales correspondientes.

Ambas embarcaciones, según Tasnim, estuvieron involucradas en actividades de contrabando en los últimos meses y fueron identificadas después de operaciones de vigilancia e inteligencia de las fuerzas navales de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Como detalló AFP, las tropas iraníes suelen atacar regularmente petroleros acusados de formar parte del comercio ilícito en el Golfo y el estrecho de Ormuz, considerados zonas importantes para el transporte de petróleo y gas natural licuado.

Estados Unidos aumenta la presión regional

Estados Unidos e Irán tienen previsto reunirse este viernes 6 de febrero en Omán. El encuentro se produciría en un contexto de creciente tensión entre Teherán y Washington. En los últimos días, el presidente Donald Trump reforzó significativamente la presencia militar estadounidense con el envío del portaviones USS Abraham Lincoln y buques equipados con misiles Tomahawk a la región de Oriente Medio.

El objetivo del republicano es aumentar la presión sobre el ayatolá Alí Jamenei, un clérigo y político que se desempeña como líder supremo de Irán desde 1989. "Yo digo que él debería estar muy preocupado, debería estarlo", dijo el mandatario en una entrevista con el canal NBC News.

Trump no descartó nuevas acciones militares en Irán, como ocurrió en junio de 2025, cuando destruyó instalaciones nucleares de la República Islámica. El martes 3 se reportó que un avión caza de Washington destruyó un dron iraní que, según la Casa Blanca, se acercaba "agresivamente" al portaviones estadounidense que se encontraba en el mar Arábigo. Este derribo ocurrió un día después de que las fuerzas iraníes intentaran detener un petrolero con bandera estadounidense en el estrecho de Ormuz.