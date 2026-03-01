HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

Masud Pezeshkian, presidente iraní, aseguró que la venganza es "un deber y derecho legítimo". El país declaró 40 días de luto por la muerte del ayatolá.

Irán aseguró respuesta tras muerte de Jamenei.
Irán aseguró respuesta tras muerte de Jamenei. | Composición LR

Irán juró este domingo vengar la muerte de su líder supremo Alí Jamenei, quien falleció en bombardeos llevados a cabo por Israel y Estados Unidos, como respuesta a la amenaza de Donald Trump de continuar con los ataques sin precedentes si persisten las represalias.

Masud Pezeshkian, mandatario del país, al estilo del presidente norteamericano, publicó en redes sociales un mensaje: "Ayer, Irán disparó misiles contra Estados Unidos e Israel, causando daño. Hoy, les atacaremos con una fuerza que jamás han conocido".

El ejército iraní anunció ataques contra bases estadounidenses en el Golfo y en el Kurdistán iraquí, al día siguiente de lanzar una lluvia de misiles sobre Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin, que causaron la muerte de al menos dos personas en Abu Dabi y otra en Tel Aviv.

Las autoridades del país decretaron 40 días de luto por la muerte de Jamenei, quien falleció junto a su hija, yerno y nieta en el asalto. El ejército israelí, por su parte, confirmó la muerte de 40 altos mandos iraníes, entre ellos Mohamad Pakpour, jefe del Estado Mayor; Abdolrahim Mousavi, ministro de Defensa; Aziz Nasirzadeh y Alí Shamkhani, asesor cercano del líder supremo y jefe del Consejo Nacional de Defensa.

Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo de Irán tras ataque de Israel

lr.pe

Siguen las amenazas de Trump

Luego de que Donald Trump anunciara la muerte del líder supremo iraní de 86 años, a quien calificó como “una de las personas más malvadas de la historia”, hizo un llamado a la población de Irán a sublevarse y tomar el poder. Además, advirtió que su país “atacará con una fuerza nunca antes vista” si continúan los contraataques iraníes.

De igual manera, tanto Trump como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguraron que la operación "Furia Épica" continuará durante el tiempo que sea necesario.

Washington continúa presionando para que Irán ceda a las exigencias y llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear y balístico. Mientras tanto, desde Teherán siguen en una situación delicada debido a la brutal represión de las protestas antigubernamentales en diciembre y enero, que resultaron en miles de muertos.

El jefe de Guardianes de la Revolución, Mohamad Pakpour, fue eliminado, según revela el ejercito de Israel

lr.pe

Papa León XIV pide poner fin a la "espiral de violencia" en Oriente Medio

El papa León XIV hizo un llamado este domingo para poner fin a la "espiral de violencia" en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que respondió con bombardeos en la región.

"Ante la posibilidad de una tragedia de proporciones gigantescas, insto a las partes involucradas a asumir su responsabilidad moral y detener esta espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreversible", expresó el sumo pontífice ante la multitud reunida en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

"La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas ni con armas, que solo traen destrucción, sufrimiento y muerte, sino mediante un diálogo razonable, sincero y responsable", agregó el papa, nacido en Estados Unidos, durante la oración del ángelus.

