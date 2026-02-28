Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato
La jornada electoral se realiza este sábado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el que abogados habilitados eligen al nuevo decano del Colegio de Abogados para el periodo 2026-2027.
- Elecciones CAL 2026: fecha, hora, dónde votar y todos los candidatos al decanato
- Elecciones Colegio de Abogados Lima 2026: listas oficiales y todo sobre los candidatos
Este sábado 28 de febrero se desarrollan las elecciones para renovar el decanato del Colegio de Abogados, en una jornada presencial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que convoca a miles de agremiados habilitados. Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis postulantes compiten por liderar el principal gremio jurídico del país, en un proceso que definirá la conducción institucional para el periodo 2026-2027.
Colegio de Abogados EN VIVO
Humberto Abanto compite en la lista número 11
Abanto, tras recibir el número de su lista, afirmó que es "momento de recuperar nuestro Colegio".
En la presentación de su candidatura, sostuvo que el Colegio de Abogados de Lima no estaría protegiendo de manera adecuada a los abogados en el ejercicio de su labor. "Los abogados somos maltratados. Hemos visto que abogados han sido convertidos por fiscales en brazos ilegales de organización criminales y el CAL ha quedado en silencio. Hemos visto a despachos de abogados allanados, violándose el secreto profesional y el CAL no ha dicho nada", refirió.
Delia Espinoza en la lista número 3
Entre las candidaturas resalta la de Delia Espinoza, exfiscal de la Nación, cuya destitución fue dispuesta en enero por la Junta Nacional de Justicia. Tras oficializar su postulación, la abogada difundió un mensaje en redes sociales: "Con dignidad y transparencia, avancemos juntos", escribió.
"Me explicaron que ellos querían rescatar lo que es la imagen de los abogados en cuanto al ejercicio profesional, en cuanto a la presencia que deben tener en el sistema de administración de justicia y recuperar también la confianza de la sociedad", declaró. "Es urgente estructurar no solo aspectos materiales, sino restablecer la ética interna, el clima interno (...) tenemos que generar experiencia en gestión", dijo la exfiscal.
CAL: ¿Quiénes compiten por el decanato?
Lista 1: Ruth Monge Guillergua (primera postulación)
Lista 3: Delia Espinoza Valenzuela (primera postulación)
Lista 5: Jorge Luis Rioja Vallejos (segunda postulación)
Lista 7: Francisco Gómez Valdez
Lista 9: Pedro Angulo Arana
Lista 11: Humberto Abanto Verástegui (primera postulación)
Lista 13: Judith Torres Anaya (primera postulación)
Lista 15: Oscar Peña Gonzales (quinta postulación)
TE RECOMENDAMOS
CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno