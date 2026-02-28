Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

Abanto, tras recibir el número de su lista, afirmó que es "momento de recuperar nuestro Colegio".

En la presentación de su candidatura, sostuvo que el Colegio de Abogados de Lima no estaría protegiendo de manera adecuada a los abogados en el ejercicio de su labor. "Los abogados somos maltratados. Hemos visto que abogados han sido convertidos por fiscales en brazos ilegales de organización criminales y el CAL ha quedado en silencio. Hemos visto a despachos de abogados allanados, violándose el secreto profesional y el CAL no ha dicho nada", refirió.