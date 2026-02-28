HOYSuscripcion LR Focus

Política

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

La jornada electoral se realiza este sábado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el que abogados habilitados eligen al nuevo decano del Colegio de Abogados para el periodo 2026-2027.

Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos buscan ganar las elecciones y liderar el Colegio de Abogados.
Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos buscan ganar las elecciones y liderar el Colegio de Abogados. | Composición LR | Foto: composición LR

Este sábado 28 de febrero se desarrollan las elecciones para renovar el decanato del Colegio de Abogados, en una jornada presencial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que convoca a miles de agremiados habilitados. Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis postulantes compiten por liderar el principal gremio jurídico del país, en un proceso que definirá la conducción institucional para el periodo 2026-2027.

Colegio de Abogados EN VIVO

08:39
28/2/2026

Humberto Abanto compite en la lista número 11

Abanto, tras recibir el número de su lista, afirmó que es "momento de recuperar nuestro Colegio".

En la presentación de su candidatura, sostuvo que el Colegio de Abogados de Lima no estaría protegiendo de manera adecuada a los abogados en el ejercicio de su labor. "Los abogados somos maltratados. Hemos visto que abogados han sido convertidos por fiscales en brazos ilegales de organización criminales y el CAL ha quedado en silencio. Hemos visto a despachos de abogados allanados, violándose el secreto profesional y el CAL no ha dicho nada", refirió.

08:31
28/2/2026

Delia Espinoza en la lista número 3

Entre las candidaturas resalta la de Delia Espinoza, exfiscal de la Nación, cuya destitución fue dispuesta en enero por la Junta Nacional de Justicia. Tras oficializar su postulación, la abogada difundió un mensaje en redes sociales: "Con dignidad y transparencia, avancemos juntos", escribió.

"Me explicaron que ellos querían rescatar lo que es la imagen de los abogados en cuanto al ejercicio profesional, en cuanto a la presencia que deben tener en el sistema de administración de justicia y recuperar también la confianza de la sociedad", declaró. "Es urgente estructurar no solo aspectos materiales, sino restablecer la ética interna, el clima interno (...) tenemos que generar experiencia en gestión", dijo la exfiscal.

08:12
28/2/2026

CAL: ¿Quiénes compiten por el decanato?

Lista 1: Ruth Monge Guillergua (primera postulación)
Lista 3: Delia Espinoza Valenzuela (primera postulación)
Lista 5: Jorge Luis Rioja Vallejos (segunda postulación)
Lista 7: Francisco Gómez Valdez
Lista 9: Pedro Angulo Arana
Lista 11: Humberto Abanto Verástegui (primera postulación)
Lista 13: Judith Torres Anaya (primera postulación)
Lista 15: Oscar Peña Gonzales (quinta postulación)

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Elecciones CAL 2026: fecha, hora, dónde votar y todos los candidatos al decanato

Elecciones CAL 2026: fecha, hora, dónde votar y todos los candidatos al decanato

Elecciones Colegio de Abogados Lima 2026: listas oficiales y todo sobre los candidatos

Elecciones Colegio de Abogados Lima 2026: listas oficiales y todo sobre los candidatos

Decano del CAL sostiene que padre de Francesca Montenegro y exdefensa de Adrián Villar podrían ser expulsados: ''Problemas éticos y legales''

Decano del CAL sostiene que padre de Francesca Montenegro y exdefensa de Adrián Villar podrían ser expulsados: ''Problemas éticos y legales''

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Fiscal Jorge Chávez Cotrina advierte que el Ministerio Público se podría quedar sin presupuesto para sueldos de fiscales

Fiscal Jorge Chávez Cotrina advierte que el Ministerio Público se podría quedar sin presupuesto para sueldos de fiscales

Elecciones CAL 2026: fecha, hora, dónde votar y todos los candidatos al decanato

Elecciones CAL 2026: fecha, hora, dónde votar y todos los candidatos al decanato

Elecciones Colegio de Abogados Lima 2026: listas oficiales y todo sobre los candidatos

Elecciones Colegio de Abogados Lima 2026: listas oficiales y todo sobre los candidatos

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

Barcelona vs Villarreal EN VIVO por la fecha 26 de LaLiga 2025-26 de España

Irán responde al ataque con misiles a Israel y bases militares de EE.UU. en Medio Oriente: "Ahora estamos más preparados que nunca"

Política

Elecciones CAL 2026: fecha, hora, dónde votar y todos los candidatos al decanato

Tercera jornada del debate enfrentará a Fujimori y Vizcarra: sus planes anticorrupción incluyen pocas medidas concretas

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

Elecciones CAL 2026: fecha, hora, dónde votar y todos los candidatos al decanato

Tercera jornada del debate enfrentará a Fujimori y Vizcarra: sus planes anticorrupción incluyen pocas medidas concretas

