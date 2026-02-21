El tren bala que romperá récord de velocidad en América Latina con 350 km/h y reducirá el tiempo de viaje entre dos ciudades históricas

Con una extensión de 510 km, el nuevo corredor ferroviario reducirá el tiempo de viaje entre las ciudades clave a solo 1 hora y 45 minutos, mejorando la movilidad y el turismo. | Foto: Composición LR

Brasil está a punto de inaugurar el primer tren bala de América Latina, una infraestructura que marcará un hito en el transporte regional al alcanzar una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. El proyecto busca transformar la conectividad entre importantes centros urbanos y consolidar al país como referente en movilidad moderna en el continente.

La iniciativa conectará directamente a Río de Janeiro, São Paulo y Campinas, tres de las principales áreas metropolitanas brasileñas. Este corredor ferroviario de alta velocidad permitirá unir polos económicos, turísticos y culturales mediante un sistema más rápido y eficiente que los medios de transporte tradicionales.

Reducirá drásticamente el tiempo de viaje entre ciudades clave

Actualmente, el trayecto por carretera entre Río de Janeiro y São Paulo puede tomar entre cinco y seis horas, mientras que el transporte aéreo, aunque más rápido, implica tiempos adicionales por controles, traslados y espera en aeropuertos. Con el nuevo tren, ese recorrido se reducirá a aproximadamente una hora y cuarenta y cinco minutos.

La línea tendrá una extensión cercana a los 510 kilómetros y permitirá mejorar significativamente la conectividad nacional. Esta reducción del tiempo de traslado facilitará el desplazamiento diario de pasajeros, fortalecerá el turismo y contribuirá a una mayor integración económica entre las ciudades conectadas.

Tecnología avanzada y apuesta por la sostenibilidad

El sistema incorporará infraestructura moderna, incluyendo túneles, viaductos y sistemas eléctricos eficientes diseñados para garantizar seguridad y rendimiento a alta velocidad. Este tipo de transporte representa un avance tecnológico que posiciona a Brasil en el mapa de la innovación ferroviaria mundial.

Además, los trenes de alta velocidad son más eficientes energéticamente que los aviones o automóviles, lo que contribuye a disminuir las emisiones contaminantes y la congestión en carreteras. Autoridades y especialistas consideran que el proyecto impulsará el crecimiento económico en la región y simboliza una nueva etapa en la modernización del transporte.