➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 1 de marzo, según Jhan Sandoval

Este domingo 1 de marzo, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 1 de marzo?

Aries

Estás en una posición muy confrontativa con esa persona que quieres. No estás dispuesto a ceder, aunque te demuestren que no tienes la razón. Es mejor tomar distancia y evitar discusiones.

TE RECOMENDAMOS REIKI: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y SUS BENEFICIOS EN LA SANACIÓN ENERGÉTICA |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro

Tienes una buena noticia. Alguien te anuncia los avances que está teniendo esa gestión que parecía tan lenta e interrumpida. En el amor, esa persona desea verte, no pongas tantos pretextos.

Géminis

Tienes que comunicarte con esas personas que sabes tiene capacidad y la experiencia necesaria para desarrollar ese proyecto que tienes en mente. Habrá apoyo y el avance que esperas.

Cáncer

Sacrificarás tu tiempo para apoyar a una persona que pasa por momentos difíciles. Tu apoyo será desinteresado y muy valorado. En el amor, no esperes de quien no está dispuesto a brindar.

Leo

No perderás tiempo y te dedicarás a avanzar esa actividad que sabes es rentable y te generará mayor crecimiento. En el amor, estás alejándote de esa persona y ella percibe tu indiferencia.

Virgo

Te ha lastimado las palabras de quien amas, pero no es conveniente quedarte con esa herida y trata de hablar con ella. Necesitas entender qué está pasando con sus emociones y entenderla.

Libra

No puedes estar agobiándote por un futuro que no ha llegado. La ansiedad no es buena consejera y necesitas apagar tu mente. Sal con amigos y toma aire, esto te ayudará a recuperar tu centro.

Escorpio

Se ha resuelto un problema que parecía interminable. Ahora que todo está tomando su curso decidirás descansar y salir con las personas que amas. Un paseo al aire libre será muy satisfactorio.

Sagitario

Esa persona que se distanció volverá a escribirte. No le des tanta importancia a esta comunicación y espera más de ella para volver a confiar. Es tiempo de cuidar tus sentimientos, contrólate.

Capricornio

El buen ánimo te acompañará desde el inicio del día. Decidirás visitar a amigos y familiares, posiblemente asistas a un almuerzo que se extenderá hasta muy tarde. Solo evita los excesos.

Acuario

Un familiar está teniendo un comportamiento que detona perturbación e intranquilidad interior. Toma distancia y evita cuestionar sus maneras. Su carácter podrías llevarlo a perder el control.

Piscis

Conversarás con una amistad de carácter fuerte. Sus palabras serán una sacudida que te servirá a confiar nuevamente en ti y en tu capacidad. En el amor, esa persona tiene deseos de volver a verte.