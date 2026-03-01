HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 1 de marzo, según Jhan Sandoval

Este 1 de marzo, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 1 de marzo.
Lee el horóscopo de hoy, 1 de marzo. | Foto: Composición LR

Este domingo 1 de marzo, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.  

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 28 de febrero, según Jhan Sandoval

lr.pe

¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 1 de marzo?

Aries

Estás en una posición muy confrontativa con esa persona que quieres. No estás dispuesto a ceder, aunque te demuestren que no tienes la razón. Es mejor tomar distancia y evitar discusiones.

TE RECOMENDAMOS

REIKI: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y SUS BENEFICIOS EN LA SANACIÓN ENERGÉTICA |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro

Tienes una buena noticia. Alguien te anuncia los avances que está teniendo esa gestión que parecía tan lenta e interrumpida. En el amor, esa persona desea verte, no pongas tantos pretextos.

Géminis

Tienes que comunicarte con esas personas que sabes tiene capacidad y la experiencia necesaria para desarrollar ese proyecto que tienes en mente. Habrá apoyo y el avance que esperas.

Cáncer

Sacrificarás tu tiempo para apoyar a una persona que pasa por momentos difíciles. Tu apoyo será desinteresado y muy valorado. En el amor, no esperes de quien no está dispuesto a brindar.

Leo

No perderás tiempo y te dedicarás a avanzar esa actividad que sabes es rentable y te generará mayor crecimiento. En el amor, estás alejándote de esa persona y ella percibe tu indiferencia.

Virgo

Te ha lastimado las palabras de quien amas, pero no es conveniente quedarte con esa herida y trata de hablar con ella. Necesitas entender qué está pasando con sus emociones y entenderla.

Libra

No puedes estar agobiándote por un futuro que no ha llegado. La ansiedad no es buena consejera y necesitas apagar tu mente. Sal con amigos y toma aire, esto te ayudará a recuperar tu centro.

Escorpio

Se ha resuelto un problema que parecía interminable. Ahora que todo está tomando su curso decidirás descansar y salir con las personas que amas. Un paseo al aire libre será muy satisfactorio.

Sagitario

Esa persona que se distanció volverá a escribirte. No le des tanta importancia a esta comunicación y espera más de ella para volver a confiar. Es tiempo de cuidar tus sentimientos, contrólate.

Capricornio

El buen ánimo te acompañará desde el inicio del día. Decidirás visitar a amigos y familiares, posiblemente asistas a un almuerzo que se extenderá hasta muy tarde. Solo evita los excesos. 

Acuario

Un familiar está teniendo un comportamiento que detona perturbación e intranquilidad interior. Toma distancia y evita cuestionar sus maneras. Su carácter podrías llevarlo a perder el control.

Piscis

Conversarás con una amistad de carácter fuerte. Sus palabras serán una sacudida que te servirá a confiar nuevamente en ti y en tu capacidad. En el amor, esa persona tiene deseos de volver a verte.  

Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 28 de febrero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 28 de febrero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 27 de febrero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 27 de febrero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 26 de febrero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 26 de febrero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 28 de febrero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 28 de febrero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 28 de febrero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 28 de febrero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
¿Cuáles son las conductas sexuales de cada signo según la astrología?

¿Cuáles son las conductas sexuales de cada signo según la astrología?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 1 de marzo, según Jhan Sandoval

EN VIVO, EE. UU. e Israel atacan Irán: Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo

Fiscal Jorge Chávez pide creación de una comisión para revisar leyes ‘pro crimen’

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 28 de febrero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 28 de febrero, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 27 de febrero 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscal Jorge Chávez pide creación de una comisión para revisar leyes ‘pro crimen’

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: continúa conteo de votos con ventaja para Delia Espinoza

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025