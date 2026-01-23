HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El país con la mayor fuerza naval de América Latina y top 15 en el ranking mundial 2026 de Global Firepower que lidera China

Este posicionamiento de ese país latinoamericano responde a la cantidad total de unidades navales activas. Perú ocupa el puesto 44 del ranking de GFP.

El liderazgo de ese país de América Latina en fuerza naval responde a una estrategia marítima centrada en vigilancia costera, patrullaje y control de actividades ilícitas en el mar.
El liderazgo de ese país de América Latina en fuerza naval responde a una estrategia marítima centrada en vigilancia costera, patrullaje y control de actividades ilícitas en el mar. | Ilustración con IA/ChatGPT/Freepik

El índice anual Global Firepower (GFP) 2026 evalúa la potencia militar mundial mediante el análisis de 60 factores críticos. Este reporte integra datos sobre arsenales, logística, geografía y capacidades navales para establecer comparaciones precisas entre naciones. Su metodología permite medir el desempeño de los países en los dominios terrestre, aéreo y marítimo bajo una estructura técnica estandarizada.

El apartado Navy Fleet Strength by Country organiza a las armadas según la cantidad total de buques de guerra y submarinos en servicio activo. La clasificación abarca unidades diversas como portaaviones, fragatas, corbetas y buques auxiliares, con un enfoque exclusivo en equipos operativos. Bajo este criterio, el informe, donde China lidera, omite los diseños en fase de construcción o aquellos que permanecen en estado de pedido.

¿Cuál es el país con la mayor fuerza naval de América Latina y top 15 en ranking mundial 2026 de GFP?

Colombia lidera el ranking naval 2026 de Global Firepower en América Latina y ocupa un lugar destacado entre las 15 naciones con mayor número de embarcaciones a nivel mundial. Este posicionamiento responde a la cantidad total de unidades activas, una métrica que resalta la superioridad numérica de su inventario en comparación con otros países de la región.

A diferencia de Brasil o Chile, que poseen buques de mayor tonelaje y alcance oceánico, el éxito colombiano radica en la operatividad de su flota para el control marítimo y la seguridad territorial. Gracias a esta estrategia, el país se consolida en la clasificación global de fuerzas navales y mantiene una presencia constante frente a las potencias tradicionales.

Colombia destaca en el top 15 del ranking mundial 2026. Foto: GFP

Colombia destaca en el top 15 del ranking mundial 2026. Foto: GFP

¿Por qué Colombia sigue liderando en fuerza naval en América Latina?

El liderazgo de Colombia en número de buques navales responde a una estrategia marítima centrada en vigilancia costera, patrullaje y control de actividades ilícitas en el mar. La Armada Nacional de Colombia ha priorizado la construcción y mantenimiento de patrulleros, corbetas y fragatas que permiten una amplia cobertura de sus aguas territoriales, especialmente en el Caribe y el Pacífico.

Este enfoque no es solo cuantitativo, sino operativo: una flota numerosa y diversa facilita misiones constantes de protección frente a amenazas no convencionales como el narcotráfico, la piratería o el contrabando, consolidando así la superioridad regional de Colombia frente a otros países latinoamericanos.

¿Por qué China sigue liderando en fuerza naval mundial?

China consolida su posición como la potencia naval más grande del mundo según el ranking 2026 de Global Firepower (GFP). Con una flota de 841 buques de guerra y submarinos, el gigante asiático supera ampliamente a otras naciones competidoras. Este liderazgo numérico es el resultado directo de una estrategia de expansión industrial que permite una producción masiva de unidades de combate.

El predominio de la Armada del Ejército Popular de Liberación (PLAN) se fundamenta en décadas de modernización constante y alta inversión de capital. El despliegue abarca desde corbetas y fragatas hasta submarinos y grandes buques de superficie, lo que garantiza una proyección de fuerza efectiva en el Indo-Pacífico. Esta infraestructura naval refuerza su presencia estratégica global y asegura su control sobre rutas marítimas clave.

Top 5 de la mayor fuerza naval del mundo en 2026. Foto: GFP

Top 5 de la mayor fuerza naval del mundo en 2026. Foto: GFP

Top 15 fuerzas navales del mundo en 2026, según Global Firepower

El siguiente listado se basa en el número total de buques de guerra y submarinos activos por país, clasificados de mayor a menor según el ranking 2026 de Global Firepower:

  • China – 841 unidades
  • Rusia – 747
  • Estados Unidos – 465
  • India – 343
  • Indonesia – 338
  • Corea del Norte – 332
  • Tailandia – 304
  • Italia – 285
  • Suecia – 279
  • Sri Lanka – 275
  • Myanmar – 239
  • Corea del Sur – 215
  • Colombia – 213
  • Turquía – 192
  • Grecia – 186

Top 10 fuerzas navales en América Latina en 2026, según GFP

En el ámbito latinoamericano, el ranking 2026 de GFP por número de buques de guerra y submarinos posiciona a los países de la región de la siguiente manera:

  • Colombia (puesto 13)
  • México (puesto 20)
  • Chile (puesto 25)
  • Honduras (puesto 39)
  • Perú (puesto 44)
  • Paraguay (puesto 45)
  • Brasil (puesto 46)
  • Bolivia (puesto 47)
  • Argentina (puesto 59)
  • Venezuela (puesto 60)
