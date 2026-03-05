HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cienciano vs Melgar EN VIVO por la Copa Sudamericana 2026
Cienciano vs Melgar EN VIVO por la Copa Sudamericana 2026     Cienciano vs Melgar EN VIVO por la Copa Sudamericana 2026     Cienciano vs Melgar EN VIVO por la Copa Sudamericana 2026     
EN VIVO

Debate Electoral 2026: Edwin Donayre vs César Zumaeta | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Corte IDH condena a Perú por esterilización forzada de Celia Ramos Durand durante dictadura fujimorista

El organismo internacional señala que el Estado peruano actuó de manera coercitiva, sin consentimiento válido, en la aplicación de sus políticas de salud reproductiva.

Corte Internacional falló en favor de víctima de las esterelizaciones forzadas | Composición: LR.
Corte Internacional falló en favor de víctima de las esterelizaciones forzadas | Composición: LR.

La Corte IDH decidió este jueves condenar al Perú por la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Ramos Durand, una de las víctimas del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, aplicado bajo coerción a cientos de miles de mujeres durante la dictadura fujimorista. Según el organismo internacional, el Estado peruano actuó de manera coercitiva y sin consentimiento válido en el caso de Ramos Durand.

Únete a nuestro canal de política y economía

“Esta Corte concluyó que el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) fue una política estatal dirigida a promover la esterilización masiva, enfocada principalmente en mujeres en situación de vulnerabilidad. Esta política se implementó mediante coerción y amenazas ejercidas por funcionarios públicos que recibían incentivos por captar mujeres, quienes eran presionadas para someterse a procedimientos de anticoncepción definitiva a cambio de beneficios o mediante el uso de información sobre presuntos riesgos a la salud que no estaban acreditados. La Corte constató que esta política fue organizada y dirigida desde los más altos niveles del Estado”, se lee en el comunicado de la corte internacional.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Lupe Zevallos justifica su condena tras ser capturada: "Me sentenciaron jueces vinculados a Cuellos Blancos"

lr.pe

Además, se señala que las denuncias realizadas por los familiares de la víctima no fueron atendidas adecuadamente. También se indicó que la familia de Ramos Durand no recibió explicaciones claras sobre su fallecimiento por parte de las autoridades médicas correspondientes.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Los magistrados dispusieron que el Estado continúe con las diligencias para esclarecer la muerte de Ramos y que se identifique y sancione a los responsables. Asimismo, ordenaron la elaboración y aprobación de una norma que regule la obtención del consentimiento informado en los servicios de salud sexual y reproductiva. Del mismo modo, establecieron que las autoridades deben formular y poner en marcha una política pública en esta materia, así como otra orientada a la reparación integral de las personas que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas.

"En el centro de salud no había condiciones adecuadas"

Gisela de León, directora legal de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, señaló que a Celia Ramos le hicieron creer que la ligadura de trompas era un procedimiento simple y sin mayores riesgos. Asimismo, indicó que fue presionada en reiteradas ocasiones para que aceptara someterse a la intervención.

PUEDES VER: Multa por no votar en Elecciones Generales Perú 2026: cuánto debo pagar

lr.pe

"En el centro de salud no había condiciones adecuadas y sufrió un paro respiratorio producto de la anestesia y falleció luego de unos días", relató.

Además, en concordancia con lo expuesto por la Corte IDH, recalcó que Ramos Durand no dio su consentimiento para ser intervenida de esta manera: "No hay ningún documento que lo compruebe, sino más bien varias evidencias que demuestra que ella fue presionada", manifestó.

Notas relacionadas
Esterilizaciones forzadas: Corte IDH dará a conocer su fallo en el caso de Celia Ramos

Esterilizaciones forzadas: Corte IDH dará a conocer su fallo en el caso de Celia Ramos

LEER MÁS
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Capturan a prófuga Lupe Zevallos, hermana del narco “Lunarejo”

Capturan a prófuga Lupe Zevallos, hermana del narco “Lunarejo”

LEER MÁS
Multa por no votar en Elecciones Generales Perú 2026: cuánto debo pagar

Multa por no votar en Elecciones Generales Perú 2026: cuánto debo pagar

LEER MÁS
Encuesta presidencial 2026: Rafael López Aliaga en 14.6% y cómo va el resto de candidatos

Encuesta presidencial 2026: Rafael López Aliaga en 14.6% y cómo va el resto de candidatos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cienciano vs Melgar EN VIVO por la Copa Sudamericana 2026: se juega el segundo tiempo del partido

José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades: proyectos no tienen financiamientos

Pluspetrol paraliza producción de GLP, usado en balones de gas y vehículos, por daños en ducto de Camisea

Política

José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades: proyectos no tienen financiamientos

En tiempo récord: TC fija para el 11 de marzo audiencia por hábeas corpus de Vladimir Cerrón

Vladimiro Montesinos: Juzgado Constitucional ordena revisar plazo de las condenas impuestas a exasesor de Fujimori

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades: proyectos no tienen financiamientos

En tiempo récord: TC fija para el 11 de marzo audiencia por hábeas corpus de Vladimir Cerrón

Vladimiro Montesinos: Juzgado Constitucional ordena revisar plazo de las condenas impuestas a exasesor de Fujimori

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025