China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con Colombia para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

Los esfuerzos de cooperación China–Colombia se centran en un portafolio de Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES).

Colombia dio un paso estratégico en el escenario internacional al integrarse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), el ambicioso plan de infraestructura global promovido por China. Esta decisión, consolidada tras el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y Xi Jinping en mayo de 2025, posiciona al país como un actor clave en la disputa de influencia geopolítica en América Latina, donde la nación asiática busca ganar terreno frente al liderazgo tradicional de Estados Unidos.

Para materializar esta cooperación, se celebró una reciente reunión entre la directora del DNP, Natalia Irene Molina, y el embajador de la República Popular China en Colombia, Zhu Jingyang. En este encuentro se definieron acciones conjuntas para fortalecer la conectividad y el desarrollo energético, reafirmando el compromiso mutuo de ampliar el acceso a inversiones y mercados globales bajo este nuevo esquema de colaboración bilateral.

¿Cuáles son los proyectos clave entre China y Colombia, en medio de la tensión con EE.UU.?

Los esfuerzos de cooperación China–Colombia se centran en un portafolio de Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES), diseñados para atraer inversión, capacidad técnica e industrial china. Entre los principales destacan:

Reactivación de 1.500 kilómetros de red férrea entre 2026 y 2040 .

. Estrategia Vías para la Paz para mejorar corredores viales y desarrollo regional.

Programa de electrificación del transporte público para movilidad cero emisiones.

Colombia Solar, para ampliar energías limpias y acelerar la transición energética.

Iniciativas de conectividad digital y fibra óptica en regiones estratégicas.

Proyectos de agua potable y saneamiento básico para mejorar calidad de vida en zonas prioritarias.

La estrategia “Vías para la Paz” de Colombia para China

La estrategia “Vías para la Paz” es una iniciativa de infraestructura diseñada para rehabilitar y ampliar corredores viales en zonas rurales históricamente afectadas por el conflicto y la pobreza. Su objetivo central es conectar estas comunidades con los centros urbanos, facilitando el transporte, mejorando la seguridad en las vías y creando nuevas rutas logísticas que permitan dinamizar la economía local de las regiones más apartadas.

En cuanto a su implementación, el programa se desarrollará de manera progresiva bajo un marco de cooperación bilateral con metas fijadas entre 2026 y 2040. Aunque no hay un calendario público detallado para cada tramo, su ejecución se alineará con otros grandes proyectos de largo plazo, como la reactivación ferroviaria, lo que asegura una transformación de la infraestructura nacional durante la próxima década.

Modalidades del modelo de APP para facilitar inversiones

Colombia ha implementado un modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) diseñado para atraer inversión extranjera y privada, con un enfoque particular en el capital chino. A través de este esquema, el Gobierno ofrece dos modalidades: proyectos financiados íntegramente por privados y otros con una participación estatal de hasta el 30%, lo que permite distribuir los riesgos financieros y garantizar la viabilidad de obras a largo plazo.

Este marco normativo busca proporcionar seguridad jurídica, solvencia técnica y sostenibilidad económica para el desarrollo de infraestructuras críticas. El objetivo principal es integrar la experiencia de empresas internacionales bajo una supervisión estatal que asegure el cumplimiento de los estándares de calidad y genere beneficios tangibles para el desarrollo de las regiones del país.

¿Existen proyectos de EE.UU. en Colombia?

Sí. A pesar del creciente interés en China, Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial y la mayor fuente histórica de inversión extranjera para Colombia. En 2023, esta inversión alcanzó aproximadamente los US$5.7 mil millones, diversificándose en sectores estratégicos como la manufactura, la minería, el comercio y los servicios financieros, lo que consolida su liderazgo en la economía nacional.

Por otro lado, la cooperación estadounidense ha sido fundamental a través de USAID, financiando programas de desarrollo económico, protección ambiental y construcción de paz. No obstante, este apoyo ha experimentado desafíos recientes, enfrentando interrupciones y reestructuraciones debido a cambios en las políticas de Washington y a la reducción de los presupuestos destinados a estos proyectos sociales.