HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con Colombia para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

Los Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES) incluyen la electrificación del transporte público, lo que facilita la inversión extranjera, aparte de la china, en Colombia.

Los esfuerzos de cooperación China–Colombia se centran en un portafolio de Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES).
Los esfuerzos de cooperación China–Colombia se centran en un portafolio de Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES). | Composición LR/AFP/ChatGPT

Colombia dio un paso estratégico en el escenario internacional al integrarse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), el ambicioso plan de infraestructura global promovido por China. Esta decisión, consolidada tras el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y Xi Jinping en mayo de 2025, posiciona al país como un actor clave en la disputa de influencia geopolítica en América Latina, donde la nación asiática busca ganar terreno frente al liderazgo tradicional de Estados Unidos.

Para materializar esta cooperación, se celebró una reciente reunión entre la directora del DNP, Natalia Irene Molina, y el embajador de la República Popular China en Colombia, Zhu Jingyang. En este encuentro se definieron acciones conjuntas para fortalecer la conectividad y el desarrollo energético, reafirmando el compromiso mutuo de ampliar el acceso a inversiones y mercados globales bajo este nuevo esquema de colaboración bilateral.

TE RECOMENDAMOS

EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER:

¿Cuáles son los proyectos clave entre China y Colombia, en medio de la tensión con EE.UU.?

Los esfuerzos de cooperación China–Colombia se centran en un portafolio de Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES), diseñados para atraer inversión, capacidad técnica e industrial china. Entre los principales destacan:

  • Reactivación de 1.500 kilómetros de red férrea entre 2026 y 2040.
  • Estrategia Vías para la Paz para mejorar corredores viales y desarrollo regional.
  • Programa de electrificación del transporte público para movilidad cero emisiones.
  • Colombia Solar, para ampliar energías limpias y acelerar la transición energética.
  • Iniciativas de conectividad digital y fibra óptica en regiones estratégicas.
  • Proyectos de agua potable y saneamiento básico para mejorar calidad de vida en zonas prioritarias.

PUEDES VER:

La estrategia “Vías para la Paz” de Colombia para China

La estrategia “Vías para la Paz” es una iniciativa de infraestructura diseñada para rehabilitar y ampliar corredores viales en zonas rurales históricamente afectadas por el conflicto y la pobreza. Su objetivo central es conectar estas comunidades con los centros urbanos, facilitando el transporte, mejorando la seguridad en las vías y creando nuevas rutas logísticas que permitan dinamizar la economía local de las regiones más apartadas.

En cuanto a su implementación, el programa se desarrollará de manera progresiva bajo un marco de cooperación bilateral con metas fijadas entre 2026 y 2040. Aunque no hay un calendario público detallado para cada tramo, su ejecución se alineará con otros grandes proyectos de largo plazo, como la reactivación ferroviaria, lo que asegura una transformación de la infraestructura nacional durante la próxima década.

PUEDES VER:

Modalidades del modelo de APP para facilitar inversiones

Colombia ha implementado un modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) diseñado para atraer inversión extranjera y privada, con un enfoque particular en el capital chino. A través de este esquema, el Gobierno ofrece dos modalidades: proyectos financiados íntegramente por privados y otros con una participación estatal de hasta el 30%, lo que permite distribuir los riesgos financieros y garantizar la viabilidad de obras a largo plazo.

Este marco normativo busca proporcionar seguridad jurídica, solvencia técnica y sostenibilidad económica para el desarrollo de infraestructuras críticas. El objetivo principal es integrar la experiencia de empresas internacionales bajo una supervisión estatal que asegure el cumplimiento de los estándares de calidad y genere beneficios tangibles para el desarrollo de las regiones del país.

PUEDES VER:

¿Existen proyectos de EE.UU. en Colombia?

Sí. A pesar del creciente interés en China, Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial y la mayor fuente histórica de inversión extranjera para Colombia. En 2023, esta inversión alcanzó aproximadamente los US$5.7 mil millones, diversificándose en sectores estratégicos como la manufactura, la minería, el comercio y los servicios financieros, lo que consolida su liderazgo en la economía nacional.

Por otro lado, la cooperación estadounidense ha sido fundamental a través de USAID, financiando programas de desarrollo económico, protección ambiental y construcción de paz. No obstante, este apoyo ha experimentado desafíos recientes, enfrentando interrupciones y reestructuraciones debido a cambios en las políticas de Washington y a la reducción de los presupuestos destinados a estos proyectos sociales.

Notas relacionadas
Argentina rompe un récord histórico y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

Argentina rompe un récord histórico y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

LEER MÁS
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
Arabia Saudita no le teme a China y EE.UU. e invertiría millones de dólares en un país de América Latina para dominar el mundo del cobre y litio

Arabia Saudita no le teme a China y EE.UU. e invertiría millones de dólares en un país de América Latina para dominar el mundo del cobre y litio

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

LEER MÁS
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
Arabia Saudita no le teme a China y EE.UU. e invertiría millones de dólares en un país de América Latina para dominar el mundo del cobre y litio

Arabia Saudita no le teme a China y EE.UU. e invertiría millones de dólares en un país de América Latina para dominar el mundo del cobre y litio

LEER MÁS
El país de Sudamérica que construirá un puerto espacial para 2030: realizará lanzamientos verticales y horizontales

El país de Sudamérica que construirá un puerto espacial para 2030: realizará lanzamientos verticales y horizontales

LEER MÁS
Más de 200 migrantes venezolanos deportados desde EE.UU. llegan a Caracas: es el primer vuelo desde la caída de Maduro

Más de 200 migrantes venezolanos deportados desde EE.UU. llegan a Caracas: es el primer vuelo desde la caída de Maduro

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Mundo

Régimen de Irán exige hasta US$7.000 para entregar los cuerpos de los manifestantes muertos a sus familias, según la BBC

China firma acuerdo histórico con esta potencia regional para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles

María Corina Machado dice que Delcy Rodríguez "está cumpliendo órdenes" de EE. UU. y confirma transición en Venezuela

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025