HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salina
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salina     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salina     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salina     
EN VIVO

Jorge Nieto y Wolfgang Grozo se hacen virales en redes | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Gobierno autoriza compra directa de cazas bajo la modalidad de “secreto militar”

Con el respaldo de los informes del Ministerio de Defensa, la Contraloría General de la República y la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), el Decreto Supremo habilita a la FAP para que este año adquiera 24 aeronaves de combate.

Estados Unidos ofrece 12 unidades F-16 Block 70, pero la FAP requiere 24 ejemplares. Foto: Lockheed Martín
Estados Unidos ofrece 12 unidades F-16 Block 70, pero la FAP requiere 24 ejemplares. Foto: Lockheed Martín | FAP | Fuerzas Armadas del Perú

El Poder Ejecutivo adoptó una medida significativa en el proceso de adquisición de una flota de 24 aviones de combate al aprobar la modalidad de “secreto militar”, lo que implicaría la contratación directa con la empresa proveedora cuya oferta satisfaga los requerimientos establecidos.

Únete a nuestro canal de política y economía

El Decreto Supremo publicado hoy señala que la Fuerza Aérea del Perú (FAP), la Dirección General de Recursos Materiales del Ministerio de Defensa, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) y la Contraloría General de la República, emitieron sus respectivos informes favorables para que la compra de las aeronaves sea incluida en la “Lista General de Contrataciones de bienes, servicios y obras realizadas por las Fuerzas Armadas declaradas de carácter secreto” para 2026.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El único proceso que se menciona es la “Contratación vinculada al proyecto de inversión con CUI Nº 2573425, con el objeto de incrementar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea del Perú”. Esto es, la compra de 24 cazas con un presupuesto de US$3.500 millones.

FAP | Fuerzas Armadas del Perú

La compañía sueca Saab ha ofertado 24 cazas Gripen E/F por US$3.500 millones, que es el presupuesto establecido por el gobierno peruano. Foto: Saab

PUEDES VER: Fracasa la compra de 44 “rochabuses” para la Policía por US$30.7 millones

lr.pe

El proceso por dentro

Un comité especial de la FAP ha evaluado las ofertas de las empresas Lockheed Martin (Estados Unidos), Dassault (Francia) y Saab (Suecia), las que han propuesto los modelos F-16 Block 70, Rafale F4 y Gripen E/F, respectivamente.

De acuerdo con los estudios técnicos de la FAP, los tres diseños mencionados cumplen con las expectativas tecnológicas para la defensa aérea de nuestro país, sin embargo, existen notorias diferencias en relación a los costos, fechas de entrega, armamento y los programas de compensación (“offset”), entre otros.

Por ejemplo, oficialmente el gobierno de los Estados Unidos aprobó la venta de 12 cazas F-16 Block 70 por US$3.420 millones.

Según algunas fuentes, Dassault propone 20 aeronaves Rafale F4 (y eventualmente la modernización de los 11 cazas Mirage 2000 de la FAP) y Saab plantea 24 ejemplares de Gripen E/F por US$3.500 millones, un monto acorde con el presupuesto establecido por el Poder Ejecutivo.

PUEDES VER: Horas antes de su salida, José Jerí autorizó US$340 millones para compra de 24 cazas

lr.pe

Luz verde emitida

En el Decreto Supremo suscrito por el presidente José María Balcázar, y por el ministro de Defensa encargado, Hugo Begazo De Bedoya, se consigna que la FAP remitió “la información que sustenta la inclusión de la contratación vinculada al proyecto de inversión (compra de cazas) en la Lista General de Contrataciones de bienes, servicios y obras realizadas por la Fuerzas Armadas declaradas de carácter secreto, de secreto militar, o de orden interno en el mercado nacional y extranjero, a cargo de la ACFFAA”.

De acuerdo con las normas, una vez que el proceso se encuentra dentro del ámbito de “compra secreta”, la FAP debe enviar el informe técnico de evaluación a la Contraloría General de la República.

En caso no se presenten observaciones o modificaciones de la Contraloría, la FAP remitirá la documentación señalando el modelo elegido, a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA). Esta entidad será la encargada de negociar con la fábrica de aeronaves cuyo modelo ha sido escogido por los especialistas de la FAP.

El pasado 18 de febrero, el saliente gobierno de José Jerí autorizó una transferencia de US$340 millones para financiar la compra de la flota de cazas, lo que representa el 15% del total presupuestado (US$3.5000 millones).

Notas relacionadas
Fracasa la compra de 44 “rochabuses” para la Policía por US$30.7 millones

Fracasa la compra de 44 “rochabuses” para la Policía por US$30.7 millones

LEER MÁS
Horas antes de su salida, José Jerí autorizó US$340 millones para compra de 24 cazas

Horas antes de su salida, José Jerí autorizó US$340 millones para compra de 24 cazas

LEER MÁS
Presidente Jerí: Siguen en competencia tres modelos de aviones de combate

Presidente Jerí: Siguen en competencia tres modelos de aviones de combate

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cuánto debo pagar de multa si no voto en las Elecciones Generales 2026

Cuánto debo pagar de multa si no voto en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
En tiempo récord: TC fija para el 11 de marzo audiencia por hábeas corpus de Vladimir Cerrón

En tiempo récord: TC fija para el 11 de marzo audiencia por hábeas corpus de Vladimir Cerrón

LEER MÁS
Capturan a prófuga Lupe Zevallos, hermana del narco “Lunarejo”

Capturan a prófuga Lupe Zevallos, hermana del narco “Lunarejo”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sobrina de Jefferson Farfán y ex ‘Esto es Guerra’, Ximena Peralta, revela que contrajo matrimonio con su novio nigeriano: “Esposo mío”

Estos son los 4 países de América Latina que lideran el top 5 mundial con los índices más altos de crimen organizado

Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: las concentradas serían más efectivas

Política

Corte IDH condena a Perú por esterilización forzada de Celia Ramos Durand durante dictadura fujimorista

Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, propone aplicación de la eutanasia en el Perú

Congreso: fujimorismo en contra de debate público sobre informe final de comision investigadora de empresas chinas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Corte IDH condena a Perú por esterilización forzada de Celia Ramos Durand durante dictadura fujimorista

Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, propone aplicación de la eutanasia en el Perú

Congreso: fujimorismo en contra de debate público sobre informe final de comision investigadora de empresas chinas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025