Gobierno autoriza compra directa de cazas bajo la modalidad de “secreto militar”

Estados Unidos ofrece 12 unidades F-16 Block 70, pero la FAP requiere 24 ejemplares. Foto: Lockheed Martín | FAP | Fuerzas Armadas del Perú

El Poder Ejecutivo adoptó una medida significativa en el proceso de adquisición de una flota de 24 aviones de combate al aprobar la modalidad de “secreto militar”, lo que implicaría la contratación directa con la empresa proveedora cuya oferta satisfaga los requerimientos establecidos.

El Decreto Supremo publicado hoy señala que la Fuerza Aérea del Perú (FAP), la Dirección General de Recursos Materiales del Ministerio de Defensa, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) y la Contraloría General de la República, emitieron sus respectivos informes favorables para que la compra de las aeronaves sea incluida en la “Lista General de Contrataciones de bienes, servicios y obras realizadas por las Fuerzas Armadas declaradas de carácter secreto” para 2026.

El único proceso que se menciona es la “Contratación vinculada al proyecto de inversión con CUI Nº 2573425, con el objeto de incrementar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea del Perú”. Esto es, la compra de 24 cazas con un presupuesto de US$3.500 millones.

La compañía sueca Saab ha ofertado 24 cazas Gripen E/F por US$3.500 millones, que es el presupuesto establecido por el gobierno peruano. Foto: Saab

El proceso por dentro

Un comité especial de la FAP ha evaluado las ofertas de las empresas Lockheed Martin (Estados Unidos), Dassault (Francia) y Saab (Suecia), las que han propuesto los modelos F-16 Block 70, Rafale F4 y Gripen E/F, respectivamente.

De acuerdo con los estudios técnicos de la FAP, los tres diseños mencionados cumplen con las expectativas tecnológicas para la defensa aérea de nuestro país, sin embargo, existen notorias diferencias en relación a los costos, fechas de entrega, armamento y los programas de compensación (“offset”), entre otros.

Por ejemplo, oficialmente el gobierno de los Estados Unidos aprobó la venta de 12 cazas F-16 Block 70 por US$3.420 millones.

Según algunas fuentes, Dassault propone 20 aeronaves Rafale F4 (y eventualmente la modernización de los 11 cazas Mirage 2000 de la FAP) y Saab plantea 24 ejemplares de Gripen E/F por US$3.500 millones, un monto acorde con el presupuesto establecido por el Poder Ejecutivo.

Luz verde emitida

En el Decreto Supremo suscrito por el presidente José María Balcázar, y por el ministro de Defensa encargado, Hugo Begazo De Bedoya, se consigna que la FAP remitió “la información que sustenta la inclusión de la contratación vinculada al proyecto de inversión (compra de cazas) en la Lista General de Contrataciones de bienes, servicios y obras realizadas por la Fuerzas Armadas declaradas de carácter secreto, de secreto militar, o de orden interno en el mercado nacional y extranjero, a cargo de la ACFFAA”.

De acuerdo con las normas, una vez que el proceso se encuentra dentro del ámbito de “compra secreta”, la FAP debe enviar el informe técnico de evaluación a la Contraloría General de la República.

En caso no se presenten observaciones o modificaciones de la Contraloría, la FAP remitirá la documentación señalando el modelo elegido, a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA). Esta entidad será la encargada de negociar con la fábrica de aeronaves cuyo modelo ha sido escogido por los especialistas de la FAP.

El pasado 18 de febrero, el saliente gobierno de José Jerí autorizó una transferencia de US$340 millones para financiar la compra de la flota de cazas, lo que representa el 15% del total presupuestado (US$3.5000 millones).