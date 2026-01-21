HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

¿Cuál es el país de América Latina que supera a China, EE.UU. y Rusia con las mayores reservas de plata en el mundo?

Este país de América Latina lidera el mundo en reservas de plata con aproximadamente 140.000 toneladas métricas bajo su suelo.

Las reservas mundiales identificadas, incluidas las de ese país de América Latina, alcanzan aproximadamente 530.000 toneladas métricas.
Las reservas mundiales identificadas, incluidas las de ese país de América Latina, alcanzan aproximadamente 530.000 toneladas métricas.

La plata destaca como un metal precioso esencial en los sectores industrial, tecnológico y financiero, con un papel clave desde la electrónica hasta el refugio económico. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), las reservas mundiales identificadas alcanzan aproximadamente 530.000 toneladas métricas. Esta concentración de recursos en pocos territorios intensifica la competencia geopolítica por asegurar el suministro futuro de este activo estratégico.

El ranking de reservas otorga una posición de liderazgo a un país de América Latina que supera en disponibilidad a potencias como China, Estados Unidos y Rusia. Estos yacimientos resultan vitales para la manufactura global y la transición hacia tecnologías verdes. De este modo, la gestión de dichas reservas garantiza la estabilidad frente a la alta demanda de componentes electrónicos y soluciones de energía limpia.

¿Cuál es el país de América Latina con las mayores reservas de plata en el mundo?

Perú es el país de América Latina que lidera el mundo en reservas de plata con aproximadamente 140.000 toneladas métricas bajo su suelo. Esta cifra supera la disponibilidad del metal en potencias como China, Rusia y Estados Unidos. Actualmente, los depósitos peruanos concentran el 22% del total global documentado, lo cual consolida al país como el principal poseedor de este recurso estratégico a nivel internacional.

Esta ventaja competitiva asegura una posición privilegiada para los peruanos ante las fluctuaciones del mercado y la demanda tecnológica futura. A diferencia de otras economías con una minería fuerte, el volumen de sus yacimientos garantiza un suministro estable a largo plazo. De este modo, el país destaca sobre otros productores debido a su enorme potencial extractivo y su relevancia en la industria global.

La Cordillera de los Andes, clave para las reservas de plata en Perú

Las reservas de plata en Perú se concentran en la Cordillera de los Andes, donde funcionan complejos mineros de gran escala. Estos yacimientos integran la extracción del metal precioso con otros recursos como el cobre, zinc y plomo. Entre los proyectos más destacados para la economía nacional figuran Antamina, Toromocho e Inmaculada.

Perú mantiene su posición como uno de los referentes en la minería global de plata. Aunque el volumen de las reservas difiere de la producción anual, el país asegura un flujo constante hacia mercados estratégicos como China y Europa. Este dinamismo fortalece tanto la industria interna como la relevancia peruana en el comercio exterior.

Los 5 países de América Latina con mayores reservas de plata

En el contexto latinoamericano, varios países destacan por su potencial en reservas de plata, aunque ninguno alcanza la magnitud de Perú. Según datos globales compilados con estimaciones de reservas por país, los principales cinco son los siguientes:

  • Perú – ~140,000 toneladas
  • México – ~37,000 toneladas
  • Chile – ~26,000 toneladas
  • Estados Unidos* – ~23,000 toneladas (*aunque no latinoamericano, sirve de referencia regional)
  • Bolivia – ~22,000 toneladas

Los 10 países del mundo con mayores reservas de plata

A nivel mundial, las reservas de plata están dominadas por unos pocos países. Según la lista de reservas más actualizada para 2025:

  • Perú – ~140,000 toneladas
  • Australia – ~94,000 toneladas
  • Rusia – ~92,000 toneladas
  • China – ~72,000 toneladas
  • Polonia – ~63,000 toneladas
  • México – ~37,000 toneladas
  • Chile – ~26,000 toneladas
  • Estados Unidos – ~23,000 toneladas
  • Bolivia – ~22,000 toneladas
  • India – ~8,000 toneladas
