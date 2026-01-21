La llegada del buque chino a Argentina satisface la demanda interna, pero también refuerza el liderazgo de China en sectores económicos estratégicos. | Composición LR/AFP

La industria automotriz china alcanzó un hito en Argentina tras el arribo del buque Changzhou al puerto de Zárate. Esta embarcación, propiedad de la firma BYD, transportó un cargamento superior a los 5.800 vehículos híbridos y eléctricos para el mercado local. El suceso destaca como el mayor desembarco de unidades importadas de una sola marca en la historia del país y consolida la estrategia de expansión de China frente a los fabricantes occidentales.

Esta operación coincide con la política de apertura comercial del Gobierno de Javier Milei, que ofrece beneficios arancelarios para incentivar el uso de tecnologías limpias. La llegada del buque satisface la demanda interna, pero también refuerza el liderazgo de China en sectores económicos estratégicos. De este modo, la nación asiática desplaza de forma progresiva a los competidores tradicionales de Estados Unidos y Europa.

¿Cómo es el buque chino que llegó a Argentina con más de 5.800 autos?

El BYD Changzhou es un buque tipo Ro-Ro especializado en el transporte de vehículos mediante un sistema de carga y descarga directa sobre ruedas. Esta embarcación posee una eslora de 200 metros y una capacidad máxima de 7.000 unidades, aunque en su trayecto hacia Argentina trasladó cerca de 5.800 vehículos. Su diseño elimina la necesidad de grúas, lo cual agiliza los tiempos logísticos y disminuye los costos de operación.

En su interior, el navío cuenta con múltiples cubiertas unidas por rampas móviles que facilitan la distribución estratégica de los autos. El personal asegura cada unidad con amarres en las ruedas y cubiertas protectoras para evitar daños durante el trayecto marítimo. Este sistema de almacenamiento garantiza un aprovechamiento óptimo del espacio y la integridad de la carga en todo momento.

A bordo, la tripulación es mínima: unos 21 marineros de diversas nacionalidades, bajo el mando de un capitán de origen ruso, supervisan las operaciones de navegación mientras los vehículos permanecen almacenados en 13 cubiertas conectadas por rampas móviles.

La tecnología del BYD Changzhou destaca por un sistema de propulsión dual-fuel que integra Gas Natural Licuado (GNL) y diésel para reducir las emisiones. Gracias a este buque, BYD gestiona su logística global de forma directa y fortalece su cadena de suministro frente a la demanda internacional. El barco representa una herramienta fundamental para la expansión de la marca en mercados estratégicos.

América Latina en la mira china: Brasil y más allá

China consolida su expansión automotriz en Brasil, mercado que hoy funciona como su principal bastión estratégico en América Latina. Marcas como BYD, Great Wall Motor y Chery lideran esta incursión mediante la importación y el desarrollo de centros de producción local para vehículos eléctricos. El volumen de ventas de estas firmas asiáticas crece de forma constante, lo que posiciona al país como un eje fundamental para la manufactura regional de nuevas energías.

El liderazgo brasileño se debe a su escala como el mayor mercado automotor de la zona y a sus planes de fabricación conjunta programados para 2026. Esta infraestructura permite a las empresas chinas competir directamente contra las marcas tradicionales de Occidente. Mientras tanto, naciones como México, Chile, Colombia y Perú registran aumentos considerables en sus importaciones gracias a la competitividad en precios y a la oferta diversificada de modelos híbridos y eléctricos.

Acuerdos comerciales entre Argentina y EE.UU.: impacto en el sector automotor

Argentina y Estados Unidos establecieron en 2025 un nuevo marco comercial para facilitar el ingreso de vehículos norteamericanos al mercado local mediante condiciones preferenciales. Este pacto busca simplificar las regulaciones técnicas y permitir que los autos fabricados en plantas estadounidenses eviten las prolongadas homologaciones locales. El beneficio principal radica en el reconocimiento de los estándares federales de seguridad y emisiones de EE.UU., lo cual agiliza la oferta de modelos extranjeros en el territorio argentino.

A pesar de estos avances, el acuerdo no garantiza una eliminación total de aranceles ni la supresión de cupos de importación a corto plazo. La pertenencia de la nación argentina al Mercosur mantiene vigentes barreras estructurales y límites específicos para el intercambio automotor con naciones externas al bloque regional. En consecuencia, la integración comercial con EE.UU. enfrenta restricciones normativas que moderan el alcance real del impacto sobre la industria y el mercado nacional.