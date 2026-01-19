En 2025, la potencia mundial adquirió un total de 15,7 millones de toneladas, de las cuales la producción argentina suministró más de 3,5 millones. | Composición LR/AFP/ChatGPT

En 2025, la potencia mundial adquirió un total de 15,7 millones de toneladas, de las cuales la producción argentina suministró más de 3,5 millones. | Composición LR/AFP/ChatGPT

Argentina alcanzó un hito histórico tras consolidarse como el principal proveedor de aceites vegetales de una potencia global. De acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los envíos sumaron un récord de 3,56 millones de toneladas, volumen que superó las ventas de competidores tradicionales como Indonesia y Malasia. Este logro posiciona a los argentinos de forma estratégica en el mercado del país más poblado del mundo.

El éxito comercial destaca la relevancia de los aceites de soja y girasol en la canasta exportadora nacional hacia destinos fuera de los bloques de China y Estados Unidos. La expansión responde a un incremento en la producción local y a los nuevos hábitos de consumo global. Esta dinámica reafirma el rol de Argentina como un actor clave en la seguridad alimentaria internacional y el sector oleaginoso.

TE RECOMENDAMOS ATAQUE A ARMONÍA 10, PROHIBEN BAILES EN MIRAFLORES Y LÓPEZ ALIAGA VE A BADBUNNY | FUERTE Y CLARO

¿Cuál es la potencia del mundo al que Argentina abastece con aceites vegetales?

India destaca como el destino fundamental para las exportaciones de aceites vegetales de Argentina, debido a su condición de mayor importador global bajo este rubro. En 2025, dicho país adquirió un total de 15,7 millones de toneladas, de las cuales la producción argentina suministró más de 3,5 millones. Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), esta cifra ratifica al país sudamericano como el proveedor líder frente a la demanda de la nación asiática.

La dependencia externa de India nace de un desequilibrio en su estructura productiva, pues su éxito en cultivos de trigo y arroz no se extiende a las oleaginosas. Ante una oferta local insuficiente para el consumo alimentario e industrial, el mercado indio recurre a las compras internacionales. Esta brecha estratégica favorece directamente al agro argentino, el cual aprovecha su especialización en soja y girasol para cubrir las necesidades de este socio comercial.

El aceite vegetal argentino para China y EE.UU.

Argentina mantiene un vínculo comercial estratégico con China, que se consolida como el mayor importador global de soja. Aunque India lidera el destino de los aceites procesados, el gigante asiático prioriza la compra de grano sudamericano para su propia industria de molienda. En 2025, esta tendencia alcanzó niveles récord debido a las tensiones comerciales entre Pekín y Estados Unidos, lo cual favoreció el flujo de oleaginosas desde el Cono Sur.

La exportación directa de aceite vegetal hacia China resulta menor en comparación con los envíos de materia prima. No obstante, el reciente interés chino por la harina de soja sugiere una posible diversificación en las ventas de productos con mayor valor agregado. Este cambio de postura en el mercado asiático abre nuevas oportunidades para que la industria procesadora argentina incremente su participación en el consumo interno de esa nación.

En contraste, la relación entre Argentina y EE.UU. se define por la competencia directa en el mercado internacional. Ambos países funcionan como proveedores rivales de aceites y derivados para regiones como Europa y Asia. Dado que Washington posee una industria consolidada, la pérdida de su dominio relativo frente al avance sudamericano en 2025 intensifica esta disputa por la fijación de precios y el control de los suministros globales.

Panorama tras los aceites vegetales de Argentina a India

El récord de exportaciones de aceites vegetales argentinos hacia India en 2025 marca una tendencia de largo plazo que podría consolidarse en los próximos años, especialmente si continúa la expansión del consumo indio en aceites de mayor valor como los derivados de soja y girasol. El cambio en la canasta importada —desde aceites más baratos como el de palma hacia aceites de mayor calidad— sugiere un crecimiento estructural en la demanda.

Además, este posicionamiento permite a Argentina diversificar su matriz de exportaciones agroindustriales más allá de sus mercados tradicionales. Con India representando un porcentaje cada vez mayor de las exportaciones de aceites argentinos, analistas señalan que este país puede convertirse en un socio estratégico clave, tanto en términos de volumen como de valor económico.

PUEDES VER: Rusia apostaría por un país de América Latina para crear reactores nucleares y suministrar energía a bases militares o zonas sin combustible

¿Qué países exportan aceites vegetales en el mundo?

En el mercado global, varios países son actores relevantes en la exportación de aceites vegetales, pues destacan, según datos del comercio internacional y análisis de mercado, como Tridge: