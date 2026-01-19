HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Cuentos chinos, chifas y Rospigliosi | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina alcanzó un récord de 3,56 millones de toneladas de aceites vegetales a ese enorme país en 2025. Este hito rompe la competencia con Indonesia y Malasia.

En 2025, la potencia mundial adquirió un total de 15,7 millones de toneladas, de las cuales la producción argentina suministró más de 3,5 millones.
En 2025, la potencia mundial adquirió un total de 15,7 millones de toneladas, de las cuales la producción argentina suministró más de 3,5 millones. | Composición LR/AFP/ChatGPT

Argentina alcanzó un hito histórico tras consolidarse como el principal proveedor de aceites vegetales de una potencia global. De acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los envíos sumaron un récord de 3,56 millones de toneladas, volumen que superó las ventas de competidores tradicionales como Indonesia y Malasia. Este logro posiciona a los argentinos de forma estratégica en el mercado del país más poblado del mundo.

El éxito comercial destaca la relevancia de los aceites de soja y girasol en la canasta exportadora nacional hacia destinos fuera de los bloques de China y Estados Unidos. La expansión responde a un incremento en la producción local y a los nuevos hábitos de consumo global. Esta dinámica reafirma el rol de Argentina como un actor clave en la seguridad alimentaria internacional y el sector oleaginoso.

TE RECOMENDAMOS

ATAQUE A ARMONÍA 10, PROHIBEN BAILES EN MIRAFLORES Y LÓPEZ ALIAGA VE A BADBUNNY | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Multimillonario de EE. UU. hace donación histórica de islas a 2 países de América Latina, lo que fortalecerá sus economías

lr.pe

¿Cuál es la potencia del mundo al que Argentina abastece con aceites vegetales?

India destaca como el destino fundamental para las exportaciones de aceites vegetales de Argentina, debido a su condición de mayor importador global bajo este rubro. En 2025, dicho país adquirió un total de 15,7 millones de toneladas, de las cuales la producción argentina suministró más de 3,5 millones. Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), esta cifra ratifica al país sudamericano como el proveedor líder frente a la demanda de la nación asiática.

La dependencia externa de India nace de un desequilibrio en su estructura productiva, pues su éxito en cultivos de trigo y arroz no se extiende a las oleaginosas. Ante una oferta local insuficiente para el consumo alimentario e industrial, el mercado indio recurre a las compras internacionales. Esta brecha estratégica favorece directamente al agro argentino, el cual aprovecha su especialización en soja y girasol para cubrir las necesidades de este socio comercial.

PUEDES VER: China desafía a EE.UU. y la UE con un acuerdo histórico de carne vacuna de este país de América Latina a un arancel del 12,5%

lr.pe

El aceite vegetal argentino para China y EE.UU.

Argentina mantiene un vínculo comercial estratégico con China, que se consolida como el mayor importador global de soja. Aunque India lidera el destino de los aceites procesados, el gigante asiático prioriza la compra de grano sudamericano para su propia industria de molienda. En 2025, esta tendencia alcanzó niveles récord debido a las tensiones comerciales entre Pekín y Estados Unidos, lo cual favoreció el flujo de oleaginosas desde el Cono Sur.

La exportación directa de aceite vegetal hacia China resulta menor en comparación con los envíos de materia prima. No obstante, el reciente interés chino por la harina de soja sugiere una posible diversificación en las ventas de productos con mayor valor agregado. Este cambio de postura en el mercado asiático abre nuevas oportunidades para que la industria procesadora argentina incremente su participación en el consumo interno de esa nación.

En contraste, la relación entre Argentina y EE.UU. se define por la competencia directa en el mercado internacional. Ambos países funcionan como proveedores rivales de aceites y derivados para regiones como Europa y Asia. Dado que Washington posee una industria consolidada, la pérdida de su dominio relativo frente al avance sudamericano en 2025 intensifica esta disputa por la fijación de precios y el control de los suministros globales.

PUEDES VER: Argentina rompe un récord histórico y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

lr.pe

Panorama tras los aceites vegetales de Argentina a India

El récord de exportaciones de aceites vegetales argentinos hacia India en 2025 marca una tendencia de largo plazo que podría consolidarse en los próximos años, especialmente si continúa la expansión del consumo indio en aceites de mayor valor como los derivados de soja y girasol. El cambio en la canasta importada —desde aceites más baratos como el de palma hacia aceites de mayor calidad— sugiere un crecimiento estructural en la demanda.

Además, este posicionamiento permite a Argentina diversificar su matriz de exportaciones agroindustriales más allá de sus mercados tradicionales. Con India representando un porcentaje cada vez mayor de las exportaciones de aceites argentinos, analistas señalan que este país puede convertirse en un socio estratégico clave, tanto en términos de volumen como de valor económico.

PUEDES VER: Rusia apostaría por un país de América Latina para crear reactores nucleares y suministrar energía a bases militares o zonas sin combustible

lr.pe

¿Qué países exportan aceites vegetales en el mundo?

En el mercado global, varios países son actores relevantes en la exportación de aceites vegetales, pues destacan, según datos del comercio internacional y análisis de mercado, como Tridge:

  • Indonesia — líder mundial, especialmente en aceite de palma.
  • Malasia — segundo mayor exportador de aceite de palma.
  • España — importante exportador de aceite de oliva.
  • Argentina — destacado proveedor de aceite de soja y girasol.
  • Países Bajos (Holanda) — exportador significativo en aceites y hub logístico.
  • Rusia — exportador relevante de aceite de girasol.
  • Ucrania — histórico proveedor de aceite de girasol.
  • Canadá — conocido por exportar aceite de canola.
  • Italia — exportador de aceites vegetales diversos, incluyendo oliva y mezclas.
  • China — exporta diversos aceites aunque con menor participación relativa global.
Notas relacionadas
China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

LEER MÁS
Multimillonario de EE. UU. hace donación histórica de islas a 2 países de América Latina, lo que fortalecerá sus economías

Multimillonario de EE. UU. hace donación histórica de islas a 2 países de América Latina, lo que fortalecerá sus economías

LEER MÁS
Argentina rompe un récord histórico y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

Argentina rompe un récord histórico y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Multimillonario de EE. UU. hace donación histórica de islas a 2 países de América Latina, lo que fortalecerá sus economías

Multimillonario de EE. UU. hace donación histórica de islas a 2 países de América Latina, lo que fortalecerá sus economías

LEER MÁS
El desierto de América Latina que se convirtió en una potencia agrícola: abastece a China, Estados Unidos y Europa

El desierto de América Latina que se convirtió en una potencia agrícola: abastece a China, Estados Unidos y Europa

LEER MÁS
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
Argentina rompe un récord histórico y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

Argentina rompe un récord histórico y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

LEER MÁS
China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

Jin, V y Jimin conquistan el Perú: Reniec confirma más de 1.800 peruanos con nombres de BTS

Taxista esperaba a su esposa afuera de su trabajo y terminan robándole su auto recién comprado en Carabayllo: "Me apuntaron con un arma"

Mundo

Argentina recibe advertencia de Irán tras nombrar a la Fuerza Quds como organización terrorista: “Inaceptable”

Javier Milei, Daniel Noboa y José Raúl Mulino, los únicos presidentes de América Latina presentes en el Foro de Davos

Trump envía carta a Noruega y advierte no estar en "la obligación de pensar en la paz" al no recibir Premio Nobel

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí y nueva reunión con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

Los negocios secretos de Johnny Yang, amigo del presidente José Jerí

José Jerí asegura que fue a cenar con empresario chino junto con el ministro del Interior y su escolta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025