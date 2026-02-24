Científicos descubren un colosal sistema submarino de 500 kilómetros: más grande que el Gran Cañón

Esta fuerza oculta está muy por debajo del oceáno Atlántico. | Science Daily

A unos 1.000 kilómetros de la costa de Portugal, en el océano Atlántico, se encuentra un sistema submarino de 500 kilómetros, más grande que el Gran Cañón. Este descubrimiento, conocido como el Complejo de la Depresión del Rey, fue causado por fuerzas tectónicas que separaron y fracturaron la corteza oceánica.

El equipo de investigadores del Centro Helmholtz GEOMAR para la Investigación Oceánica de Kiel ha identificado cómo estos movimientos geológicos han creado una estructura colosal que desafía lo que sabíamos sobre la formación de cañones submarinos.

El sistema submarino más grande que el Gran Cañón

El Complejo de la Depresión del Rey se extiende por 500 kilómetros, superando al Gran Cañón, que mide 446 kilómetros. A diferencia de los cañones en tierra, este sistema fue modelado no por erosión fluvial, sino por el desplazamiento de placas tectónicas, que abrieron la corteza del océano.

A lo largo de millones de años, la corteza oceánica se fracturó, formando fosas y cuencas profundas. Este proceso reveló una estructura que destaca por su tamaño y su origen geológico, desafiando las ideas tradicionales sobre cómo se forman los cañones más grandes.

¿Cómo influyó la actividad del manto y las placas tectónicas?

Hace entre 37 y 24 millones de años, el límite de placas entre Europa y África atravesaba esta región del Atlántico Norte. A medida que las placas se desplazaban, la corteza se fracturó, formando un rift que dio lugar al sistema submarino.

El penacho del manto, una columna de material caliente desde el interior de la Tierra, debilitó la corteza oceánica. Este proceso permitió que las placas se movieran más fácilmente, dando lugar a la apertura de lo que hoy es el Complejo de la Depresión del Rey. La actividad tectónica en esta región específica fue clave para la formación de esta gigantesca estructura.

El estudio y las técnicas utilizadas en el descubrimiento

El descubrimiento se basa en datos recopilados durante la expedición M168 a bordo del buque METEOR en 2020. Los investigadores utilizaron un sonar de alta resolución para crear un mapa detallado del fondo marino, lo que permitió identificar el sistema submarino.

Tras este mapeo, se extrajeron muestras de roca volcánica para estudiar su composición y datarlas. Estas muestras fueron analizadas en laboratorios, y los resultados ayudaron a determinar la antigüedad de las formaciones y a comprender mejor los procesos tectónicos responsables de su creación.