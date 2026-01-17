HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más
Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     
Mundo

EE.UU. desafía a China con el primer cable submarino para este país de América Latina por US$145 millones: no es Chile y operaría en 2028

Este proyecto de un país latinoamericano de 1.800 km en el Pacífico busca mejorar la conectividad y reducir la dependencia de rutas terrestres, en medio de la competencia entre EE.UU. y China.

El cable submarino de este país de América Latina operaría en 2028 y mediría 1.800 kilómetros en el Pacífico.
El cable submarino de este país de América Latina operaría en 2028 y mediría 1.800 kilómetros en el Pacífico. | Composición LR/AFP/ChatGPT

Un país de América Latina inició la construcción de su primer cable submarino de fibra óptica para conectar su red con el mundo. La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) eligió a la empresa de Estados Unidos Liberty Networks para el diseño y operación de este sistema de 1.800 kilómetros en el Pacífico. El proyecto, que prevé su funcionamiento para el año 2008, cuenta con el respaldo financiero del CAF.

Esta infraestructura reduciría la dependencia de rutas terrestres y fortalecería la autonomía digital frente a potencias como China. La iniciativa, financiada parcialmente con un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), busca emular modelos de conectividad exitosos vistos en Chile para ampliar el ancho de banda regional. Gracias a esta inversión, la nación asegura una transmisión de datos más veloz y una resiliencia superior en sus comunicaciones internacionales.

TE RECOMENDAMOS

EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Multimillonario de EE. UU. hace donación histórica de islas a 2 países de América Latina, lo que fortalecerá sus economías

lr.pe

¿Cuál es el país de América Latina que tendrá su primer cable submarino con ayuda de una empresa de EE. UU.?

Se trata de El Salvador, el país de América Latina que adjudicó a la compañía Liberty Networks la construcción de su primer cable submarino internacional. Esta decisión estratégica, confirmada por la SIGET, busca fortalecer la infraestructura tecnológica del país con el respaldo de capital estadounidense para mejorar la conectividad regional.

La nueva obra conectará de forma directa a la nación con los nodos globales de internet sin mediación de enlaces terrestres. Este avance tecnológico reducirá la latencia y garantizará un servicio de alta velocidad que beneficiará a millones de usuarios salvadoreños.

Así sería el proyecto de Liberty Networks para El Salvador. Foto: SIGET<br>

Así sería el proyecto de Liberty Networks para El Salvador. Foto: SIGET

PUEDES VER: China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

lr.pe

¿Cómo será este cable que desafía a China?

El nuevo sistema submarino de 1.800 km de longitud unirá a El Salvador con centros internacionales de internet en el océano Pacífico. Esta infraestructura aumentará el ancho de banda y la estabilidad de la red nacional mediante una ruta marítima que garantiza mayor velocidad y volumen de datos frente a las alternativas terrestres.

Este proyecto surge bajo la intensa disputa geopolítica entre Estados Unidos y China por el dominio de la infraestructura digital global. La inversión estadounidense busca frenar la influencia tecnológica china en la región y asegurar que las redes de telecomunicaciones sensibles operen bajo estándares occidentales estratégicos, de acuerdo a Reuters.

La nueva obra en El Salvador conectará de forma directa a la nación con los nodos globales de internet sin mediación de enlaces terrestres. Foto: Liberty Networks<br>

La nueva obra en El Salvador conectará de forma directa a la nación con los nodos globales de internet sin mediación de enlaces terrestres. Foto: Liberty Networks

PUEDES VER: Empresarios de Australia descubren yacimientos de tierras raras, titanio y otros minerales, codiciados por China y EE.UU., en Jaén

lr.pe

Impacto del cable para startups y empresas tecnológicas en El Salvador

Para el ecosistema emprendedor salvadoreño, este cable representa una oportunidad tangible para impulsar la competitividad digital del país. Una conexión submarina directa reduce los costos de tránsito internacional de datos, permite servicios con mayor velocidad y estabilidad, y abre las puertas a modelos de negocio basados en tecnologías avanzadas como servicios en la nube, telemedicina y comercio electrónico.

Además, una infraestructura de este tipo puede atraer inversiones extranjeras en sectores de servicios digitales, centros de datos y nuevas plataformas tecnológicas, creando un entorno más favorable para startups y empresas tecnológicas que busquen escalar regionalmente o integrarse a cadenas globales de valor.

El caso de Chile y cómo marca la competencia entre EE. UU. y China

Chile también protagoniza un rol importante en la infraestructura digital regional con proyectos de cables submarinos de gran alcance, como el “Humboldt Cable”, un sistema de fibra óptica trans‑pacífico de casi 14.800 km que conectará Valparaíso con Sydney (Australia) a través de Polinesia Francesa, en asociación con Google.

Mientras que este proyecto chileno busca consolidar al país como un hub digital entre América Latina y Asia‑Pacífico, también levantó debates sobre soberanía digital y el papel de actores externos como China, que ha promovido iniciativas propias en la región como parte de su Digital Silk Road, influyendo en decisiones de infraestructura estratégica.

Notas relacionadas
El país de América Latina que lidera la exportación de peras y se ubica en el top 4 mundial: envía 325.500 toneladas al año

El país de América Latina que lidera la exportación de peras y se ubica en el top 4 mundial: envía 325.500 toneladas al año

LEER MÁS
Multimillonario de EE. UU. hace donación histórica de islas a 2 países de América Latina, lo que fortalecerá sus economías

Multimillonario de EE. UU. hace donación histórica de islas a 2 países de América Latina, lo que fortalecerá sus economías

LEER MÁS
China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

LEER MÁS
El desierto de América Latina que se convirtió en una potencia agrícola: abastece a China, Estados Unidos y Europa

El desierto de América Latina que se convirtió en una potencia agrícola: abastece a China, Estados Unidos y Europa

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Mundo

Régimen de Irán exige hasta US$7.000 para entregar los cuerpos de los manifestantes muertos a sus familias, según la BBC

China firma acuerdo histórico con esta potencia regional para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles

María Corina Machado dice que Delcy Rodríguez "está cumpliendo órdenes" de EE. UU. y confirma transición en Venezuela

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025