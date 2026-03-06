HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salina
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salina     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salina     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salina     
EN VIVO

Jorge Nieto y Wolfgang Grozo se hacen virales en redes | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Sobrina de Jefferson Farfán y ex ‘Esto es Guerra’, Ximena Peralta, revela que contrajo matrimonio con su novio nigeriano: “Esposo mío”

La exchica reality, Ximena Peralta, compartió imágenes de su boda con el millonario jugador de la NFL, Nelson Agholor. 

Ximena Peralta cuenta con 26 años y es muy popular en redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram.
Ximena Peralta cuenta con 26 años y es muy popular en redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram.

Ximena Peralta, exintegrante de ‘Esto es guerra’ y sobrina de Jefferson Farfán, sorprendió a muchos al revelar que contrajo matrimonio con el nigeriano Nelson Agholor, jugador profesional de fútbol americano. La pareja mantiene una relación desde principios del 2024.

Según las imágenes que compartió la exchica reality en Instagram, ambos se dieron el “sí”, el 5 de marzo de 2025 en una ceremonia íntima y privada en Estados Unidos, aunque ella recién lo anunció públicamente en sus redes sociales. “Esposo mío”, escribió la influencer al publicar una foto junto a su pareja dándose un abrazo tras la boda. Ella lucía un vestido blanco y él un terno color crema.

PUEDES VER: Ximena Peralta, sobrina de Farfán, se luce en vacaciones con millonario deportista: ¿de quién se trata?

lr.pe

Sobrina de Jefferson Farfán se casó con su novio nigeriano

En otra parte de su publicación, Ximena Peralta compartió otra fotografía junto a Nelson Agholor, en la que aparecen dentro de un auto y muy sonrientes. Como descripción colocó la fecha de su boda acompañada de un emoji de corazón y el símbolo de infinito. Posteriormente, para celebrar su primer año de casados, cenaron en un restaurante de Miami.

Ximena Peralta y su esposo celebran su primer año de casados. Foto: Instagram.

Ximena Peralta y su esposo celebran su primer año de casados. Foto: Instagram.

Según un reportaje de ‘Magaly TV: la firme’, el esposo de la sobrina de Jefferson Farfán sería millonario. El jugador fue contratado por el equipo de la NFL de Baltimore con un contrato de cinco millones de dólares y anteriormente firmó con otro equipo por la suma de 26 millones de dólares. Incluso, en redes, la influencer suele presumir los costosos obsequios que su esposo le entrega.

PUEDES VER: ¿Cómo es la vida de lujos de Ximena Peralta con su novio Malcolm Delaney, basquetbolista de la NBA?

lr.pe

¿Quién es Ximena Peralta, la sobrina de Jefferson Farfán y ex ‘EEG’?

Ximena Peralta hizo su debut en ‘Esto es guerra’ en 2021 y ganó popularidad por ser la sobrina del exfutbolista Jefferson Farfán, además de su breve paso por ‘Combate’ y participar en algunas novelas nacionales.

Sin embargo, fue expulsada del reality de América TV por asistir a una fiesta de Yahaira Plasencia en plena emergencia sanitaria por el covid-19. Posteriormente, retornó en el 2022 y se mantuvo algunos meses.

En el tema personal, en febrero de 2022 tuvo una relación con el basquetbolista de la NBA Malcolm Delaney. No obstante, fue un noviazgo corto y, tiempo después, inició una relación con su actual esposo, el nigeriano Nelson Agholor.

Notas relacionadas
Ximena Peralta, sobrina de Farfán, se luce en vacaciones con millonario deportista: ¿de quién se trata?

Ximena Peralta, sobrina de Farfán, se luce en vacaciones con millonario deportista: ¿de quién se trata?

LEER MÁS
“EEG”: Luciana Fuster, Ducelia Echevarría y Ximena Peralta serían separadas del programa

“EEG”: Luciana Fuster, Ducelia Echevarría y Ximena Peralta serían separadas del programa

LEER MÁS
¿Cómo es la vida de lujos de Ximena Peralta con su novio Malcolm Delaney, basquetbolista de la NBA?

¿Cómo es la vida de lujos de Ximena Peralta con su novio Malcolm Delaney, basquetbolista de la NBA?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Alcántara sorprende al decidir colocarse el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa Jossie Lindley

Carlos Alcántara sorprende al decidir colocarse el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa Jossie Lindley

LEER MÁS
Maricielo Effio reaparece llorando desde los Estados Unidos y confiesa sentirse sola tras no conseguir trabajo como actriz: “Estaré bien”

Maricielo Effio reaparece llorando desde los Estados Unidos y confiesa sentirse sola tras no conseguir trabajo como actriz: “Estaré bien”

LEER MÁS
Gianmarco conmueve al revelar que fue despedido por disquera internacional pese a haber ganado un Grammy: “No lo he contado nunca”

Gianmarco conmueve al revelar que fue despedido por disquera internacional pese a haber ganado un Grammy: “No lo he contado nunca”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Un desafío para la biodiversidad: El Amazonas enfrenta el peligro de perder la mitad de sus insectos por el estrés térmico

Sobrina de Jefferson Farfán y ex ‘Esto es Guerra’, Ximena Peralta, revela que contrajo matrimonio con su novio nigeriano: “Esposo mío”

Espectáculos

Andrea Llosa sobre los implicados en el caso de Lizeth Marzano: "Marisel Linares arruinó su carrera"

Melcochita niega haber gastado su dinero en casinos y exige que Monserrat Seminario muestre sus movimientos bancarios: "Ella jugaba a la ruleta en grandes cantidades"

Tula Rodríguez celebra que la tercera operación de su hija por una condición congénita fue exitosa: "Gracias Dios"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno autoriza compra directa de cazas bajo la modalidad de “secreto militar”

Corte IDH condena a Perú por esterilización forzada de Celia Ramos Durand durante dictadura fujimorista

Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, propone aplicación de la eutanasia en el Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025