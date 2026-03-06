Ximena Peralta, exintegrante de ‘Esto es guerra’ y sobrina de Jefferson Farfán, sorprendió a muchos al revelar que contrajo matrimonio con el nigeriano Nelson Agholor, jugador profesional de fútbol americano. La pareja mantiene una relación desde principios del 2024.

Según las imágenes que compartió la exchica reality en Instagram, ambos se dieron el “sí”, el 5 de marzo de 2025 en una ceremonia íntima y privada en Estados Unidos, aunque ella recién lo anunció públicamente en sus redes sociales. “Esposo mío”, escribió la influencer al publicar una foto junto a su pareja dándose un abrazo tras la boda. Ella lucía un vestido blanco y él un terno color crema.

Sobrina de Jefferson Farfán se casó con su novio nigeriano

En otra parte de su publicación, Ximena Peralta compartió otra fotografía junto a Nelson Agholor, en la que aparecen dentro de un auto y muy sonrientes. Como descripción colocó la fecha de su boda acompañada de un emoji de corazón y el símbolo de infinito. Posteriormente, para celebrar su primer año de casados, cenaron en un restaurante de Miami.

Ximena Peralta y su esposo celebran su primer año de casados. Foto: Instagram.

Según un reportaje de ‘Magaly TV: la firme’, el esposo de la sobrina de Jefferson Farfán sería millonario. El jugador fue contratado por el equipo de la NFL de Baltimore con un contrato de cinco millones de dólares y anteriormente firmó con otro equipo por la suma de 26 millones de dólares. Incluso, en redes, la influencer suele presumir los costosos obsequios que su esposo le entrega.

¿Quién es Ximena Peralta, la sobrina de Jefferson Farfán y ex ‘EEG’?

Ximena Peralta hizo su debut en ‘Esto es guerra’ en 2021 y ganó popularidad por ser la sobrina del exfutbolista Jefferson Farfán, además de su breve paso por ‘Combate’ y participar en algunas novelas nacionales.

Sin embargo, fue expulsada del reality de América TV por asistir a una fiesta de Yahaira Plasencia en plena emergencia sanitaria por el covid-19. Posteriormente, retornó en el 2022 y se mantuvo algunos meses.

En el tema personal, en febrero de 2022 tuvo una relación con el basquetbolista de la NBA Malcolm Delaney. No obstante, fue un noviazgo corto y, tiempo después, inició una relación con su actual esposo, el nigeriano Nelson Agholor.