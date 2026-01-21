HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Mundo

Este país de América Latina desafía a EE.UU. y busca la desdolarización para posicionar su moneda en la economía del mundo

El país latinoamericano impulsa el uso de su moneda en ahorros e inversiones. La estrategia busca reducir la dependencia del dólar de EE.UU. y garantizar estabilidad económica.

El país de América Latina promueve el uso de su peso en ahorros, inversiones y transacciones internas, lo cual resta influencia a la moneda de Estados Unidos.
El país de América Latina promueve el uso de su peso en ahorros, inversiones y transacciones internas, lo cual resta influencia a la moneda de Estados Unidos. | Ilustración con IA/ChatGPT/AFP

La desdolarización es hoy un eje central en la agenda económica global, impulsada por naciones que desean fortalecer sus monedas locales frente al dominio del dólar estadounidense. Esta tendencia responde a una búsqueda de autonomía financiera y diversificación, respaldada por cifras del Fondo Monetario Internacional que muestran un descenso de la divisa norteamericana en las reservas internacionales del 71% al 59%.

En este escenario, un país de América Latina sobresale gracias a medidas estratégicas para mitigar su histórica dependencia cambiaria. El país promueve el uso de su peso en ahorros, inversiones y transacciones internas, lo cual resta influencia a la moneda de Estados Unidos. Este proceso busca estabilidad económica, pero también proyecta una transición geopolítica hacia un sistema financiero más equilibrado.

TE RECOMENDAMOS

UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

lr.pe

¿Qué país de América Latina desafía a EE.UU. y busca posicionar su moneda a nivel global?

Uruguay encabeza el movimiento hacia la desdolarización en América Latina para transformar una economía donde el dólar domina más del 70% de los depósitos bancarios. El Banco Central del Uruguay (BCU), bajo la dirección de Guillermo Tolosa, aprovecha la estabilidad de la inflación para implementar una estrategia que fortalezca el peso uruguayo y disminuya la dependencia histórica hacia la divisa estadounidense.

Esta iniciativa busca consolidar el peso como unidad principal en el mercado interno mediante el impulso de deudas en moneda local y la reducción de activos dolarizados. A nivel internacional, el plan uruguayo coincide con un interés global por cuestionar la hegemonía del dólar, aunque esta moneda todavía mantiene su liderazgo en los mercados financieros y el comercio exterior.

PUEDES VER: Este país de América Latina desafía al Canal de Panamá con un corredor que conecta 2 océanos y 3 continentes: estaría listo en 2026

lr.pe

Plan y pasos de Uruguay para reducir la dependencia del dólar

Uruguay implementa un plan integral para disminuir la relevancia del dólar mediante la combinación de políticas monetarias, regulatorias y de mercado. La estrategia principal incentiva el ahorro y la inversión en pesos uruguayos o Unidades Indexadas (UI) a través de rendimientos competitivos y una reestructuración de los requisitos para préstamos en moneda extranjera. Este enfoque busca fortalecer la moneda nacional y ofrecer alternativas rentables que protejan el poder adquisitivo frente a la inflación.

Por su parte, el Banco Central del Uruguay ajustó el régimen de encajes bancarios para favorecer los depósitos en moneda local sobre los activos en dólares. Asimismo, la autoridad monetaria evalúa normativas para que los precios de bienes de alto valor, como inmuebles y vehículos, se expresen también en pesos. Estas medidas pretenden transformar la estructura de incentivos de los agentes económicos y dinamizar el desarrollo del mercado de capitales doméstico.

PUEDES VER: Multimillonario de EE.UU. realiza una donación histórica de islas a 2 países de América Latina para fortalecer sus economías

lr.pe

Desafíos de la desdolarización en Uruguay

Uruguay enfrenta el reto de transformar hábitos económicos cimentados en décadas de volatilidad financiera regional. Debido a que ciudadanos y empresas utilizan habitualmente el dólar como reserva de valor, la transición hacia el peso exige un proceso prolongado de educación financiera y el fortalecimiento de la confianza en la moneda nacional.

Por otro lado, la estabilidad del sistema depende de una política monetaria firme que garantice una inflación baja y previsible a largo plazo. Según los expertos, la consolidación de un rango inflacionario mínimo resulta indispensable para que la población responda a los incentivos estructurales del gobierno en lugar de buscar refugio en la divisa extranjera.

PUEDES VER: Emiratos Árabes Unidos y el día que invirtió US$12.000 millones para crear 300 islas, similares a las del Lago Titicaca, y fortalecer su economía

lr.pe

Otros países que han avanzado en desdolarización recientemente

A nivel mundial, varios países y bloques implementaron medidas para reducir su dependencia del dólar estadounidense, ya sea diversificando reservas, realizando comercio internacional en monedas locales o desarrollando sistemas alternativos de pago:

  • China – Promueve el uso del yuan en comercio exterior y acuerdos bilaterales.
  • Rusia – Reduce reservas en dólares y promueve pagos en rublos y otras divisas.
  • India – Utiliza la rupia en pagos de energía y en acuerdos regionales.
  • Brasil – Acuerdos de comercio en reales con China u otros socios.
  • Irán – Evita el dólar en comercio internacional debido a sanciones.

Estas experiencias muestran que aunque la desdolarización no es homogénea ni total en la mayoría de los casos, existe un impulso global para diversificar roles monetarios más allá del dólar estadounidense.

Notas relacionadas
Este país de América Latina desafía al Canal de Panamá con un corredor que conecta 2 océanos y 3 continentes: estaría listo en 2026

Este país de América Latina desafía al Canal de Panamá con un corredor que conecta 2 océanos y 3 continentes: estaría listo en 2026

LEER MÁS
China desafía a EE.UU. y realiza una compra histórica de carne vacuna a Argentina: acordaron un cupo y arancel reducido del 12,5%

China desafía a EE.UU. y realiza una compra histórica de carne vacuna a Argentina: acordaron un cupo y arancel reducido del 12,5%

LEER MÁS
A 65 metros bajo tierra: el país de Sudamérica que romperá récords con el metro más profundo de la región

A 65 metros bajo tierra: el país de Sudamérica que romperá récords con el metro más profundo de la región

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú firma acuerdo con España para vuelos ilimitados y anuncia nueva ruta Lima - Barcelona desde junio de 2026

Gary Correa, futbolista que fue parte de los 'Jotitas', sorprende tras reaparecer en una nueva faceta

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

Mundo

El Parlamento Europeo remite el acuerdo con el Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE y retrasa su aplicación

Donald Trump apunta contra Europa y exige negociaciones inmediatas por Groenlandia en Davos

Rusia confirma que Putin se reunirá con emisario estadounidense Steve Witkoff para discutir el acuerdo de paz con Ucrania

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025