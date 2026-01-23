HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El país de América Latina con la mayor fuerza militar en 2026: cerca del top 10 liderado por EE. UU. y Rusia

Brasil se mantiene como la principal potencia militar de América Latina en 2026, ocupando el puesto 11 a nivel global en el índice Global Firepower y acercándose a las grandes potencias militares.

Brasil resalta el poderío militar en América Latina este 2026, según ranking de GFP.
Brasil resalta el poderío militar en América Latina este 2026, según ranking de GFP.

En 2026, Brasil mantiene su posición como la mayor potencia militar de América Latina, ocupando el puesto 11 en el ranking global de Global Firepower (GFP). Con una puntuación PwrIndx de 0.2415, el país se sitúa cerca de las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China, que continúan dominando los primeros lugares del listado mundial.

El ascenso de Brasil se debe a su destacada capacidad militar, que abarca desde su ejército hasta su marina y fuerza aérea. La clasificación de Global Firepower evalúa más de 60 factores que incluyen recursos humanos, tecnología y capacidad de logística, lo que le permite mantenerse en el top 15 de las fuerzas militares globales, superando a países con economías y poblaciones más grandes.

Brasil lidera la fuerza militar en América Latina este 2026

Brasil continúa siendo el líder militar de América Latina en 2026, destacándose frente a naciones como México, Colombia y Argentina. Esta posición de liderazgo se refleja tanto en el personal disponible como en el armamento, con fuerzas terrestres, aéreas y navales de gran capacidad.

Además de su numerosa fuerza activa y de reserva, Brasil ha fortalecido su infraestructura logística y sus sistemas de defensa. Este enfoque integral en mejorar tanto las capacidades de combate como el soporte operativo le ha permitido sostener su ventaja sobre el resto de países latinoamericanos.

Global Fire Power destaca con Brasil el poderío militar de América Latina.

Global Fire Power destaca con Brasil el poderío militar de América Latina.

Factores que contribuyen a su posición en el ranking GFP 2026

El éxito de Brasil en el ranking global se debe a su gran tamaño de personal militar, con 376,000 efectivos activos y una reserva de más de 1,3 millones de personas. Esto le permite mantener operaciones en diferentes frentes y asegurar su defensa nacional.

Otro factor clave es su infraestructura militar, que incluye una flota aérea con más de 400 aeronaves, una marina compuesta por submarinos y fragatas, y un ejército con tanques y vehículos blindados. Estos recursos, junto con el fuerte presupuesto de defensa y la mejora constante de sus capacidades logísticas, son fundamentales para mantener su estatus de potencia regional.

Brasil supera a países de élite como Israel e Irán.

Brasil supera a países de élite como Israel e Irán.

Ranking global de países con la mejor fuerza militar del mundo, según Global Firepower 2026

  1. Estados UnidosPwrIndx ~0.0744
  2. Rusia – gran potencia con armamento avanzado y vasto personal.
  3. China – potencia emergente con gran capacidad de producción y recursos.
  4. India – fuerzas armadas de gran envergadura y capacidad regional.
  5. Reino Unido – avances tecnológicos y capacidad de despliegue global.
  6. Francia – potencia nuclear y presencia global significativa.
  7. Japón – tecnología avanzada y capacidad marítima superior.
  8. Corea del Sur – fuerzas altamente modernas con énfasis en defensa regional.
  9. Alemania – fuerzas armadas bien equipadas con capacidad tecnológica avanzada.
  10. Turquía – fuerza militar equilibrada con énfasis en la región de Oriente Medio.
  11. Brasil – potencia militar dominante en América Latina.

Esta lista de las 10 principales potencias militares se basa en los factores de Global Firepower, que incluyen personal militar, tecnología, presupuesto de defensa y capacidades logísticas. Brasil se destaca dentro del top 15, siendo el único país latinoamericano con tal clasificación.

