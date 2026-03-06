El gobierno de Ucrania enviará tropas al golfo Pérsico para asistir a Estados Unidos y aliados ante drones Shahed. Las negociaciones sobre esta misión están avanzadas. Foto: AFP | AFP | AFP

El gobierno de Ucrania enviará tropas al golfo Pérsico con el fin de asistir a Estados Unidos y sus aliados frente a los drones Shahed. Según un alto funcionario ucraniano bajo anonimato, las negociaciones de esta misión militar en Oriente Medio se encuentran avanzadas. La administración de Kiev busca fortalecer sus vínculos internacionales mientras resiste la invasión rusa. Respecto a la petición de Washington, la fuente declaró a la AFP: "La parte estadounidense lo solicitó. Dijeron: 'Por favor'"

A cambio de esta colaboración, el país europeo pretende obtener misiles para sus sistemas de defensa Patriot. Estas piezas resultan vitales, puesto que, según la autoridad citada, representan "el único capaz de derribar los misiles balísticos utilizados por Moscú". El presidente Volodímir Zelenski respalda dicha estrategia con la finalidad de incrementar la presión diplomática contra el Kremlin y garantizar los recursos de protección necesarios. Esta alianza estratégica persigue mantener el suministro de armamento pesado y el apoyo global frente a los ataques constantes de Rusia.

Lo que espera de EE. UU.

Con el fin de defender su soberanía, Kiev solicita misiles Patriot a sus aliados estratégicos en Oriente Medio tras sufrir una escasez crítica de estos sistemas frente a los proyectiles balísticos rusos. Zelenski enfatizó la urgencia de este suministro técnico y financiero destinado a blindar la industria bélica local y obtener respaldo diplomático. Durante su intervención, el jefe de Estado afirmó: "Necesitamos proyectiles que alimenten los Patriot, financiación hacia la producción de armas de defensa propia, así como apoyo diplomático con el objetivo de poner fin a la guerra aquí".

La cooperación con naciones del Golfo, tales como Emiratos Árabes Unidos y Qatar, representa una vía vital para obtener recursos adicionales ante las tensiones vigentes con Moscú. Kiev propone el intercambio de drones de interceptación por tecnología de defensa aérea con el fin de blindar el territorio contra ataques externos. Esta búsqueda de alternativas logísticas coincide con un incremento en el auxilio ucraniano a las operaciones contra Irán, lo cual consolida su posición como un actor relevante en la seguridad regional.

El papel destacado de Ucrania

El presidente ratificó el compromiso de Ucrania con la integridad internacional tras recibir una petición formal de EE. UU. Kiev enviará especialistas a Oriente Medio que protegerán bases y tropas frente a los drones Shahed iraníes. El líder confirmó esta decisión mediante sus redes sociales: "Di instrucciones para proporcionar los medios necesarios y asegurar la presencia de especialistas que puedan garantizar la seguridad requerida". Esta medida busca neutralizar amenazas comunes y fortalecer los lazos con naciones que auxilian al territorio ucraniano en su defensa actual.

La intervención subraya la influencia diplomática de Kiev como actor fundamental ante desafíos globales, más allá de la invasión rusa. Mediante dicha colaboración, la administración consolida alianzas estratégicas mientras combate en su propia frontera. Zelenski puntualizó el valor de esta reciprocidad militar: "Ucrania apoya a los socios que contribuyen a proteger la vida de nuestro pueblo". El rol de este país resulta ahora crucial en la lucha contra el armamento de Irán, posicionando su experiencia técnica como un activo vital en la estabilidad regional.