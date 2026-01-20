La infraestructura de este proyecto de un país de América Latina facilita el intercambio comercial entre América del Norte, Europa y Asia. | Composición LR/AFP/ChatGPT

Un ambicioso proyecto de infraestructura en un país de América Latina busca redefinir las principales rutas del comercio internacional al unir los océanos Pacífico y Atlántico mediante una extensa red ferroviaria y logística multimodal. Al integrar puertos modernizados y zonas industriales, esa megaobra busca optimizar el comercio internacional entre Asia, Europa y América a través de una ruta más ágil para el transporte de mercancías.

La construcción de este eje logístico comenzó en 2019 y mantiene su operación ferroviaria activa desde 2023, con una fecha de finalización integral prevista para junio de 2026. El proyecto surge como una solución crítica ante la congestión de las rutas marítimas tradicionales, bajo la premisa de que aspira a "convertirse en una alternativa competitiva" que reduzca costos y tiempos de traslado. De esta forma, la obra se consolida como una pieza clave para los flujos comerciales globales y el desarrollo industrial de la región.

¿Cuál es el país de América Latina que desafía al Canal de Panamá con un enorme corredor?

México impulsa el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) como un proyecto estratégico de alcance global para conectar los océanos Pacífico y Atlántico. Esta iniciativa aprovecha la geografía estrecha del istmo mexicano y utiliza una red ferroviaria moderna que se posiciona explícitamente como una "alternativa al Canal de Panamá". El gobierno federal busca transformar el transporte terrestre de mercancías y consolidar al país como un nodo logístico clave en la economía mundial.

La infraestructura del CIIT facilita el intercambio comercial entre América del Norte, Europa y Asia, lo cual agiliza el tránsito de bienes entre tres continentes. Diversas autoridades del sector logístico señalan su potencial para "descomprimir las rutas tradicionales" y atraer flujos de inversión extranjera. Gracias a esta ruta competitiva, México fortalece su presencia en el mercado internacional y optimiza la conexión entre los principales centros de consumo del planeta.

El corredor clave para EE.UU. que estaría listo en 2026

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) representa un pilar estratégico para la economía de Estados Unidos dentro del fenómeno del nearshoring. Este proyecto facilita rutas terrestres ágiles que conectan a Asia, México y el mercado estadounidense, lo cual disminuye la dependencia de los trayectos marítimos. Según expertos, esta alternativa reduce costos y mitiga riesgos logísticos, particularmente cuando el Canal de Panamá sufre restricciones operativas debido a sequías.

La planificación oficial establece que la rehabilitación de las líneas ferroviarias y la infraestructura complementaria finalizará en junio de 2026. Para esa fecha, los tramos que enlazan puntos críticos como Ixtepec, Tonalá y Ciudad Hidalgo estarán concluidos. Este avance garantiza un servicio logístico integral que no solo une ambos océanos, sino que también fortalece los vínculos comerciales hacia Centroamérica.

Aunque el tramo entre Salina Cruz y Coatzacoalcos funciona desde finales de 2023, la consolidación operativa llegará en 2028 con una meta de 300,000 contenedores anuales. Las proyecciones para 2033 apuntan a un incremento masivo en la capacidad de carga gracias a la integración de nuevos polos de desarrollo. El objetivo central es que el CIIT se convierta en una pieza fundamental para las rutas de comercio global y la atracción de inversiones industriales.