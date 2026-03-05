HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Un desafío para la biodiversidad: El Amazonas enfrenta el peligro de perder la mitad de sus insectos por el estrés térmico

El cambio climático podría poner en peligro a la mitad de las especies de insectos en el Amazonas, al no poder adaptarse al aumento de las temperaturas. Esto afectaría el equilibrio del ecosistema.

Los insectos en el Amazonas no estarían soportando las altas temperaturas.
Los insectos en el Amazonas no estarían soportando las altas temperaturas. | Composición LR

Un estudio de la Universidad de Würzburg ha alertado sobre los riesgos del cambio climático para los insectos del Amazonas. La investigación indica que las altas temperaturas podrían amenazar a la mitad de los organismos en la región, afectando su habilidad para realizar funciones esenciales como la polinización y la descomposición de materia orgánica.

Publicado en Nature, el análisis detalla que algunas poblaciones que habitan en altitudes más elevadas pueden ajustar temporalmente su tolerancia al calor, pero los insectos de las tierras bajas tropicales no tienen esta ventaja. Esto representa un peligro para la estabilidad de los ecosistemas dependientes de estos artrópodos.

PUEDES VER: Científicos suizos podrían cambiar el futuro de la electrónica cuántica con circuitos controlados por luz

lr.pe

¿Cómo se verán afectadas las poblaciones de insectos en el Amazonas?

El aumento de las condiciones cálidas podría reducir la cantidad de artrópodos en el Amazonas, ya que muchos no tienen la habilidad de adaptarse al calor. El estudio indica que los organismos de las tierras bajas tropicales podrían ser los más vulnerables, lo que podría comprometer funciones cruciales para el ecosistema, como la polinización y la descomposición.

La disminución de estos insectos podría alterar el equilibrio ecológico de la región, afectando tanto a la flora como a otras especies que dependen de ellos.

PUEDES VER: Científicos descubren una nueva especie de pulpo en las aguas del Pacífico y sería exclusiva en un país de América Latina

lr.pe

¿Cómo los especialistas descubrieron que los insectos son vulnerables al calor?

Los investigadores, encabezados por el Dr. Kim Holzmann, descubrieron que la resistencia a las altas temperaturas varía según la altitud. Los artrópodos de mayor altura pueden incrementar su tolerancia al calor, pero los habitantes de las tierras bajas tropicales no presentan esta posibilidad.

El estudio señala que las diferencias en la estructura de las proteínas de estos organismos limitan su resistencia al calor extremo. Estas características biológicas no pueden adaptarse rápidamente al cambio climático, lo que les impide enfrentar el aumento de la temperatura.

PUEDES VER: Nace el primer bebé en el Reino Unido de un útero trasplantado de una donante fallecida: “Un milagro”

lr.pe

¿Qué datos de campo se recopilaron para que los investigadores estudiaran los límites de tolerancia a la temperatura?

El equipo recopiló información de más de 2,000 individuos en diferentes hábitats, como selvas y bosques montañosos, entre 2022 y 2023. Los investigadores midieron los límites térmicos de cada grupo en distintas altitudes.

Además, se analizaron los genomas de los organismos para estudiar la estabilidad de sus proteínas. Esto permitió entender cómo las diferencias biológicas afectan su capacidad para resistir el calor y cómo el cambio climático podría influir en su supervivencia.

