El joven logró ingresar a la carrera de Ingeniería Aeroespacial en la UNI. | Foto: composición LR

El joven logró ingresar a la carrera de Ingeniería Aeroespacial en la UNI. | Foto: composición LR

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) llevó a cabo con éxito su examen de admisión 2026-I, proceso que congregó a miles de postulantes de distintas regiones del país, todos con la expectativa de alcanzar una vacante en una de las instituciones académicas más exigentes y prestigiosas del Perú.

Entre ellos estuvo un joven estudiante que, con esfuerzo y perseverancia, se presentó decidido a dar lo mejor de sí, pues esta representaba su última oportunidad para cumplir su anhelado objetivo: ingresar a la carrera de Ingeniería Aeroespacial.

Según contó el joven postulante, esta es la segunda vez que intentaba ingresar a la UNI. En su primera oportunidad no lo logró, pues se quedó a tan solo 44 puntos de alcanzar la vacante, un resultado que, aunque cercano, no fue suficiente para cumplir su objetivo.

"Postulé en agosto, pero me quedé por muy poquito. Saqué 1.156 y me faltaron 44 puntos. Eran tres preguntas, aproximadamente", señaló en un video publicado en la cuenta de TikTok @luisnunez_8.

Postulante de la UNI revela que se preparó un año

En el video, el joven contó que, aunque esta fue su segunda vez postulando, se preparó durante un año entero con el firme objetivo de alcanzar una vacante en la UNI. Su preparación comenzó apenas terminó el colegio, etapa en la que decidió enfocarse por completo en reforzar sus conocimientos y trazar un plan de estudio riguroso para cumplir su meta de ingresar a la universidad.

"Salí del colegio y me preparé en la CEPRE. Fue casi un año. Esta es la última oportunidad (que tengo para ingresar) Este es el segundo (examen) y ahí no más termina. Mi mamá me quiere meter, si es que no ingreso, a una privada para no perder mucho tiempo", explicó.

Aunque las declaraciones que brindó las realizó antes de conocerse los resultados oficiales, lo que sorprendió a los usuarios de TikTok fue que, tras la publicación de los puntajes por parte de la UNI, el joven logró obtener una vacante en la carrera de Ingeniería Aeroespacial.