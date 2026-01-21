¿Cuál es el país de América Latina que supera a Brasil y Perú con una de las mayores reservas de oro en el mundo?
De acuerdo con los datos de Trading Economics, ese país de América Latina encabeza la lista de reservas de oro con aproximadamente 161 toneladas métricas.
- China supera a EE.UU. y se posiciona más en Argentina con la llegada de más de 5.500 autos chinos en un barco liderado por un ruso
- Este país de América Latina desafía a EE.UU. y busca la desdolarización para posicionar su moneda en la economía del mundo
Las reservas de oro representan el volumen de metal físico que los bancos centrales custodian como activos oficiales para garantizar la estabilidad financiera en América Latina, potencias y otras partes del mundo. Este recurso funciona como un activo de refugio y una herramienta estratégica que diversifica las carteras internacionales ante las crisis económicas o la volatilidad de las divisas. Según los informes del Consejo Mundial del Oro y el Fondo Monetario Internacional, las cifras oficiales reflejan la distribución del metal durante el periodo 2025-2026.
En el panorama actual, Estados Unidos lidera el ranking mundial con una posesión superior a las 8.100 toneladas métricas, cifra que supera los depósitos de potencias como Alemania e Italia. Los analistas y organismos financieros emplean estas estadísticas, actualizadas a finales de 2025, para medir la solidez de las economías nacionales. De este modo, la acumulación de oro sirve como un indicador fundamental de la resistencia de un país ante los diversos riesgos globales.
TE RECOMENDAMOS
UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
PUEDES VER: Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.
¿Cuál es el país de América Latina con una de las mayores reservas de oro en el mundo?
Las reservas de oro en el contexto latinoamericano resultan menores frente a las potencias globales, aunque exhiben contrastes marcados entre las naciones de la región. De acuerdo con los datos de Trading Economics, Venezuela encabeza la lista con aproximadamente 161 toneladas métricas, cifra que supera el patrimonio en este metal de economías de mayor tamaño como Brasil y México.
Por su parte, Brasil cuenta con 145 toneladas y México posee cerca de 120, volúmenes que se sitúan por debajo del liderazgo venezolano. En el extremo inferior de esta comparativa destaca Perú, con apenas 34,7 toneladas, lo cual ratifica la disparidad que existe en la acumulación de este activo estratégico dentro de América Latina.
PUEDES VER: Este país de América Latina desafía al Canal de Panamá con un corredor que conecta 2 océanos y 3 continentes: estaría listo en 2026
Datos adicionales sobre las reservas de oro en Venezuela
Las reservas de oro en Venezuela experimentaron fluctuaciones notables en las últimas décadas. Tras alcanzar un máximo histórico superior a las 370 toneladas en 2011, la cantidad de metal precioso disminuyó de forma progresiva hasta situarse cerca de las 161 toneladas entre 2023 y 2024, según las cifras de Trading Economics.
La mayor parte de este recurso proviene del Arco Minero del Orinoco, una extensa región en el sur del país que concentra depósitos minerales masivos. Esta zona estratégica genera constantes debates debido a sus efectos ambientales y sociales, a pesar de su papel fundamental en la riqueza nacional y la economía venezolana.
PUEDES VER: China desafía a EE.UU. y realiza una compra histórica de carne vacuna a Argentina: acordaron un cupo y arancel reducido del 12,5%
Los 5 países de América Latina con mayores reservas de oro
Dentro de América Latina, los países con las mayores reservas oficiales de oro —según datos de Trading Economics actualizados a 2025— son los siguientes:
- Venezuela — ~161 toneladas
- Brasil — ~145 toneladas
- México — ~120 toneladas
- Argentina — ~61,7 toneladas
- Perú — ~34,7 toneladas
PUEDES VER: EE.UU. desafía a China con el primer cable submarino para este país de América Latina por US$145 millones: no es Chile y operaría en 2028
Los 10 países del mundo con las mayores reservas de oro
A nivel global, los países con las mayores reservas de oro —según el listado más reciente de Trading Economics (septiembre de 2025) — son los siguientes:
- Estados Unidos — 8 133 toneladas
- Alemania — 3 350 toneladas
- Italia — 2 452 toneladas
- Francia — 2 437 toneladas
- Rusia — 2 330 toneladas
- China — 2 304 toneladas
- Suiza — 1 040 toneladas
- India — 880 toneladas
- Japón — 846 toneladas
- Turquía — 641 toneladas