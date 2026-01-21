Las reservas de oro en el contexto de América Latina resultan menores frente a las potencias globales, aunque exhiben contrastes marcados entre las naciones de la región. | Composición LR/ChatGPT/Freepik

Las reservas de oro representan el volumen de metal físico que los bancos centrales custodian como activos oficiales para garantizar la estabilidad financiera en América Latina, potencias y otras partes del mundo. Este recurso funciona como un activo de refugio y una herramienta estratégica que diversifica las carteras internacionales ante las crisis económicas o la volatilidad de las divisas. Según los informes del Consejo Mundial del Oro y el Fondo Monetario Internacional, las cifras oficiales reflejan la distribución del metal durante el periodo 2025-2026.

En el panorama actual, Estados Unidos lidera el ranking mundial con una posesión superior a las 8.100 toneladas métricas, cifra que supera los depósitos de potencias como Alemania e Italia. Los analistas y organismos financieros emplean estas estadísticas, actualizadas a finales de 2025, para medir la solidez de las economías nacionales. De este modo, la acumulación de oro sirve como un indicador fundamental de la resistencia de un país ante los diversos riesgos globales.

¿Cuál es el país de América Latina con una de las mayores reservas de oro en el mundo?

Las reservas de oro en el contexto latinoamericano resultan menores frente a las potencias globales, aunque exhiben contrastes marcados entre las naciones de la región. De acuerdo con los datos de Trading Economics, Venezuela encabeza la lista con aproximadamente 161 toneladas métricas, cifra que supera el patrimonio en este metal de economías de mayor tamaño como Brasil y México.

Por su parte, Brasil cuenta con 145 toneladas y México posee cerca de 120, volúmenes que se sitúan por debajo del liderazgo venezolano. En el extremo inferior de esta comparativa destaca Perú, con apenas 34,7 toneladas, lo cual ratifica la disparidad que existe en la acumulación de este activo estratégico dentro de América Latina.

Datos adicionales sobre las reservas de oro en Venezuela

Las reservas de oro en Venezuela experimentaron fluctuaciones notables en las últimas décadas. Tras alcanzar un máximo histórico superior a las 370 toneladas en 2011, la cantidad de metal precioso disminuyó de forma progresiva hasta situarse cerca de las 161 toneladas entre 2023 y 2024, según las cifras de Trading Economics.

La mayor parte de este recurso proviene del Arco Minero del Orinoco, una extensa región en el sur del país que concentra depósitos minerales masivos. Esta zona estratégica genera constantes debates debido a sus efectos ambientales y sociales, a pesar de su papel fundamental en la riqueza nacional y la economía venezolana.

Los 5 países de América Latina con mayores reservas de oro

Dentro de América Latina, los países con las mayores reservas oficiales de oro —según datos de Trading Economics actualizados a 2025— son los siguientes:

Venezuela — ~161 toneladas

Brasil — ~145 toneladas

México — ~120 toneladas

Argentina — ~61,7 toneladas

Perú — ~34,7 toneladas

Los 10 países del mundo con las mayores reservas de oro

A nivel global, los países con las mayores reservas de oro —según el listado más reciente de Trading Economics (septiembre de 2025) — son los siguientes: