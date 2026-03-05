Irán, a través de un líder ayatolá, pidio "la sangre de Trump". | Composición LR | Betsabeth De Los Santos

Irán, a través de un líder ayatolá, pidio "la sangre de Trump". | Composición LR | Betsabeth De Los Santos

Abdollah Javadi Amoli, un alto clérigo iraní, pidió en una declaración transmitida por televisión nacional el derramamiento de la sangre de Donald Trump. Además, líderes iraníes advirtieron que Estados Unidos "lamentará amargamente" haber torpedeado un buque de guerra iraní en el océano Índico.

"Luchen contra el opresor Estados Unidos, su sangre está sobre mis hombros", declaró el ayatolá, uno de los rangos más altos dentro de la jerarquía clerical chií. Hasta ahora, la guerra ha cobrado la vida de más de 1.000 personas en Irán, más de 70 en Líbano y alrededor de una docena en Israel, según informes de las autoridades de esos países.

"Agresión brutal"

Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, acusó este jueves a Estados Unidos e Israel de atacar "de forma deliberada" objetivos civiles para "causar el máximo sufrimiento y pérdida de vidas" desde el 28 de febrero, cuando Washington y Tel Aviv lanzaron su ofensiva sorpresa sobre Teherán por la falta de un acuerdo sobre el programa nuclear.

"Esta agresión brutal, no provocada y absolutamente injustificada contra la República Islámica de Irán va mucho más allá del campo de batalla. Resuena en los mercados globales, disparando los precios de la energía, desestabilizando las divisas y erosionando el poder adquisitivo de la gente en todo el mundo", añadió Baqaei.

"La teoría de la paz está manchada de sangre"

Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y principal asesor del fallecido Alí Jamenei, afirmó que "la teoría de la paz a través de la fuerza está manchada de sangre" tras la muerte de más de 150 personas en un ataque contra una escuela en Minab, llevado a cabo por matones israelíes y estadounidenses.

Motjaba Qahremani, responsable del aparato judicial de la provincia de Hormozgán (lugar donde ocurrió el ataque), explicó el martes que se han identificado a 140 de las víctimas mortales, mientras continúan las labores para poner nombre a otras 25 personas. Sin embargo, la falta de pruebas de ADN impide confirmar su identidad.

Qahremani destacó que se encontraron y confiscaron restos del armamento utilizado en el bombardeo contra la escuela, y que estos fragmentos han sido enviados para su peritaje. El objetivo es iniciar una investigación cuyas conclusiones podrían ser elevadas a instancias judiciales internacionales.