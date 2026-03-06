El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sitúa a Cuba como el próximo eje prioritario de su agenda, luego de acabar la guerra contra Irán. “Lo que está pasando es increíble, y creemos que queremos arreglar (…) terminar este primero, pero será solo una cuestión de tiempo antes de que ustedes y muchas personas increíbles regresen, ojalá no para quedarse”, dijo. Previamente, en una entrevista con el medio ‘Político’, también se refirió al régimen, afirmando que su caída sería "la cereza del pastel".

"Podríamos hacerlos todos al mismo tiempo, pero pasan cosas malas. Si uno observa los países a lo largo de los años, si haces todo demasiado rápido, pasan cosas malas. No vamos a dejar que le pase nada malo a este país”, insistió. Según el republicano, La Habana enfrenta una severa falta de recursos y el bloqueo energético. Durante un encuentro con el Inter Miami, el líder norteamericano aseguró que el gobierno centroamericano enfrenta una crisis terminal, pues "están en un gran problema, no tienen dinero, no tienen nada".

Crece la desesperación en Cuba

Trump dice que el gobierno cubano "quiere desesperadamente llegar a un acuerdo" para mitigar el deterioro financiero y la escasez de recursos básicos. Asimismo, el mandatario estadounidense vincula la crisis con un colapso económico profundo, derivado principalmente de la interrupción en el suministro de crudo tras la caída de Venezuela.

La Casa Blanca sostiene que la carencia de productos básicos empuja a la isla hacia un punto de quiebre sin alternativas viables. Aunque la administración mantiene su postura rígida, el republicano condiciona futuros diálogos a la implementación de reformas internas y a la aceptación de términos específicos por parte del régimen insular.

¿La peor crisis en su historia?

La pérdida del crudo venezolano agrava la falta de petróleo, motor vital del transporte y la generación energética que provocó un apagón de 16 horas en marzo de 2026. Ante dicho panorama, el gobierno cubano sostiene que el "bloqueo energético impuesto por Estados Unidos" constituye el principal responsable del colapso en los servicios públicos. Esta presión interna deteriora la cotidianidad de la población y pone en riesgo la estabilidad social del país.

Diversos analistas en CNN comparan el declive con el "período especial" de los años noventa tras la caída de la Unión Soviética. Pese a que el Producto Interno Bruto (PIB) sufrió un impacto mayor en aquel entonces, la visibilidad de la escasez actual en alimentos, medicinas y liquidez resulta más aguda. Aunque expertos omiten catalogar el presente como la mayor catástrofe financiera de su historia, el deterioro infraestructural constante sugiere un posible cambio político frente a las crecientes demandas externas e internas.

Informes de medios estadounidenses como ‘Axios’ o ‘Miami Herald’ revelaron presuntos acercamientos entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano. Aunque La Habana negó estos hechos, las publicaciones describen diálogos sobre posibles reformas económicas graduales en la isla y una retirada escalonada de las sanciones por parte de Washington. Según los reportes, estos encuentros califican como “contactos más que negociaciones”, centrados en explorar aperturas futuras bajo un esquema de reciprocidad diplomática.