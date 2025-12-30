Este es el top 10 de las noticias que impactaron en América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia y otras partes del mundo en 2025. | Composición LR

Este es el top 10 de las noticias que impactaron en América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia y otras partes del mundo en 2025. | Composición LR

El 2025 llega a su fin y será recordado por una serie de sucesos que cambiaron drásticamente el mundo. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos marcó el inicio de una era de fuerte tensión comercial máxima con China y políticas de cierre económico que sacudieron los mercados. Este clima de agitación coincidió con la sentida muerte del papa Francisco, un hecho que conmovió a la comunidad internacional, mientras que el recrudecimiento de la guerra en Gaza y las protestas masivas de la Generación Z expusieron una crisis social profunda y un rechazo total a la corrupción y la desigualdad.

América Latina también dio un giro contundente hacia políticas conservadoras, con victorias de la derecha en países como Chile, Bolivia y Honduras que priorizaron la seguridad sobre otros temas. La inestabilidad llegó a su punto más alto en Perú, donde la destitución de Dina Boluarte profundizó la división del país en medio de una crisis política. Entre operativos estadounidenses contra el narcotráfico cerca de Venezuela y el avance de los conflictos bélicos, el año cierra como un ciclo alterado donde las decisiones de los líderes y la presión de las calles reescribieron el futuro de la geopolítica.

Trump asume su segundo mandato y sacude el orden global

El 20 de enero, Donald Trump inició su segundo mandato presidencial con un mensaje de ruptura y confrontación. Desde sus primeras semanas en la Casa Blanca, el republicano impulsó una agenda de fuerte sesgo proteccionista y nacionalista, reafirmando su lema de "Estados Unidos primero". El nuevo Gobierno endureció su retórica contra aliados tradicionales y organismos multilaterales.

Uno de los puntos más controvertidos fue la imposición de aranceles masivos a más de 180 países, anunciados el 2 de abril en lo que Trump denominó el "Día de la Liberación". La medida abrió una guerra comercial de alcance global, con impactos inmediatos en los mercados financieros y en las cadenas de suministro internacionales, de acuerdo con análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En paralelo, la política migratoria -que incluía redadas de ICE y deportaciones masivas- volvió a ocupar el centro del debate. Trump ordenó el refuerzo de controles fronterizos y vinculó las sanciones comerciales a la cooperación migratoria de países como México y naciones centroamericanas, lo que generó protestas de organizaciones de derechos humanos, según Human Rights Watch.

Donald Trump inició su segundo mandato presidencial el 20 de enero de 2025. Foto: AFP



La guerra comercial entre EE. UU. y China

La relación entre Washington y Pekín alcanzó en 2025 uno de sus momentos más tensos, desde que Trump impuso aranceles sobre productos chinos con el objetivo de reducir el déficit comercial de EE. UU. y proteger su mercado interno. En respuesta, China implementó tarifas sobre productos estadounidenses y comenzó a restringir las exportaciones de tierras raras, materiales esenciales para la tecnología y la fabricación de chips. Estas tensiones llevaron a una escalada de aranceles, con EE.UU. amenazando con aumentarlos hasta un 145%, lo que afectaría a diversos sectores industriales y generaría consecuencias económicas globales, como el enfriamiento de la demanda de materias primas y la desaceleración de los mercados internacionales.

En octubre, la tensión alcanzó un nuevo pico cuando Trump amenazó con no reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, en la cumbre de la APEC, en respuesta a las acciones de Pekín sobre las tierras raras. A pesar de esta escalada, las dos economías más grandes del mundo lograron sentarse a negociar en la cumbre, aunque las diferencias no se resolvieron por completo. Mientras que el republicano buscaba contrarrestar el dominio chino sobre materiales estratégicos, el líder asiático utilizó la amenaza de restringir el suministro de tierras raras para presionar a EE.UU.

Estados Unidos y China lograron una tregua comercial después de meses de amenazas y aranceles que sacudieron los mercados del mundo. Foto: composición LR



La muerte del papa Francisco

El papa Francisco falleció el 21 de abril a los 88 años tras complicaciones respiratorias. Su papado estuvo marcado por importantes reformas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el Vaticano, así como su enfoque constante en la difícil situación de migrantes y refugiados. Su funeral, celebrado cinco días después en la Plaza de San Pedro, fue un evento global que reunió a miles de fieles y líderes internacionales.

El papa Francisco, el primer papa latinoamericano, murió el 21 de abril de 2025. Foto: AFP



El 8 de mayo, tras un cónclave histórico, Robert Francis Prevost Martínez, un cardenal estadounidense de raíces españolas y nacionalidad peruana, fue elegido Papa, con el nombre de León XIV. En sus primeros meses de pontificado, trabajó para reconectar la Iglesia con un mundo cada vez más polarizado, enfocándose en fortalecer la diplomacia vaticana y continuar las reformas financieras iniciadas por Francisco. Además, priorizó la acogida de jóvenes, inmigrantes y vulnerables, mientras promueve la cooperación internacional y el diálogo interreligioso, con planes para visitar España y la Sagrada Familia.

El papa León XIV fue elegido como el nuevo pontífice el 8 de mayo de 2025. Foto: AFP

La cumbre de la OTAN en La Haya

La cumbre de la OTAN celebrada el 25 de junio en La Haya reunió a 32 países miembros para debatir temas clave como el aumento del gasto militar, el apoyo a Ucrania y la escalada de tensiones en Medio Oriente. Uno de los puntos más polémicos fue la propuesta de Trump de aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB de cada nación, frente al 2% acordado en 2014. Pese a la oposición de países como España, el organismo internacional alcanzó un consenso y acordó un objetivo del 5% para 2035, dividido entre un 3,5% en defensa directa y un 1,5% en inversiones complementarias. Trump celebró esta decisión como una "victoria monumental" para EE.UU.

En cuanto al conflicto en Ucrania, la OTAN comprometió más de 35.000 millones de euros en ayuda militar a Kiev, mientras que la relación entre Trump y el presidente ucraniano Zelensky se tensó debido a diferencias previas. Además, la situación en Medio Oriente, especialmente el conflicto entre Irán e Israel, también dominó las discusiones. EE.UU. impulsó una postura más agresiva, mientras que los países europeos abogaron por soluciones diplomáticas. Polonia, por su parte, reafirmó su liderazgo en la defensa de Europa del Este, incrementando sus inversiones en defensa, mientras que España fue el único país en rechazar el aumento del gasto, lo que provocó una amenaza de Trump de iniciar una guerra comercial contra el país.

La cumbre de la OTAN se realizó el 25 de junio en La Haya. Foto: AFP



La cumbre de Alaska: EE.UU., Rusia y Ucrania

La cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, celebrada el 15 de agosto de 2025 en Alaska. Fue la primera vez que el líder ruso visitó un país occidental desde la invasión de Ucrania y pese a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) en su contra. Durante el encuentro en la base militar Elmendorf-Richardson, los mandatarios discutieron la necesidad de alcanzar un Acuerdo de Paz directo para resolver el conflicto, en lugar de un alto el fuego temporal, que consideraron insostenible. Ambos coincidieron en que la seguridad de Ucrania debe ser garantizada, y aunque no se lograron avances concretos, ambos subrayaron que el diálogo fue "constructivo y respetuoso".

Tras la cumbre, el republicano se comunicó con Volodímir Zelenski y con líderes de la OTAN y la Unión Europea para informarles sobre los resultados. En la llamada, Trump propuso una reunión trilateral entre EE.UU., Ucrania y Rusia para avanzar hacia una solución pacífica. Putin sugirió que la próxima reunión podría celebrarse en Moscú, lo que fue recibido con cautela por el estadounidense.

Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron a puerta cerrada en la cumbre de Alaska. Foto: AFP



Las protestas de la Generación Z en el mundo

2025 fue también el año de la Generación Z. Las protestas surgieron en varias partes del mundo como una respuesta a la frustración por la desigualdad, el desempleo y la corrupción. Utilizando las redes sociales y símbolos de la cultura pop como la bandera de One Piece, este grupo logró movilizarse de manera efectiva en países como México, Marruecos, Perú, Madagascar, Nepal y Bangladés. En algunos casos, las movilizaciones consiguieron la caída de gobiernos o la modificación de políticas públicas.

Estas protestas son, en su mayoría, espontáneas y autoconvocadas, y se organizan sin la presencia de líderes formales, lo que les permite ser más flexibles y difíciles de neutralizar. Aunque enfrentaron represión y violencia policial, su uso de plataformas digitales les permitió amplificar su voz, organizar boicots y documentar abusos en tiempo real. La protesta juvenil, que se expresa a través de memes, emojis y otros símbolos digitales, se convirtió en una poderosa herramienta de resistencia global.

La Generación Z también estuvo presente en protestas en Perú. Foto: composición LR/Jazmín Ceras



Ataques de EE.UU. contra presuntas narcolanchas

Desde el 2 de septiembre de 2025, EE.UU. ha intensificado su ofensiva militar contra presuntas narcolanchas en el Caribe, como parte del operativo "Lanza del Sur". La campaña resultó en la muerte de 107 personas, aunque algunas investigaciones indican que muchas de las víctimas no tenían vínculos con el narcotráfico, sino que eran trabajadores informales atrapados en la pobreza. En total, se han destruido al menos 30 embarcaciones en aguas internacionales, con el último ataque registrado el 29 de diciembre de 2025, que dejó dos muertos más. La falta de transparencia en las operaciones y las acusaciones de violaciones de derechos humanos preocuparon tanto a organismos internacionales como en el Congreso de EE.UU. sobre la legalidad de los bombardeos.

Sumado a ello, Trump anunció que sus fuerzas habían destruido una instalación venezolana vinculada al narcotráfico el 24 de diciembre, lo que sería el primer ataque terrestre en Venezuela desde el inicio de la ofensiva. El mandatario aseguró que el objetivo era desmantelar un centro logístico utilizado para el envío de drogas hacia el mercado estadounidense. Sin embargo, no se dieron detalles específicos sobre la ubicación del ataque ni los responsables.

Según The Washington Post, dos fuentes confirmaron que Pete Hegseth dio una orden de "matar a todos" en un ataque en el Caribe. Donald Trump lo niega. Foto: composición LR



Guerra en Gaza, genocidio y alto el fuego

El 8 de octubre de 2025, Donald Trump anunció que Israel y Hamás habían firmado la primera fase del plan de paz en Gaza, en Egipto, lo que implicaba la liberación de rehenes y la retirada de tropas israelíes de ciertas áreas de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el grupo terrorista prometieron seguir el acuerdo. El republicano destacó que la segunda fase del plan se abordará en futuras conversaciones; sin embargo, advirtió que si los paramilitares no cumplen con su compromiso de desarme, "habrá un infierno que pagar", subrayando la urgencia de un cumplimiento rápido.

La ONU aprueba el plan Trump para poner fin al Conflicto de Gaza. Foto: AFP



A pesar de la tregua acordada, las tensiones permanecen altas, con Israel reanudando bombardeos en Gaza, lo que generó críticas de las autoridades palestinas y de la comunidad internacional. La ONU ha respaldado el acuerdo, instando a una implementación total del alto el fuego y a la apertura de corredores humanitarios, mientras que los desafíos logísticos y humanitarios siguen siendo una preocupación. A medida que se avanza hacia la reconstrucción de Gaza y la creación de una fuerza internacional de estabilización, el cumplimiento de los términos del acuerdo, especialmente el desarme de Hamás, será crucial para el éxito del proceso de paz.

La reunión entre Trump y Netanyahu concluyó sin avances sobre Gaza. Foto: AFP



María Corina Machado gana el Nobel de la Paz

María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025 el 10 de octubre, en reconocimiento a su lucha por los derechos democráticos en Venezuela y su trabajo incansable por una transición pacífica del régimen de Nicolás Maduro. Debido a las dificultades de seguridad para salir del país, su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió el galardón en su nombre durante la ceremonia oficial en Oslo el 10 de diciembre. Finalmente, la líder opositora llegó a la capital noruega a las horas para participar en las actividades posteriores a la entrega del galardón.

Nobel de la Paz es entregado a hija de María Corina Machado. Foto: AFP



Tras su llegada a Oslo, Machado hizo su primera aparición pública fuera de Venezuela desde su clandestinidad. Desde el balcón de su hotel, cantó su himno nacional, recibiendo aplausos y muestras de apoyo de los asistentes. Posteriormente, salió a saludar a la prensa y a los connacionales que viajaron para felicitarla, subiendo a las vallas de seguridad para estrecharles la mano, mientras muchos lloraban y coreaban "Fuerza, María, fuerza". Horas más tarde, participó de una conferencia de prensa.

María Corina Machado llegó a Oslo, pero no fue parte de la entrega del Nobel de la Paz. Foto: AFP.



El avance de la derecha en América Latina

El año cerró con un giro político en América Latina. Figuras como José Antonio Kast en Chile, Rodrigo Paz en Bolivia y Nasry Asfura en Honduras lograron victorias claves, mientras que el regreso de líderes como Daniel Noboa en Ecuador reforzó el giro hacia políticas de mano dura, seguridad y orden. Este fenómeno refleja un creciente desencanto con las políticas de izquierda y una respuesta popular ante la creciente violencia, el narcotráfico y la corrupción. Además, la influencia de Donald Trump se hizo sentir en la región, ya que sus alianzas con estos gobiernos de derecha consolidaron una visión más pragmática y alineada con intereses de seguridad y económicos.

La influencia de Donald Trump estuvo presente en las elecciones y gobiernos en América Latina. Foto: composición LR

En Perú, la inestabilidad política alcanzó un nuevo clímax con la destitución de la presidenta Dina Boluarte el 10 de octubre de 2025, acusada de "incapacidad moral permanente" debido a su fallida gestión frente a la crisis de inseguridad. Tras su destitución, el Congreso nombró a José Jerí como presidente interino, quien asumió el cargo en medio de un contexto político fragmentado. El abogado, de línea derechista, enfrenta el reto de estabilizar un país agobiado por la violencia y el descontento social, mientras mantiene el rumbo hacia las elecciones de 2026.