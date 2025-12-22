América Latina se encamina a liderar el crecimiento de la oferta petrolera mundial en 2026, y dejará atrás a EE.UU. y Venezuela. | Composición LR

América Latina se encamina a liderar el crecimiento de la oferta petrolera mundial en 2026, impulsada por nuevos proyectos offshore que elevarán la producción regional justo cuando el mercado global se perfila hacia un escenario de abundancia de suministro. Proyecciones de Oxford Economics apuntan a que el incremento de capacidad en la región será un factor decisivo para explicar la expansión global y, al mismo tiempo, presionará los precios del crudo.

Este giro ocurre mientras EE.UU. no sería el motor principal del aumento de oferta (su crecimiento sería más moderado) y en un tablero geopolítico donde Venezuela continúa bajo incertidumbre por sanciones y tensiones, un elemento que introduce volatilidad, pero no cambia el sesgo general de “superávit”. Reuters, al citar a la AIE, señala que las sanciones sobre Rusia y Venezuela han impactado exportaciones, y Bloomberg Línea recoge que Bank of America incorpora a Venezuela como uno de los focos de riesgo geopolítico para 2026.

¿Qué 2 países liderarían el crecimiento petrolero del mundo en 2026?

Brasil y Guyana aparecen de forma consistente como los dos grandes protagonistas del aumento de oferta de petróleo en el corto plazo. Oxford Economics estima que los proyectos clave en ambos países sumarían alrededor de 1,6 millones de barriles diarios de nueva capacidad entre 2025 y 2026, un volumen que compensa descensos en otras regiones y coloca a América Latina como el contribuyente destacado del crecimiento global.

En Brasil, el impulso se apoya en el presal y en la continuidad de desarrollos costa afuera, con una previsión de producción que se acercaría a 5,5 millones de barriles diarios, reforzando su posición como actor central del mercado energético. En Guyana, la expansión se sostiene en el rápido desarrollo de proyectos liderados por ExxonMobil, con una curva de crecimiento que se mantiene entre las más dinámicas del hemisferio.

Otro país latinoamericano que podría ayudar al crecimiento petrolero

Además del binomio Brasil–Guyana, Argentina se perfila como el “tercer apoyo” de la región para 2026. Bank of America proyecta que Sudamérica aportará entre 70% y 80% del incremento de producción no-OPEP en 2026 y estima que, dentro de ese bloque, Brasil, Guyana y los argentinos concentrarían cerca de 600.000 b/d del crecimiento (de un total no-OPEP de 750.000 b/d).

En el detalle, el jefe global de investigación en commodities de BofA, Francisco Blanch, desglosa el aporte estimado: Argentina con un aumento cercano a 100.000 b/d, Brasil alrededor de 260.000 b/d, y Guyana entre 140.000 y 150.000 b/d. Este avance regional se inserta en un contexto donde el banco también advierte que los precios enfrentarían presión por el superávit, aunque con amortiguadores (inventarios estratégicos, ajustes OPEP+ y episodios geopolíticos).

¿Cómo se vería el crecimiento mundial y qué otros países aportarían?

A escala global, la foto de 2026 combina más producción con una demanda que crece, pero no al mismo ritmo. La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), en su Short-Term Energy Outlook de diciembre, prevé que la producción mundial de líquidos aumente en más de 1,2 millones de b/d en 2026 y señala que el crecimiento estará empujado por un grupo acotado de países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Guyana y Canadá, además del bloque OPEP+.

En paralelo, Reuters reporta que Goldman Sachs también ve precios a la baja hacia 2026 por un repunte de oferta y por el desmonte de recortes, mientras la AIE estima un superávit para 2026 (ajustado recientemente, pero aún amplio). En esa línea, el STEO remarca que la producción en Sudamérica ya viene siendo un motor relevante por arranques offshore adelantados en Brasil y Guyana, con más proyectos en desarrollo, lo que refuerza el liderazgo regional en el margen.

