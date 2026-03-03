HOYSuscripcion LR Focus

Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita es atacada con drones
Economía

Precio del dólar en Perú HOY, martes 3 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, martes 3 de marzo, en los bancos peruanos y el mercado paralelo
Precio del dólar hoy, martes 3 de marzo, en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 3 de marzo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,365 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 3 de marzo?

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,320
  • Venta: S/3,420

Scotiabank

  • Compra: S/3,310
  • Venta: S/3,433

BBVA

  • Compra: S/3,284
  • Venta: S/3,448
