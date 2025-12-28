La dictadura de Nicolás Maduro impuso medidas cautelares a los 99 presos políticos que fueron liberados este jueves 25 de diciembre de 2025. Según denunciaron los familiares a CNN, los excarcelados no tienen permitido salir de Venezuela, dar entrevistas o hacer declaraciones en redes sociales.

Asimismo, el régimen venezolano estableció que las personas liberadas deberán ir a tribunales cada 30 días y no podrán comunicarse entre sí. Las medidas constan en las boletas de excarcelación que recibieron los excarcelados.

TE RECOMENDAMOS ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

Nicolás Maduro impuso medidas cautelares a presos políticos liberados

El Ministerio de Venezuela aseguró que los 99 presos políticos liberados por Nicolás Maduro participaron en "hechos de violencia e incitación al odio". También aseveraron que evaluaron "caso por caso" y, por ello, tomaron la decisión de conceder la libertad con medidas cautelares que no fueron detalladas por el régimen.

"Estas actuaciones forman parte de las gestiones impulsadas por Nicolás Maduro Moros para garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos, incluso de aquellos compatriotas que, siendo víctimas de la manipulación política y mediática, atentaron contra la soberanía, la estabilidad institucional y la convivencia pacífica", indicó la entidad gubernamental.

La organización no gubernamental de derechos humanos Foro Penal señaló que había confirmado decenas de excarcelaciones de personas presuntamente detenidas por motivos políticos. El vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, sostuvo que logró identificar 52 casos: 17 mujeres, 32 hombres y 3 adolescentes.

Venezuela libera a 99 presos políticos

El Ministerio de Servicio Penitenciario informó que el régimen venezolano liberó a 99 presos políticos detenidos tras las protestas contra la cuestionada reelección de Nicolás Maduro. La proclamación del dictador para un tercer mandato consecutivo desató manifestaciones que dejaron 28 muertos y al menos 2.400 detenidos, según AFP.

En un primer momento, la ONG venezolana Comité de Madres en Defensa de la Verdad comunicó que la dictadura de Maduro había liberado a 71 presos políticos. Entre los liberados figura Marggie Orozco, una doctora de 65 años condenada a la pena máxima por "traición a la patria, incitación al odio y conspiración". La sentencia se debió a que criticó al dictador en una nota de voz.

El régimen venezolano insiste en negar la existencia de presos políticos en el país, pero en las últimas semanas la policía venezolana endureció los procedimientos contra la disidencia y encarceló a más opositores, como el politólogo Nicmer Evans y los dirigentes sindicales José Elías Torres y William Lizardo.