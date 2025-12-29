HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

La CIA habría usado drones para atacar una instalación portuaria de Venezuela, según CNN

En medio de la campaña militar contra Venezuela, el presidente Donald Trump indicó que Estados Unidos había desmantelado una "gran instalación".

CIA habría usado drones contra una instalación portuaria en Venezuela durante la ofensiva de Donald Trump.
CIA habría usado drones contra una instalación portuaria en Venezuela durante la ofensiva de Donald Trump. | AFP

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) habría utilizado drones para atacar una instalación portuaria en la costa de Venezuela, según informó CNN. La operación se habría concretado a principios de diciembre de 2025 y marcaría la primera acción conocida de Washington contra un objetivo en ese país sudamericano.

Los detalles de la acción no se habían divulgado previamente, pero de acuerdo con la cadena de noticias, el objetivo fue un muelle remoto en la costa venezolana. La administración Trump consideraba que el lugar era utilizado por la banda criminal Tren de Aragua para almacenar y trasladar drogas en embarcaciones.

lr.pe

CIA habría usado drones para atacar una instalación portuaria de Venezuela

CNN indicó que no hubo víctimas porque nadie se encontraba en las instalaciones en el momento del ataque estadounidense. Dos fuentes afirmaron que la operación contó con el apoyo de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Este hecho subrayaría la participación continua de Washington en la región.

La coronel Allie Weiskopf, portavoz del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, rechazó la versión. Sin embargo, el presidente Donald Trump pareció reconocer por primera vez el ataque en una entrevista que inicialmente pasó desapercibida. El líder republicano declaró el 26 de diciembre que Washington había desmantelado una "gran instalación de donde salen los barcos", al referirse a la campaña militar contra Venezuela.

Luego señaló que Estados Unidos atacó "la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas", pero evitó responder si la acción fue ejecutada por el ejército o por la CIA. "Atacamos a todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es el lugar donde se implementa todo, y ya no existe", admitió.

Donald Trump y la ofensiva militar contra Venezuela

A comienzos de este año, el presidente Donald Trump amplió las facultades de la CIA para realizar operaciones en América Latina. A pesar de ello, el ejército estadounidense solo tenía autorización legal para llevar a cabo ataques contra presuntos narcotraficantes en el mar.

Trump había lanzado amenazas en varias ocasiones sobre posibles acciones en Venezuela, pero hasta la operación atribuida a la CIA a comienzos de este mes, los únicos ataques estadounidenses conocidos habían tenido como blanco embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas internacionales.

A mediados de diciembre, la Casa Blanca ordenó un bloqueo "total y completo" de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. El dictador Nicolás Maduro denunció que las maniobras militares buscan forzar un "cambio de régimen" para apropiarse del petróleo. La administración Trump sostiene que las acciones tienen como finalidad combatir el narcotráfico.

