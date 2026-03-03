HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Fiscal archivó crimen de líder comunal que denunció a empresario

Irregular. Sicarios mataron a Santiago Guardamino cuando buscaba recuperar un terreno de 10.000 hectáreas de su localidad, que un exdirigente vendió ilegalmente al contratista Aniceto Argüelles. Fiscal Renato Lavy dice que no hay pruebas.

Impunidad. Izquierda, el dirigente de la comunidad de Quipán, Santiago Guardamino, asesinado por reclamar un terreno vendido ilegalmente, donde Aniceto Argüelles ha construido un relleno sanitario. Foto: La República
Impunidad. Izquierda, el dirigente de la comunidad de Quipán, Santiago Guardamino, asesinado por reclamar un terreno vendido ilegalmente, donde Aniceto Argüelles ha construido un relleno sanitario. Foto: La República | Santiago Guardamino | Industrias Arguelles

El asesinato del líder comunero Santiago Guardamino Gonzáles ocurrió el primero de abril de 2024, cuando se encontraba luchando en los tribunales por la recuperación de un terreno que el exdirigente Abel Mosquera Ortíz, vendió fraudulentamente al empresario Aniceto Argüelles Loayza.

Únete a nuestro canal de política y economía

Sin embargo, el fiscal Renato Lavy Cora resolvió no continuar con las investigaciones sobre el homicidio de Santiago Guardamino, alegando que no encontró pruebas para acusar a nadie. Por el momento, el homicidio ha quedado impune.

TE RECOMENDAMOS

TC PROCRIMEN Y ESTADO DE EMERGENCIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Era conocido que el presidente de la comunidad de Quipán (Canta), Santiago Guardamino, recibía constantes amenazas de muerte desde que descubrió que Abel Mosquera, en complicidad con Aniceto Argüelles, consumaron la compra-venta de un terreno de 10.000 hectáreas por el irrisorio monto de S/600.000. Argüelles, uno de los más importantes contratistas del servicio de recojo de basura en varios distritos limeños, ha construido un relleno sanitario en dicho predio de la comunidad.

Guardamino logró iniciar procesos judiciales en los ámbitos civil y penal contra Mosquera y Argüelles y sus cómplices, con la finalidad de que el terreno revierta a la comunidad.

larepublica.pe

PUEDES VER: Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra

lr.pe

Durante las investigaciones, la policía obtuvo cuatro teléfonos celulares que manejaba Santiago Guardamino. Era de suma importancia conseguir acceso a las memorias de dichos aparatos para identificar a las personas que amenazaban de muerte a Guardamino.

Sin embargo, la policía argumentó que no contaba con la tecnología para extraer la información. Y ante esto, el fiscal Renato Lavy señaló que su despacho tenía “demasiada carga laboral” y tampoco podía hacer dicho trabajo que podría ayudar a esclarecer el brutal asesinato de Santiago Guardamino.

La fiscalía a cargo del caso no tomó en cuenta que Guardamino recibió llamadas telefónicas amenazantes, entre ellas una desde el penal de Huacho. Le advirtieron que “dejara en paz” a la compañía Industrias Argüelles y Servicios Generales, de propiedad del empresario Aniceto Argüelles Loayza. Como se ha indicado, Santiago Guardamino denunció civil y penalmente a Argüelles por haber adquirido con documentos falsos, en complicidad con el expresidente de la comunidad, Abel Mosquera, un terreno de 10.000 hectáreas de propiedad de la comunidad de Quipán.

“Aló, Santiago, Santiago Guardamino, ¿me escuchas?, (…) Escúchame, papito. Déjame tranquilo a mi empresa Argüelles, por favor ¿ya?”, se escucha en el audio.

larepublica.pe

PUEDES VER: Anulan contrato por S/47 millones con empresario condenado por corrupción

lr.pe

Pero el fiscal Renato Lavy desestimó la evidencia.

Si bien se cuenta con el archivo de audio en el que se menciona a la empresa Argüelles, no se ha acreditado su relación con la planificación o ejecución del ataque ocurrido el primero de abril de 2024”, señala el fiscal Lavy en la resolución de archivamiento de la investigación del crimen. No obstante, de haber accedido a la información contenida en los cuatro celulares de Guardamino, la investigación fiscal podría haber encontrado mejores pistas. Sin embargo, esta diligencia fundamental, como se ha mencionado, no se hizo.

Lo irrefutable es que el crimen se consumó cuando Santiago Guardamino y su comunidad habían logrado resultados favorables en el sistema judicial con la finalidad de recuperar el terreno de 10.000 hectáreas. De hecho, el 19 de enero de 2024 -dos meses antes del homicidio-, el dirigente comunal Guardamino formuló denuncia contra Aniceto Argüelles y sus cómplices.

Sin embargo, el fiscal Renato Lavy no encontró pruebas. Incluso desestimó los testimonios. “Las referencias sobre posibles autores se sustentan exclusivamente en comentarios posteriores, percepciones indirectas o versiones de terceros, sin respaldo en observación directa del ataque”, señaló el fiscal Lavy.

“No resulta posible identificar de manera cierta y concreta a la persona o personas que efectuaron los disparos, configurándose una insuficiencia probatoria para sostener una imputación penal individualizada”, concluyo. Para el fiscal, no hay culpables.

PUEDES VER: Un año después del crimen de dirigente comunal la policía solo tiene 3 hipótesis

lr.pe

Argüelles: ninguna vinculación

  • La defensa de Aniceto Argüelles rechaza cualquier relación con el asesinato de Santiago Guardamino.
  • El 6 de mayo de 2024, la Corte Suprema condenó al expresidente de la comunidad, Abel Mosquera, por la venta fraudulenta del terreno a Aniceto Argüelles.
  • El 3 de enero de 2025, Argüelles aceptó haber intentado sobornar a la jueza Roxana Becerra Urbina, a cargo del caso del terreno de Quipán, y se acogió a la sentencia de terminación anticipada: 4 años de prisión suspendida.
Notas relacionadas
Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra

Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra

LEER MÁS
Anulan contrato por S/47 millones con empresario condenado por corrupción

Anulan contrato por S/47 millones con empresario condenado por corrupción

LEER MÁS
Un año después del crimen de dirigente comunal la policía solo tiene 3 hipótesis

Un año después del crimen de dirigente comunal la policía solo tiene 3 hipótesis

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

LEER MÁS
Elecciones 2026: 14 candidatos a vicepresidentes habrían presentado información falsa en su hoja de vida

Elecciones 2026: 14 candidatos a vicepresidentes habrían presentado información falsa en su hoja de vida

LEER MÁS
TC declara constitucional Ley Soto que beneficia a Alejandro Soto, Vizcarra y Cerrón

TC declara constitucional Ley Soto que beneficia a Alejandro Soto, Vizcarra y Cerrón

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fiscal archivó crimen de líder comunal que denunció a empresario

Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO: pronóstico, horario y canal de TV del partido de hoy por la semifinal de Copa del Rey

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: nuevas ofensivas, imágenes y resumen del conflicto en Medio Oriente

Política

Elecciones 2026: JNE organizará 25 debates parlamentarios del 9 al 20 de marzo en todo el Perú

Carla Bustíos Arteaga, exalumna de José María Balcázar obtuvo contrato con el Estado un día después de visitarlo

Reniec entregó a la ONPE lista de 13.680 fallecidos inscritos después de la aprobación del padrón

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: JNE organizará 25 debates parlamentarios del 9 al 20 de marzo en todo el Perú

Carla Bustíos Arteaga, exalumna de José María Balcázar obtuvo contrato con el Estado un día después de visitarlo

Reniec entregó a la ONPE lista de 13.680 fallecidos inscritos después de la aprobación del padrón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025