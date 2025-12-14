Por: Claudio Pizarro (El Mostrador) desde Chile. En una jornada electoral marcada por una alta participación y una amplia polarización política, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se impuso de manera contundente, superando por casi un 20% de los votos a la carta oficialista, Jeanette Jara, convirtiéndose en el presidente más votado en la historia de Chile. De acuerdo a los escrutinios recopilados por el Servicio Electoral, equivalentes a un 99,33% de las mesas escrutadas, José Antonio Kast se impuso en el balotaje en todas las regiones del país, con un 58,18% de los votos. Jeanette Jara, en tanto, obtuvo un 41,82% de las preferencias.

El republicano de 59 años ganó con holgura en todas las regiones, destacando La Araucanía (sobre 70%), y también en el norte del país, un reducto que había favorecido al candidato populista Franco Parisi en primera vuelta. Incluso, en regiones donde Jara concentró sus esfuerzos electorales, como Coquimbo, Kast superó el 50% de los votos. El candidato de la derecha tomará las riendas del país –desde el 11 de marzo de 2026 hasta el 11 de marzo de 2030– tendiendo como horizonte combatir la delincuencia y resolver los temas relacionados a la migración, que fueron los que marcaron su agenda electoral y han generado una alta expectativa que no será fácil de sobrellevar en su futuro gobierno.

Kast absorbió los votos de Parisi

Si bien Kast cuenta con un histórico respaldo electoral, su gobierno deberá lidiar también con los partidos de la derecha tradicional, cuya candidata que no alcanzó el balotaje, Evelyn Matthei, quien comentó que el sector estará atento a cómo resolverán las propuestas electorales a contar de marzo. “Espero le traigan mucha tranquilidad a Chile, que puedan efectivamente cerrar la frontera, que no entren más inmigrantes ilegales. Así que va a ser un tiempo interesante”, comentó Matthei.

El triunfo del candidato del Partido Republicano se da tras una fuerte retórica electoral de la oposición, basada en los tres ejes centrales que marcaron las principales preocupaciones de los chilenos en los últimos sondeos: seguridad, migración y crecimiento. Jeanette Jara intentó incorporar el fenómeno migratorio en la campaña post primer vuelta, en una franja electoral que partió en la frontera, pero que no alcanzó a influir en un electorado que optó por el candidato de la derecha, quien terminó por absorber parte importante de los votos de Parisi.

El discurso antigobierno, al parecer, también generó réditos políticos en los resultados de esta segunda vuelta. El nombre del Presidente Boric —repetido hasta el hartazgo por Kast en los debates— fue utilizado como sinónimo de inoperancia de una administración que fracasó en la conducción del país. Fue el propio presidente de la República quien aseguró, tras emitir su voto en Magallanes, que descartaba que esta elección fuera un escrutinio a favor o en contra de su gobierno. “No creo que se trate de un plebiscito al gobierno o no; acá Chile está diciendo por su futuro”, comentó tras sufragar.

Crisis post-estallido social

Analistas como Kenneth Bunker, atribuyen la victoria del candidato conservador a la crisis post-estallido social de 2019, los fallidos procesos constituyentes y la desconexión del gobierno de Boric con prioridades como la seguridad. “Kast no gana sin el descalabro político que vino a raíz de eso”, escribió en X. “La ironía es que la crisis fue, en rigor, innecesaria. Potenciada por un diagnóstico errado de las élites progresistas y por la incapacidad del sistema de partidos para contener la retórica rupturista del Frente Amplio, el país perdió cuatro años buscando una solu ción que finalmente la gran mayoría consideró innecesaria.

El gobierno del Presidente Boric profundizó el problema, quedando corto en el cumplimiento de sus promesas ante los propios y dejando al resto insatisfecho”, aseguró el analista en la red social. El triunfo de José Antonio Kast consolida un giro conservador en América Latina, alineándose con gobiernos como los de Milei en Argentina o Bukele en El Salvador. Kast, admirador de figuras de “mano dura”, terminó por capitalizar el descontento por la delincuencia, la migración irregular y el estancamiento económico durante el mandato de Boric.

“Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile!”, escribió Milei en su cuenta de X, agregando que “un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI…!!!”, aseguró el Presidente de Argentina. Pese al holgado triunfo en la segunda vuelta electoral, Kast enfrenta un Congreso fragmentado, donde está obligado a negociar para gobernar. Su asunción está programada para marzo de 2026, recibirá a un país polarizado que buscará que las expectativas planteadas en campaña se cumplan una vez instalado en La Moneda.

Jara promete una oposición “exigente”

En la noche del domingo, el Presidente Gabriel Boric realizó el tradicional llamado telefónico en vivo al ahora presidente electo, José Antonio Kast, para felicitarlo por su triunfo en el balotaje. “Hoy día le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro, y usted ha sido electo Presidente de la República de Chile, por lo tanto, de todos los chilenos y chilenas, y eso usted sabe, es una gran responsabilidad”, dijo el mandatario.

Entre tanto, la candidata oficialista, Jeannette Jara, se comprometió a encabezar una oposición “exigente” frente al nuevo gobierno. Durante un acto con sus simpatizantes en el centro de Santiago, y tras admitir su derrota a través de su cuenta en X, Jara afirmó que impulsará una oposición “propositiva y exigente” con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población chilena

Los retos que le aguardan a la derecha

Pese a que Chile se mantiene como uno de los países con mayores niveles de seguridad en América Latina, la delincuencia violenta se ha convertido en la principal inquietud de la población. Durante los últimos diez años, los homicidios experimentaron un incremento del 140% antes de mostrar señales de estabilización: la tasa pasó de 2,5 a 6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2024.

Oposición en las calles. Kast considera apoyar un proyecto de ley que prevé indultar a agentes del Estado que están presos por violar los derechos humanos. Kast apoyó a la dictadura de Augusto Pinochet. En el pasado criticó los espacios de memoria para las víctimas, pero durante esta campaña eludió hablar de estos asuntos.