Irán intensificó su estrategia de acercamiento con países de América Latina con el objetivo de contrarrestar la influencia tradicional de Estados Unidos en la región. Analistas señalan que la expansión de vínculos diplomáticos y comerciales de Teherán en Sudamérica se enmarca en una política exterior orientada a ampliar su presencia más allá de Oriente Medio, aprovechando las tensiones con Washington por temas como el programa nuclear iraní y sanciones económicas impuestas, según Americas Society/Council of the Americas.

El incremento de la cooperación iraní con algunos gobiernos latinoamericanos también encendieron alertas en sectores de seguridad y política exterior en EE.UU., que perciben estas relaciones como un intento de desafiar la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental. Informes especializados indican que la presencia de Irán no se limita a la retórica diplomática, sino que busca traducirse en acuerdos concretos en sectores energéticos, minerales y de defensa, generando preocupación sobre posibles cambios en el equilibrio de poder regional.

¿Cuál es el país de América Latina en la mira de Irán por su gas y tierras raras?

Bolivia es el principal interés de Irán por sus abundantes reservas de gas natural y minerales estratégicos como las tierras raras. La nación sudamericana posee importantes yacimientos de gas, una de sus principales fuentes de ingresos y energía, lo que la convierte en un socio atractivo para una nación como Irán, cuya economía está presionada por sanciones y busca diversificar sus alianzas en el sector energético.

Además, el país boliviano ha destacado en el mundo por sus reservas significativas de tierras raras, un grupo de minerales esenciales para tecnologías de alta innovación como baterías, vehículos eléctricos y equipos de telecomunicaciones. Estos recursos, que están en el centro de la competencia global por el control de cadenas de suministro críticas, motivaron el interés de Irán por establecer una cooperación más profunda con La Paz, según reportes de negociación entre ambos gobiernos.

Acuerdos y negociaciones entre Irán y Bolivia

Irán y Bolivia han impulsado una serie de acuerdos y conversaciones con el objetivo de formalizar una asociación estratégica que abarca múltiples ámbitos. Entre los principales puntos en negociación o ya pactados en el primer trimestre del año se encuentran:

Cooperación en energía: exploración y producción de petróleo y gas natural.

Desarrollo de proyectos petroquímicos y de refinación de hidrocarburos.

Acuerdos sobre seguridad y defensa, incluidos drones de reconocimiento y entrenamiento militar (aunque con detalles poco transparentes).

Negociaciones para la exploración y explotación de tierras raras, con investigación científica conjunta, asistencia técnica y posible inversión iraní.

Explotación de tierras raras y tensiones con EE.UU.

Las tierras raras —una colección de 17 elementos químicos usados en tecnología avanzada— adquirieron un rol central en la estrategia de Bolivia por querer industrializar sus recursos en lugar de exportarlos sin valor agregado. Irán busca participar en estos proyectos mediante acuerdos de cooperación técnica, científica y de inversión conjunta en depósitos identificados en regiones como Palca y Cerro Manomó, que contienen minerales como neodimio y lantano utilizados en industrias de alta tecnología.

Este tipo de alianza sitúa a Bolivia en una posición geopolítica sensible, ya que las tierras raras son consideradas críticamente importantes por potencias como Estados Unidos, que actualmente depende en gran medida de importaciones extranjeras para estos materiales esenciales y busca diversificar sus cadenas de suministro frente a dominancias como la de China en el sector, de acuerdo al Council on Foreign Relations.

La presencia iraní en estos esfuerzos también provocaron preocupaciones sobre un posible desplazamiento de influencia estadounidense en la región, dado que Washington observa con cautela cualquier alianza que pueda fortalecer actores que considera adversarios estratégicos. El hecho de que estos acuerdos incluyan áreas técnicas, energéticas y potencialmente de defensa agrava las tensiones, especialmente en un contexto en que Bolivia desea mantener una política exterior más independiente de EE.UU. y restituir relaciones con aliados como Venezuela e Irán.

Según la RadioFreeEurope, tanto observadores regionales como expertos en seguridad han señalado que el desarrollo de proyectos mineros y energéticos con participación iraní podría impactar no solo en la economía boliviana, sino también en la geopolítica hemisférica, elevando las tensiones con EE.UU. y planteando nuevos desafíos para las alianzas tradicionales en América Latina.