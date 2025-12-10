María Corina Machado no llegó a Oslo para la ceremonia del Nobel de la Paz 2025: su hija recibirá el galardón
La líder opositora vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no ha aparecido en público desde hace once meses. El Instituto Nobel indicó que Machado está "a salvo" y que viajaría a la capital noruega.
- Justicia ecuatoriana ordena juicio contra Lenin Moreno por presunto delito de cohecho a raíz de construcción de hidroeléctrica
- Terremoto de magnitud 7,6 se registra en la costa de Japón, según USGS: horas después se levantó la alerta de tsunami
Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz en Oslo, capital de Noruega. La lideresa opositora no pudo asistir a la ceremonia, según confirmó horas antes Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel, a la televisión pública noruega NRK.
PUEDES VER: Instituto Nobel anula conferencia de prensa de María Corina Machado a un día de su premiación: "Esperamos que asista"
Nobel de la Paz EN VIVO: las últimas noticias de la ceremonia en Oslo
María Corina Machado no estará en la ceremonia
María Corina Machado no asistirá este miércoles en Oslo a la ceremonia de entrega del premio de la Paz de, confirmó a la televisión pública noruega NRK el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.
“Desgraciadamente todavía no está en Noruega y tampoco estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13.00 p.m., hora local, cuando comience la ceremonia”, declaró Harpviken