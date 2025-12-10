HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

María Corina Machado no llegó a Oslo para la ceremonia del Nobel de la Paz 2025: su hija recibirá el galardón

La líder opositora vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no ha aparecido en público desde hace once meses. El Instituto Nobel indicó que Machado está "a salvo" y que viajaría a la capital noruega.

Nobel de la Paz será entregado a hija de María Corina Machado. Foto: AFP
Nobel de la Paz será entregado a hija de María Corina Machado. Foto: AFP

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz en Oslo, capital de Noruega. La lideresa opositora no pudo asistir a la ceremonia, según confirmó horas antes Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel, a la televisión pública noruega NRK.

María Corina Machado no estará en la ceremonia

María Corina Machado no asistirá este miércoles en Oslo a la ceremonia de entrega del premio de la Paz de, confirmó a la televisión pública noruega NRK el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

“Desgraciadamente todavía no está en Noruega y tampoco estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13.00 p.m., hora local, cuando comience la ceremonia”, declaró Harpviken

