HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita es atacada con drones
Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita es atacada con drones     Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita es atacada con drones     Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita es atacada con drones     
Deportes

Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO: pronóstico, horario y canal de TV del partido de hoy por la semifinal de Copa del Rey

El Camp Nou será testigo de un partidazo por el boleto a la final de la Copa del Rey, pues los blaugranas buscarán una épica remontada. Sigue la transmisión del Barcelona vs Atlético Madrid.

FC Barcelona parte con una desventaja de 4-0 tras perder la ida contra Atlético Madrid. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos
FC Barcelona parte con una desventaja de 4-0 tras perder la ida contra Atlético Madrid. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

VER Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY | Luego del apabullante triunfo en la ida, los colchoneros visitan a los blaugranas en el Camp Nou para definir el pase a la gran final de la Copa del Rey. El compromiso se encuentra pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana) y se podrá seguir en señal abierta a través de América TV. Asimismo, La República ofrece una cobertura online gratis de este y todos los partidos de hoy con el minuto a minuto y la recopilación de todos los goles.

El equipo de Lamine Yamal y compañía, que no podrá contar con algunas de sus figuras, tiene la dura misión de remontar un 4-0. Sin embargo, una de las buenas noticias de los catalanes es el regreso del volante Pedri, quien ya superó su lesión.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo podría jugar en el Monumental: Al Nassr contempla venir a Perú en su gira por América Latina

lr.pe
Barcelona es el vigente campeón de la Copa del Rey. Foto: Twitter/FC Barcelona

Barcelona es el vigente campeón de la Copa del Rey. Foto: Twitter/FC Barcelona

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid por la Copa del Rey?

En territorio peruano, la vuelta entre Barcelona y Atlético Madrid se podrá ver desde las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid en vivo?

En territorio peruano, la transmisión por TV del Barcelona vs Atlético Madrid estará a cargo de América TV de manera gratuita y Movistar Deportes en cable. Además, otros canales locales ofrecerán una cobertura para distintos países de Latinoamérica.

  • Argentina: Flow, Movistar
  • Brasil: Disney Plus
  • Colombia: Win Sports
  • Costa Rica: Sky Sports
  • Ecuador: ECDF
  • México: Sky Sports
  • Paraguay: Flow
  • Perú: América TV, Movistar Deportes
  • Uruguay: Flow
  • Venezuela: Meridiano TV
  • Estados Unidos: ESPN+
  • España: La 1 TVE y RTVE Play.

Alineaciones Barcelona vs Atlético de Madrid: posibles formaciones

Robert Lewandowski, Frenkie De Jong, Gavi y Andreas Christensen quedaron destacados por lesión. Por su parte, la única baja en el equipo de Diego Simeone es Pablo Barrios.

  • Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde; Fermín López, Dani Olmo, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Ferrán Torres.
  • Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Alejandro Baena; Alexander Sorloth y Julián Alvarez.

PUEDES VER: Lionel Messi se arrepiente de no priorizar su educación: 'Ahora estoy con celebridades y te sentís un ignorante'

lr.pe

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid online gratis?

Si deseas ver Barcelona - Atlético Madrid online gratis, podrás hacerlo en la plataforma América tvGo, Movistar TV App y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Barcelona vs Atlético Madrid: pronósticos y apuestas

Las principales casas de apuestas colocan al conjunto culé como favorito en la segunda semifinal de la Copa del Rey.

  • Betsson: gana Barcelona (1.50), empate (5.40), gana Atlético de Madrid (4.90)
  • Betano: gana Barcelona (1.52), empate (5.30), gana Atlético de Madrid (5.60)
  • Bet365: gana Barcelona (1.45), empate (5.25), gana Atlético de Madrid (5.25)
  • 1XBet: gana Barcelona (1.50), empate (5.29), gana Atlético de Madrid (5.74)
  • Coolbet: gana Barcelona (1.50), empate (5.25), gana Atlético de Madrid (5.75)
  • Doradobet: gana Barcelona (1.48), empate (5.00), gana Atlético de Madrid (5.33).

Barcelona vs Atlético Madrid: últimos partidos

A pesar de la última goleada de Atlético de Madrid, Barcelona parte con ventaja en el historial reciente si consideramos los últimos 5 partidos en distintos torneos (LaLiga y Copa del Rey).

  • Atlético Madrid 4-0 Barcelona | 12.02.26
  • Barcelona 3-1 Atlético Madrid | 02.12.25
  • Atlético Madrid 0-1 Barcelona | 02.04.25
  • Atlético Madrid 2-4 Barcelona | 16.03.25
  • Barcelona 4-4 Atlético Madrid | 25.02.25.
Notas relacionadas
José Mourinho advierte qué pasará con Gianluca Prestianni si es culpable de acto racista contra Vinícius: "Su carrera se acaba conmigo"

José Mourinho advierte qué pasará con Gianluca Prestianni si es culpable de acto racista contra Vinícius: "Su carrera se acaba conmigo"

LEER MÁS
Real Madrid pierde el rumbo en LaLiga: cayó 1-0 ante Getafe en el Santiago Bernabéu y se aleja de la punta

Real Madrid pierde el rumbo en LaLiga: cayó 1-0 ante Getafe en el Santiago Bernabéu y se aleja de la punta

LEER MÁS
Finalissima entre España y Argentina fue suspendida por conflictos en Medio Oriente: ¿Dónde podrían jugar Lionel Messi y Lamine Yamal?

Finalissima entre España y Argentina fue suspendida por conflictos en Medio Oriente: ¿Dónde podrían jugar Lionel Messi y Lamine Yamal?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

LEER MÁS
Javier Rabanal sobre la ausencia de Sekou Gassama tras el triunfo de Universitario ante FC Cajamarca: "Quedó fuera por decisión técnica"

Javier Rabanal sobre la ausencia de Sekou Gassama tras el triunfo de Universitario ante FC Cajamarca: "Quedó fuera por decisión técnica"

LEER MÁS
DT de Carabobo mostró confianza en su equipo previo al duelo ante Sporting Cristal por Copa Libertadores: "Vamos a estar a la altura"

DT de Carabobo mostró confianza en su equipo previo al duelo ante Sporting Cristal por Copa Libertadores: "Vamos a estar a la altura"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO: pronóstico, horario y canal de TV del partido de hoy por la semifinal de Copa del Rey

Guerra contra Irán golpea a Europa tras el cierre del estrecho de Ormuz que dispara los precios del gas y petróleo

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: nuevas ofensivas, imágenes y resumen del conflicto en Medio Oriente

Deportes

Javier Rabanal sobre la ausencia de Sekou Gassama tras el triunfo de Universitario ante FC Cajamarca: "Quedó fuera por decisión técnica"

Arturo Vidal reconoce que pintó el camerino del Estadio Nacional con Chile en las Eliminatorias 2018: “Me acuerdo que escribimos"

Cristiano Ronaldo podría jugar en el Monumental: Al Nassr contempla venir a Perú en su gira por América Latina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Comisión de Ética cancela sesión donde se definiría denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores

Comisión de Fiscalización del Congreso cita a titulares del JNE y de ONPE para este 4 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025