Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO: pronóstico, horario y canal de TV del partido de hoy por la semifinal de Copa del Rey
El Camp Nou será testigo de un partidazo por el boleto a la final de la Copa del Rey, pues los blaugranas buscarán una épica remontada. Sigue la transmisión del Barcelona vs Atlético Madrid.
- Real Madrid pierde el rumbo en LaLiga: cayó 1-0 ante Getafe en el Santiago Bernabéu y se aleja de la punta
- Finalissima entre España y Argentina fue suspendida por conflictos en Medio Oriente: ¿Dónde podrían jugar Lionel Messi y Lamine Yamal?
VER Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY | Luego del apabullante triunfo en la ida, los colchoneros visitan a los blaugranas en el Camp Nou para definir el pase a la gran final de la Copa del Rey. El compromiso se encuentra pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana) y se podrá seguir en señal abierta a través de América TV. Asimismo, La República ofrece una cobertura online gratis de este y todos los partidos de hoy con el minuto a minuto y la recopilación de todos los goles.
El equipo de Lamine Yamal y compañía, que no podrá contar con algunas de sus figuras, tiene la dura misión de remontar un 4-0. Sin embargo, una de las buenas noticias de los catalanes es el regreso del volante Pedri, quien ya superó su lesión.
PUEDES VER: Cristiano Ronaldo podría jugar en el Monumental: Al Nassr contempla venir a Perú en su gira por América Latina
Barcelona es el vigente campeón de la Copa del Rey. Foto: Twitter/FC Barcelona
¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid por la Copa del Rey?
En territorio peruano, la vuelta entre Barcelona y Atlético Madrid se podrá ver desde las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.00 p.m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid en vivo?
En territorio peruano, la transmisión por TV del Barcelona vs Atlético Madrid estará a cargo de América TV de manera gratuita y Movistar Deportes en cable. Además, otros canales locales ofrecerán una cobertura para distintos países de Latinoamérica.
- Argentina: Flow, Movistar
- Brasil: Disney Plus
- Colombia: Win Sports
- Costa Rica: Sky Sports
- Ecuador: ECDF
- México: Sky Sports
- Paraguay: Flow
- Perú: América TV, Movistar Deportes
- Uruguay: Flow
- Venezuela: Meridiano TV
- Estados Unidos: ESPN+
- España: La 1 TVE y RTVE Play.
Alineaciones Barcelona vs Atlético de Madrid: posibles formaciones
Robert Lewandowski, Frenkie De Jong, Gavi y Andreas Christensen quedaron destacados por lesión. Por su parte, la única baja en el equipo de Diego Simeone es Pablo Barrios.
- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde; Fermín López, Dani Olmo, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Ferrán Torres.
- Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Alejandro Baena; Alexander Sorloth y Julián Alvarez.
PUEDES VER: Lionel Messi se arrepiente de no priorizar su educación: 'Ahora estoy con celebridades y te sentís un ignorante'
¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid online gratis?
Si deseas ver Barcelona - Atlético Madrid online gratis, podrás hacerlo en la plataforma América tvGo, Movistar TV App y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
Barcelona vs Atlético Madrid: pronósticos y apuestas
Las principales casas de apuestas colocan al conjunto culé como favorito en la segunda semifinal de la Copa del Rey.
- Betsson: gana Barcelona (1.50), empate (5.40), gana Atlético de Madrid (4.90)
- Betano: gana Barcelona (1.52), empate (5.30), gana Atlético de Madrid (5.60)
- Bet365: gana Barcelona (1.45), empate (5.25), gana Atlético de Madrid (5.25)
- 1XBet: gana Barcelona (1.50), empate (5.29), gana Atlético de Madrid (5.74)
- Coolbet: gana Barcelona (1.50), empate (5.25), gana Atlético de Madrid (5.75)
- Doradobet: gana Barcelona (1.48), empate (5.00), gana Atlético de Madrid (5.33).
Barcelona vs Atlético Madrid: últimos partidos
A pesar de la última goleada de Atlético de Madrid, Barcelona parte con ventaja en el historial reciente si consideramos los últimos 5 partidos en distintos torneos (LaLiga y Copa del Rey).
- Atlético Madrid 4-0 Barcelona | 12.02.26
- Barcelona 3-1 Atlético Madrid | 02.12.25
- Atlético Madrid 0-1 Barcelona | 02.04.25
- Atlético Madrid 2-4 Barcelona | 16.03.25
- Barcelona 4-4 Atlético Madrid | 25.02.25.