Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO: pronóstico, horario y canal de TV del partido de hoy por la semifinal de Copa del Rey

FC Barcelona parte con una desventaja de 4-0 tras perder la ida contra Atlético Madrid. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

VER Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY | Luego del apabullante triunfo en la ida, los colchoneros visitan a los blaugranas en el Camp Nou para definir el pase a la gran final de la Copa del Rey. El compromiso se encuentra pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana) y se podrá seguir en señal abierta a través de América TV. Asimismo, La República ofrece una cobertura online gratis de este y todos los partidos de hoy con el minuto a minuto y la recopilación de todos los goles.

El equipo de Lamine Yamal y compañía, que no podrá contar con algunas de sus figuras, tiene la dura misión de remontar un 4-0. Sin embargo, una de las buenas noticias de los catalanes es el regreso del volante Pedri, quien ya superó su lesión.

Barcelona es el vigente campeón de la Copa del Rey. Foto: Twitter/FC Barcelona

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid por la Copa del Rey?

En territorio peruano, la vuelta entre Barcelona y Atlético Madrid se podrá ver desde las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid en vivo?

En territorio peruano, la transmisión por TV del Barcelona vs Atlético Madrid estará a cargo de América TV de manera gratuita y Movistar Deportes en cable. Además, otros canales locales ofrecerán una cobertura para distintos países de Latinoamérica.

Argentina: Flow, Movistar

Brasil: Disney Plus

Colombia: Win Sports

Costa Rica: Sky Sports

Ecuador: ECDF

México: Sky Sports

Paraguay: Flow

Perú: América TV, Movistar Deportes

Uruguay: Flow

Venezuela: Meridiano TV

Estados Unidos: ESPN+

España: La 1 TVE y RTVE Play.

Alineaciones Barcelona vs Atlético de Madrid: posibles formaciones

Robert Lewandowski, Frenkie De Jong, Gavi y Andreas Christensen quedaron destacados por lesión. Por su parte, la única baja en el equipo de Diego Simeone es Pablo Barrios.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde; Fermín López, Dani Olmo, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Ferrán Torres.

Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde; Fermín López, Dani Olmo, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Ferrán Torres. Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Alejandro Baena; Alexander Sorloth y Julián Alvarez.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid online gratis?

Si deseas ver Barcelona - Atlético Madrid online gratis, podrás hacerlo en la plataforma América tvGo, Movistar TV App y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Barcelona vs Atlético Madrid: pronósticos y apuestas

Las principales casas de apuestas colocan al conjunto culé como favorito en la segunda semifinal de la Copa del Rey.

Betsson : gana Barcelona (1.50), empate (5.40), gana Atlético de Madrid (4.90)

: gana Barcelona (1.50), empate (5.40), gana Atlético de Madrid (4.90) Betano : gana Barcelona (1.52), empate (5.30), gana Atlético de Madrid (5.60)

: gana Barcelona (1.52), empate (5.30), gana Atlético de Madrid (5.60) Bet365 : gana Barcelona (1.45), empate (5.25), gana Atlético de Madrid (5.25)

: gana Barcelona (1.45), empate (5.25), gana Atlético de Madrid (5.25) 1XBet : gana Barcelona (1.50), empate (5.29), gana Atlético de Madrid (5.74)

: gana Barcelona (1.50), empate (5.29), gana Atlético de Madrid (5.74) Coolbet : gana Barcelona (1.50), empate (5.25), gana Atlético de Madrid (5.75)

: gana Barcelona (1.50), empate (5.25), gana Atlético de Madrid (5.75) Doradobet: gana Barcelona (1.48), empate (5.00), gana Atlético de Madrid (5.33).

Barcelona vs Atlético Madrid: últimos partidos

A pesar de la última goleada de Atlético de Madrid, Barcelona parte con ventaja en el historial reciente si consideramos los últimos 5 partidos en distintos torneos (LaLiga y Copa del Rey).