Alireza Arafi fue vicepresidente de la Asamblea de Expertos y elegirá al siguiente líder supremo de Irán. | Composición LR/AFP

Alireza Arafi fue vicepresidente de la Asamblea de Expertos y elegirá al siguiente líder supremo de Irán. | Composición LR/AFP

Tras el deceso de Alí Jamenei en el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, Irán inició el proceso de sucesión que estipula la Carta Magna para elegir al jefe del sistema. El protocolo institucional establece que “en el evento de la muerte (…) los Expertos son responsables de nombrar un nuevo Líder tan pronto como sea posible”, lo cual garantiza un puente legal durante este periodo de transición hacia las próximas votaciones internas.

Bajo el amparo del Artículo 111, la nación persa es gobernada por un consejo provisional de tres miembros: el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial Gholam-Hossein Mohseni-Ejei y el clérigo Alireza Arafi, quien acaba de asumir el cargo. Mohammad Bagher Ghalibaf, titular del Parlamento, intentó transmitir estabilidad frente a la crisis tras asegurar que el régimen se había “preparado para estos momentos” y "para todos los escenarios”.

TE RECOMENDAMOS REIKI: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y SUS BENEFICIOS EN LA SANACIÓN ENERGÉTICA |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Quién es Alireza Arafi, uno de los tres gobernantes de Irán ahora?

Se trata de un ayatolá influyente dentro del esquema religioso y legal persa. Su poder emana de su pertenencia al Consejo de Guardianes y de su rol como vicepresidente de la Asamblea de Expertos, entidad responsable de designar al sucesor. Asimismo, lidera la red nacional de seminarios y encabeza los rezos en Qom, posición que le otorga una legitimidad doctrinal y administrativa única en el sistema clerical.

El ascenso de esta figura responde a una acumulación estratégica de responsabilidades críticas bajo el respaldo de Alí Jamenei. Diversos especialistas internacionales vinculan su promoción a la seguridad que el mandatario deposita en su gestión técnica. Según indica el analista Alex Vatanka, el actual guía iraní depositó “una gran confianza en sus capacidades burocráticas” al otorgarle mandos de alta sensibilidad política.

Su trayectoria proyecta una dualidad entre la diplomacia externa y el rigor doméstico. Aunque mantuvo una audiencia privada con el papa Francisco en el Vaticano, mantiene una postura inflexible frente a la disidencia interna. Durante las movilizaciones sociales de 2022, lanzó una amenaza directa contra los detractores del régimen al declarar: “Aquellos que atacan los turbantes del clero deben saber que el turbante se convertirá en su mortaja”.

¿Quién y cómo se elige al nuevo líder supremo iraní?

La Asamblea de Expertos, conformada por 88 clérigos, posee el mandato constitucional exclusivo para elegir al nuevo líder supremo ante su fallecimiento. Según el Artículo 111, esta elección debe ocurrir de forma inmediata, mientras un consejo transitorio "asume provisoriamente" las responsabilidades del cargo. No obstante, para ejercer facultades estratégicas del punto 110, dicho grupo temporal requiere el respaldo de tres cuartas partes del Consejo de Discernimiento.

El sistema de selección de los integrantes de este órgano colegiado opera bajo estrictos filtros del Consejo de Guardianes, entidad que supervisa candidaturas y leyes. Aunque la ciudadanía elige a los representantes cada ocho años, factores de seguridad y conflictos bélicos actuales condicionan su funcionamiento. Respecto a la vulnerabilidad institucional, una analista de Chatham House señaló: “No pueden arriesgarse a más muertes y daños a la institución”.

¿Quiénes son los aspirantes a ser líder supremo de Irán?

La carrera sucesoria perfila figuras del clero y del poder de seguridad. En Reuters, un especialista resumió el marco de continuidad del sistema con una frase que contrasta con la magnitud del golpe: “El sistema iraní es más grande que un solo hombre”.