HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Caso Lizeth Marzano: ¿Por qué Adrián Villar huyó? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Magaly Medina cuestiona en vivo a su reportero por hacer comentario desatinado durante la marcha por Lizeth Marzano: “No están acostumbrados”

Reportero Gianfranco Pérez realizaba un enlace en vivo para el programa de Magaly Medina durante la marcha a favor de Lizeth Marzano, cuando la conductora ‘estalló’ por un comentario que hizo sobre el canal que despidió a Marisel Linares. 

No es la primera vez que Magaly Medina reprende en vivo a Gianfranco Pérez. Foto: Composición LR/ATV.
No es la primera vez que Magaly Medina reprende en vivo a Gianfranco Pérez. Foto: Composición LR/ATV.

Magaly Medina criticó a su reportero Gianfranco Pérez tras realizar un desatinado comentario mientras realizaba un enlace en vivo para el programa ‘Magaly TV: la firme’ durante la reciente marcha organizada por colectivos y personas que exigían justicia por Lizeth Marzano, quien murió tras ser atropellada por Adrián Villar, hijastro de la periodista Marisel Linares.

El plantón se daba de manera pacífica en San Isidro y el popular ‘Peluche’, como se le conoce a Pérez, mencionó dos puntos que ocasionaron la incomodidad de Magaly. "Hubo al inicio muchos policías, pero los policías ya no están. Lo que no veo es prensa de Willax", afirmó el reportero, en referencia al canal que despidió a Linares tras exponerse los videos en los que se reúne con su hijastro tras atropellar a la deportista.  

PUEDES VER: Milagros Leiva reconoce el trabajo de Magaly Medina en el caso Lizeth Marzano: 'Yo sí le quiero agradecer'

lr.pe

Magaly se enfada por comentario de su reportero en marcha a favor de Marzano    

El comentario de Gianfranco Pérez no fue bien recibido por Magaly Medina, quien hizo un gesto de desaprobación al escucharlo. La conductora lo cuestionó en vivo y le expresó que no está preparado para cubrir este tipo de acontecimientos.    

"Bueno, Peluche, la verdad, tienes unos comentarios, estos chicos no están acostumbrados a hacer una transmisión en vivo", expresó la presentadora, dando por finalizado el enlace de su reportero.  

Luego, hizo una reflexión sobre las personas que acudieron a la marcha pacífica para exigir justicia por Lizeth Marzano. "Sin duda alguna, este es un plantón cívico, gente que se ha sentido tocada ¿Quién en su vida no ha sentido algún tipo de injusticia? Padres, madres que piensan que Lizeth Marzano pudo haber sido su hija. No solo gente que practica deporte, sino gente que regresa del trabajo y se encuentra con un loco al volante, con alguien que está fuera de sus cabales o alguien que tiene una manera de manejar temeraria (...)", finalizó.

PUEDES VER: Magaly Medina explota en vivo contra Jefferson Farfán por querer mandarla a la cárcel y pedir reparaciones "millonarias": '¿Esto es justicia?'

lr.pe

Notas relacionadas
Milagros Leiva reconoce el trabajo de Magaly Medina en el caso Lizeth Marzano: “Yo sí le quiero agradecer”

Milagros Leiva reconoce el trabajo de Magaly Medina en el caso Lizeth Marzano: “Yo sí le quiero agradecer”

LEER MÁS
Ricardo Mendoza confiesa que su hoy prometida casi lo deja el día de su cumpleaños y le dio un ultimátum: "Me parchó"

Ricardo Mendoza confiesa que su hoy prometida casi lo deja el día de su cumpleaños y le dio un ultimátum: "Me parchó"

LEER MÁS
Ricardo Mendoza confiesa que en Navidad 'rompió' su compromiso con Katya Mosquera tras incidente con anillo: "Está reventado"

Ricardo Mendoza confiesa que en Navidad 'rompió' su compromiso con Katya Mosquera tras incidente con anillo: "Está reventado"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Francesca Montenegro se arrepiente de haberle dado acceso a su casa a Adrián Villar: "Ha sido el peor error de mi vida"

Francesca Montenegro se arrepiente de haberle dado acceso a su casa a Adrián Villar: "Ha sido el peor error de mi vida"

LEER MÁS
Hijo mayor de María Pía Copello lanza su propia marca de ropa y sorprende con los precios de una prenda

Hijo mayor de María Pía Copello lanza su propia marca de ropa y sorprende con los precios de una prenda

LEER MÁS
Francesca Montenegro revela la razón por la que terminó con Adrián Villar tras caso Lizeth Marzano: “No fue por el accidente”

Francesca Montenegro revela la razón por la que terminó con Adrián Villar tras caso Lizeth Marzano: “No fue por el accidente”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Adrián Villar admite su responsabilidad sobre la muerte de Lizeth Marzano: “Soy consciente de la gravedad de lo que hice”

Corte de Tumbes dicta 24 meses de prisión preventiva para gobernador regional

Mansoureh Khojasteh, esposa de Alí Jamenei, murió tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán

Espectáculos

Francesca Montenegro se arrepiente de haberle dado acceso a su casa a Adrián Villar: "Ha sido el peor error de mi vida"

Francesca Montenegro revela la razón por la que terminó con Adrián Villar tras caso Lizeth Marzano: “No fue por el accidente”

Francesca Montenegro aclara en entrevista por qué se cortó el cabello: “Quise desaparecer por el odio que recibí”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

Exescolta de José Jerí es investigado por presuntos vínculos con banda criminal de explotación sexual

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025