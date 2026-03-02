Magaly Medina criticó a su reportero Gianfranco Pérez tras realizar un desatinado comentario mientras realizaba un enlace en vivo para el programa ‘Magaly TV: la firme’ durante la reciente marcha organizada por colectivos y personas que exigían justicia por Lizeth Marzano, quien murió tras ser atropellada por Adrián Villar, hijastro de la periodista Marisel Linares.

El plantón se daba de manera pacífica en San Isidro y el popular ‘Peluche’, como se le conoce a Pérez, mencionó dos puntos que ocasionaron la incomodidad de Magaly. "Hubo al inicio muchos policías, pero los policías ya no están. Lo que no veo es prensa de Willax", afirmó el reportero, en referencia al canal que despidió a Linares tras exponerse los videos en los que se reúne con su hijastro tras atropellar a la deportista.

Magaly se enfada por comentario de su reportero en marcha a favor de Marzano

El comentario de Gianfranco Pérez no fue bien recibido por Magaly Medina, quien hizo un gesto de desaprobación al escucharlo. La conductora lo cuestionó en vivo y le expresó que no está preparado para cubrir este tipo de acontecimientos.

"Bueno, Peluche, la verdad, tienes unos comentarios, estos chicos no están acostumbrados a hacer una transmisión en vivo", expresó la presentadora, dando por finalizado el enlace de su reportero.

Luego, hizo una reflexión sobre las personas que acudieron a la marcha pacífica para exigir justicia por Lizeth Marzano. "Sin duda alguna, este es un plantón cívico, gente que se ha sentido tocada ¿Quién en su vida no ha sentido algún tipo de injusticia? Padres, madres que piensan que Lizeth Marzano pudo haber sido su hija. No solo gente que practica deporte, sino gente que regresa del trabajo y se encuentra con un loco al volante, con alguien que está fuera de sus cabales o alguien que tiene una manera de manejar temeraria (...)", finalizó.