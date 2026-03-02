El repunte del petróleo y el gas en Europa responde a la prima de riesgo geopolítico que el mercado incorporó tras las amenazas iraníes de clausurar el estrecho de Ormuz. | Composición LR/AFP

El repunte del petróleo y el gas en Europa responde a la prima de riesgo geopolítico que el mercado incorporó tras las amenazas iraníes de clausurar el estrecho de Ormuz. | Composición LR/AFP

La escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán —iniciada el pasado 28 de febrero— alcanzó territorio europeo tras la neutralización de drones lanzados contra la base británica RAF Akrotiri en Chipre. Fuentes gubernamentales atribuyeron la acción a Hezbolá, del Líbano, aliado de Teherán. Mientras tanto, Francia, Alemania y Reino Unido se unen contra los persas y el presidente Donald Trump advierte que la guerra duraría más de cinco semanas. En contraste, España rechaza cualquier implicación ajena al marco de la ONU. Al mismo tiempo, Teherán llamó a manifestaciones masivas tras la muerte de la esposa del fallecido líder supremo Ali Jamenei, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh.

Sobre los ataques en el tercer día de conflicto, se reportó la destrucción de la flota del régimen iraní que operaba en el golfo de Omán por parte de EE.UU. Asimismo, el régimen persa confirmó el lanzamiento de misiles contra edificios gubernamentales en Tel Aviv e instalaciones militares y de seguridad en Haifa y en Jerusalén Este. Por su parte, en la madrugada del martes 3 de marzo, los israelíes sacudieron el norte de Teherán con una serie de detonaciones que "hicieron temblar las ventanas" mientras aviones de combate sobrevolaban la metrópoli, según las agencias Mehr y Tasnim.

Todo este escenario bélico en Medio Oriente provocó una crisis económica inmediata debido al bloqueo del Estrecho de Ormuz, punto crítico donde circula la quinta parte del suministro energético mundial. Solo el precio del barril de Brent superó los 80 dólares y el gas europeo mostró fuertes repuntes ante la amenaza del comandante iraní Ebrahim Jabbari, quien recientemente sentenció que la vía “ha sido cerrada y nadie podrá pasar (…) Prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzarla”.

Ormuz cerrado: impacto global en gas y petróleo

El repunte del petróleo y el gas en el continente responde a la prima de riesgo geopolítico que el mercado incorporó tras las amenazas iraníes de clausurar el estrecho. El Brent subió 7,2% hasta US$78,12 por barril y el WTI avanzó 6,2% a US$71,17, mientras el contrato de gas TTF se disparó más de 40% en la jornada. Según la estratega Susannah Streeter, a El Economista, los inversores están buscando "refugios seguros para buscar protección”, hecho que eleva la volatilidad en las bolsas internacionales y refuerza la búsqueda de activos de cobertura.

Los operadores reaccionaron ante la advertencia de la Guardia Revolucionaria de atacar cualquier buque que cruce Ormuz, lo cual elevó el temor a interrupciones en el transporte marítimo. Si esa decisión continúa, "no importa cuánta capacidad disponible haya, no se va a poder llenar ese vacío, es simplemente demasiado grande", explicó Amena Bakr, jefa de investigación de Oriente Medio y la OPEP+ en la firma de Kpler, según RFI.

Ormuz es un paso estratégico que conecta el Golfo Pérsico con el de Omán y canaliza el 20% del crudo mundial junto al mismo porcentaje del comercio global de gas natural licuado, según la EIA. Datos de la UNCTAD indican que 144 buques transitan diariamente por este "cuello de botella", donde un tercio son petroleros. Cualquier bloqueo sostenido impacta los flujos hacia Asia y el continente europeo, cuya dependencia del GNL aumentó tras la reducción de compras a Rusia.

Las tensiones en la zona persisten desde la salida de EE.UU. del pacto nuclear en 2018 y el endurecimiento de sanciones contra Teherán. En 2025, incluso el Parlamento iraní aprobó su cierre tras bombardeos estadounidenses, lo que sumó presión a un historial de ataques y confiscaciones de naves. Matthew Ryan, director estratega del mercado Ebury, advierte que una clausura total sería como una "opción nuclear" para Teherán, lo que podría también llevar el crudo a precios de tres dígitos y desestabilizar la inflación y la política monetaria del mundo. Mientras que, para el economista Sylvain Bersinger, fundador del gabinete Bersingéco, eso hace "surgir el riesgo de un tercer shock petrolero, después de los de 1973 y 1979 y tras el shock gasista de 2022".

Caída de bolsas globales: Europa, Asia y EE.UU. en alerta

En Europa se observaron descensos de -2,62% en Madrid, -2,17% en París, -2,56% en Fráncfort y -1,20% en Londres, mientras que en Asia bajaron Tokio (-1,4%) y Hong Kong (-2,1%), con Wall Street abriendo en rojo y moderando luego el retroceso. El patrón sectorial fue nítido: castigo a actividades expuestas a combustible y movilidad, y respaldo a energía y defensa.

Sectores más golpeados

Aerolíneas y turismo: IAG -5,2%, Air France-KLM -9%; en EE.UU., Delta -2,9% y United -4,1%.

Transporte y cadenas logísticas: navieras reconfiguraron rutas por mayor riesgo regional, elevando costos y alargando tiempos.

Sectores favorecidos

Energía: Shell +2,8%, TotalEnergies +3,5%, ExxonMobil +1,3%.

Defensa / tecnología vinculada: BAE Systems +5,4% y Palantir +5,4% en la sesión referida.

Posiciones europeas divididas en la guerra

El canciller Jean-Noël Barrot confirmó la disposición de París para “participar” en la protección de Jordania y diversas naciones del Golfo frente a posibles hostilidades. Por su parte, el presidente Emmanuel Macron ordenó el incremento de ojivas nucleares y el despliegue de una “disuasión avanzada”, tras sentenciar que “una modernización de nuestro arsenal es esencial” para neutralizar riesgos emergentes.

Reino Unido y Alemania se unieron para reforzar la arquitectura de seguridad regional mediante el respaldo logístico a Estados Unidos. Londres autorizó el empleo de bases como Diego García, aunque el primer ministro Keir Starmer limitó esta ayuda a la “legítima defensa” de sus socios. Mientras el secretario Hamish Falconer recalcó que su país "no está en guerra”, Berlín advirtió que ejecutaría acciones “defensivas necesarias y proporcionadas” si las agresiones externas persisten contra intereses aliados.

Por su parte, España establece un contraste diplomático al priorizar la legalidad internacional y la contención sobre la participación militar directa. El ministro José Manuel Albares rechazó “de modo taxativo” el uso de las instalaciones de Rota y Morón para esta misión específica. Madrid condiciona cualquier apoyo a que la actividad posea un “encaje en la Carta de la ONU” y respete los tratados vigentes, lo cual marca una distancia clara frente a la disposición combativa del resto de las potencias continentales.

Líbano, aliado de Irán, lanza drones a una base británica

La tensión en el Mediterráneo oriental escaló tras un ataque con drones de fabricación iraní contra la base aérea RAF Akrotiri, en el sur de Chipre. El portavoz gubernamental, Konstantinos Letymbiotis, anunció en X que “dos vehículos aéreos no tripulados que se dirigían hacia las bases británicas en Akrotiri fueron neutralizados a tiempo” por los sistemas de defensa locales. Una fuente oficial de Nicosia confirmó a AFP que el lanzamiento ocurrió desde Líbano, bajo la autoría “lo más probable” del movimiento islamista Hezbolá, socio estratégico de Teherán en la región.

El incidente provocó la evacuación preventiva del complejo militar, donde la agencia reportó la salida de unos 70 vehículos tras la activación de las alarmas sonoras. El funcionario aseguró que está “confirmado” el origen libanés de los artefactos, hecho que vincula directamente este episodio con la actual crisis liderada por Irán. Esta instalación estratégica alberga tropas del Reino Unido y personal civil de diversas nacionalidades, quienes abandonaron el perímetro ante la amenaza de los dispositivos hostiles.