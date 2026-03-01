HOYSuscripcion LR Focus

Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar tras objeciones de Cesar Nakazaki sobre informe pericial

“Tenemos una radiografía sin informe propiamente. ¿Cómo analizamos el contenido si no está completo?”, cuestionó el abogado de Villar, quien pidió 24 horas para una nueva audiencia, la cual se realizará este martes 3 a las 3:00 p.m.

aplazan dictamen de prision preventiva para Adrian Villar
aplazan dictamen de prision preventiva para Adrian Villar | Poder Judicial

La audiencia para resolver el pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos concluyó sin una decisión inmediata, luego de que la defensa técnica del acusado denunciara que no recibió completo el informe pericial de tránsito incorporado por el Ministerio Público horas antes del debate.

Luego de esto y de que el abogado del Ministerio expusiera su defensa, el juez decidió postergar la resolución tras escuchar los argumentos de ambas partes en el proceso seguido por la muerte de la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano, quien falleció el 17 de febrero tras ser atropellada en el distrito de San Isidro.

¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Durante la audiencia estuvieron presentes los abogados César Nakazaki y César Enrique Pérez Escobar, en representación de Villar; el fiscal Carlos Miguel Grados La Rosa por el Ministerio Público; y la defensora pública de Lima Centro, Marleni Elizabeth Condori. También asistieron los padres del investigado, Marcela Chirinos y Rubén Villar.

Entrega informe técnico se realizó 28 de febrero en la noche

El Ministerio Público informó que la noche del 28 de febrero, personal de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Transito (Divpiat) remitió el Informe 39-2026, el cual pidió fuese integrado al requerimiento de prisión preventiva.

Según explicó el fiscal, el documento incluye:

  • Factores intervinientes en el accidente.
  • Planos técnicos del punto exacto donde ocurrió el atropello.
  • La declaración de Juan Montenegro Bacigaluppi, quien señaló haber sostenido una conversación con el investigado.
  • La revisión del celular de Villar, donde, según indicó, no se encontraron registros de mensajes o llamadas, lo que podría indicar que estos fueron eliminados.

Aplazan audiencia tras objeciones de César Nakazaki

La defensa técnica cuestionó la incorporación del informe en esa etapa del proceso. César Nakazaki indicó que no se les entregó el documento completo. Se nos alcanzó un escrito donde el señor fiscal señala que se ha hecho entrega del Informe 39-2026, pero el informe no se nos ha entregado. Solo los dibujos. Tenemos una radiografía sin informe propiamente”, manifestó.

El abogado enfatizó que se trata de una prueba central, especialmente porque podría sustentar el agravante en la imputación. “¿Cómo analizamos el contenido del informe si hay partes que no están? Es un informe pericial en materia de tránsito. Para nosotros esta es una prueba central”, sostuvo.

Nakazaki agregó que el informe tendría alrededor de 50 hojas y 30 anexos que no habrían sido incorporados íntegramente. “Los componentes de una pericia están regulados expresamente. El cuerpo del dictamen y sus anexos deben ingresar completos para que puedan ser valorados”, afirmó al dirigirse al juez. “Si usted va a incorporarlo, tendríamos que leerlo”.

Asimismo, señaló que las limitaciones obedecen a que la nueva defensa no recibió oportunamente la documentación necesaria para ejercer contradicción efectiva.

