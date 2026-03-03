El próximo lunes 30 de marzo, 12 candidatos presidenciales debatirán sus propuestas en las materias de empleo, desarrollo y emprendimiento, así como en educación, innovación y tecnología, con miras a las Elecciones 2026. Los partidos que participarán en esa fecha son el APRA, PRIN, Frente de la Esperanza 2021, SíCreo, Cooperación Popular, País para Todos, Alianza Electoral Venceremos, Perú Moderno, Fe en el Perú, Somos Perú, Demócrata Verde y Fuerza y Libertad.

El primer ciclo del debate sobre el primer tema tendrá cuatro enfrentamientos entre tres candidatos. El primer grupo estará conformado por Enrique Valderrama, Walter Chirinos y Fernando Olivera. El segundo lo integrarán Carlos Espá, Yonhy Lescano y Carlos Álvarez. El tercero lo conformarán Ronald Atencio, Carlos Jaico y Álvaro Paz de la Barra, mientras que el cuarto grupo tendrá a George Forsyth, Alex Gonzáles y Fiorella Molinelli.

TE RECOMENDAMOS TC PROCRIMEN Y ESTADO DE EMERGENCIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El segundo bloque del debate tendrá preguntas ciudadanas. El tercero tendrá el debate sobre las propuestas en educación, innovación y tecnología. Primero se enfrentarán Gonzáles, Valderrama y Espá. Luego Forsyth, Lescano y Atención. Seguidamente, Paz de la Barra, Álvarez y Chirinos. Finalmente, Jaico, Molinelli y Olivera.

Empleo, desarrollo y emprendimiento

La República revisó los planes de gobierno de los candidatos presidenciales que estarán en este debate. Sobre el primer bloque de empleo, desarrollo y emprendimiento, en el primer grupo, Valderrama propone mejorar el coeficiente de electrificación en las regiones del Perú, así como el fortalecimiento del Midis con programas sociales articulados y disminuir las brechas entre las viviendas de los sectores socioeconómicos D y E. Además, plantea fortalecer la formalización laboral y la equidad salarial dentro de una economía social de mercado.

Mientras tanto, Chirinos propone asegurar una vivienda digna, accesible para todas las personas, especialmente los más vulnerables, con servicios básicos adecuados, seguros y económicamente sostenibles. De igual forma, garantiza la igualdad de oportunidades e inclusión social de todas las personas en el ámbito laboral. En tanto, Olivera sostiene que la formalización de los trabajos se deberá hacer a través de incentivos tributarios a plazo indeterminado. Asimismo, asegura, que creará un millón de nuevos empleos formales cada año que fomentarán la innovación y transferencia tecnológica.

En el segundo grupo, Espá propone que haya mayor inversión pública en desarrollo urbano a nivel nacional para poblaciones vulnerables en colaboración con el sector privado, así como la implementación de la educación técnica que favorezca el acceso a empleos calificados y mejor remunerados. En esa misma línea, indica que el aumento de puestos de trabajo en las empresas formales contribuye al avance de la formalización.

Por su parte, Lescano ofrece crear fuentes de trabajo con industrialización y promoción de las inversiones, con la finalidad de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y sectores sociales con diversidad sexual. Álvarez apuesta por implementar un catastro único, con focalización híbrida basada en ingresos, pobreza multidimensional y vulnerabilidad, interoperabilidad de datos, actualización continua y mecanismos de acceso y control fortalecidos, así como la ejecución de una nueva política social orientada y una reducción de la pobreza.

En el tercer grupo, Ronald Atencio propone la segunda reforma agraria con la finalidad de impulsar una revolución productiva en el agro que priorizará la agricultura familiar y la pequeña producción de base comunera. Asimismo, impulsará una reforma tributaria con enfoque de igualdad para resolver los problemas de la gente, así como la promoción de la pesca artesanal y una reforma laboral integral que fomente empleos estables y no tercerizados. Por otro lado, Jaico apuesta por la creación de un Sistema Nacional de Emprendimiento Productivo, que integre el financiamiento accesible, asistencia técnica, simplificación tributaria y acceso a mercados.

Además, impulsará incubadoras regionales, compras públicas a emprendimientos locales y programas de formalización progresiva. Mientras tanto, Paz de la Barra opta por una economía diversificada, competitiva y descentralizada, generadora de empleo formal. De igual manera, apuesta por impulsar la innovación, inversión y generación de trabajos.

En el cuarto grupo, Forsyth propone el cruce mensual con bases de datos de empleo formal, pensiones y otros programas sociales, así como una verificación domiciliaria aleatoria para validar la condición de pobreza extrema. En tanto, Gonzáles plantea promover empleos formales y decentes para hombres y mujeres, impulsar emprendimientos con acceso a capital, formación y tecnología, así como una educación inclusiva, digital, técnica y articulada con el mercado laboral. Molinelli va por la creación del programa 'Formalizar para crecer', el sistema de financiamiento productivo y empleo formal para Pymes y trabajadores independientes y el impulso de la capacitación financiera, digital y laboral para trabajadores y emprendedores.

Educación, innovación y tecnología

En el segundo bloque, en cuanto al primer grupo, Gonzáles apuesta por la educación intercultural bilingüe como política transversal y generar diferentes programas e instrumentos de ayuda y promoción que contengan la política de ciencia, tecnología e innovación. El APRA plantea potenciar la política educativa nacional (PEN), fortalecer la acreditación y certificación de las escuelas públicas y privadas, y mantener la cobertura de la educación pública escolar por encima del promedio OCDE con alta calidad de enseñanza. Espá apunta al programa Bono Educativo para devolver el dinero a las familias y que sean ellas quienes elijan dónde “canjear” el bono, revisar los procesos de selección y designación de maestros, directores y escuelas y transparentar los criterios de selección para los COAR y Pronabec.

En el segundo grupo, Forsyth propone duplicar el porcentaje de estudiantes con nivel satisfactorio en competencias básicas y reducir la deserción escolar. Espera contratar a 7.000 tutores, implementar 3 horas semanales de matemáticas y comunicación en las 5.000 escuelas con peores resultados en la ENLA. Asimismo, plantea distribuir 400 mil laptops en primaria y secundaria a estudiantes y maestros. Por su parte, Lescano apuesta por reconstruir 27 mil instituciones públicas, dar becas internacionales y capacitar a profesores e incentivar la ciencia y tecnología de manera continua. Atencio va por la educación intercultural con enfoque de género generalizado en todo el sistema educativo y energía e internet en todos los colegios para asegurar la transformación digital en la educación pública.

En el tercer grupo, Paz de la Barra espera contar con una educación de calidad, según los objetivos para un desarrollo sostenible 2030. Fortalecerá la formación docente y gestión educativa, reducirá brechas digitales y garantizará el aprendizaje en todos los niveles. Álvarez busca la recuperación real de aprendizajes y cierre de brechas con foco en lectura y matemáticas, además de tener escuelas seguras y conectadas, mejores docentes y soporte estudiantil. Chirinos promete aumentar de manera sustancial que los menores entre 3 y 8 años logren una comunicación verbal efectiva a nivel comprensivo y expresivo, así como la implementación de proyectos educativos regionales y locales con participación de la comunidad educativa y recursos tecnológicos.

En el cuarto grupo, Jaico creará el plan nacional de conectividad educativa y capacitación digital para docentes. Además, dotará a las escuelas de recursos tecnológicos sostenibles y adecuados, y construirá aulas modernas y funcionales. Molinelli apuesta por la modernización del currículo y el aprendizaje digital con la innovación y el talento tecnológico, la revalorización del docente y la formación continua y tener una mejor infraestructura de colegios. Olivera tiene como objetivos la educación de calidad, escuelas innovadas que garanticen aprendizajes de calidad, maestros bien preparados, educación financiada y competitiva con el uso de ciencia, tecnología e innovación.