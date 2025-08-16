El encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, celebrado en Alaska este viernes, terminó sin un acuerdo sobre el alto el fuego en Ucrania, a pesar de una reunión de casi tres horas en la base militar Elmendorf-Richardson. Ambos líderes, sin embargo, destacaron el carácter "constructivo y de respeto mutuo" de las conversaciones, que marcaron un paso importante para la normalización de las relaciones bilaterales entre las dos potencias.

Putin enfatizó que este encuentro fue crucial, dado que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos no habían alcanzado una cumbre de alto nivel desde hace más de cuatro años, un período en el que, según él, los lazos se habían deteriorado considerablemente. Además, subrayó que las relaciones habían "llegado al nivel más bajo desde la Guerra Fría".

En su intervención, Putin aseguró que era esencial superar esa confrontación y avanzar hacia el diálogo directo, aunque no se lograron acuerdos concretos en términos de un alto al fuego. Por su parte, Trump también destacó los "grandes avances" alcanzados durante las discusiones y subrayó la "buena oportunidad" de llegar a un consenso en el futuro.

¿Cuál fue el tema principal de la cumbre entre Trump y Putin?

La cumbre tuvo como tema principal la guerra en Ucrania. Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de alcanzar un Acuerdo de Paz directo para poner fin al conflicto, en lugar de un alto el fuego temporal, que consideran insostenible a largo plazo. Aunque no se llegó a un acuerdo formal durante la reunión, ambos mandatarios resaltaron lo importante del encuentro para las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos, la cual había empeorado en los últimos años.

Según RT, durante la reunión, Putin expresó que para lograr una solución sostenible y duradera, es esencial que se tengan en cuenta las legítimas preocupaciones de Rusia y que se restablezca un equilibrio justo en la seguridad de Europa y del mundo en general, además el mandatario ruso indicó que la reunión se había llevado a cabo en un ambiente "constructivo y de respeto mutuo".

Ambos líderes coincidieron en que la seguridad de Ucrania debe ser garantizada y expresaron la esperanza de que sus esfuerzos conduzcan a la paz en el país. Putin también pidió que las autoridades ucranianas y los líderes europeos perciban las negociaciones de manera constructiva, sin crear obstáculos o generar intrigas que puedan impedir el progreso hacia una solución pacífica.

Trump comunicó la situación a Zelenski y la OTAN

Tras la cumbre con Putin, Trump se comunicó tanto con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como con líderes de la OTAN y de la Unión Europea. Según informó la Casa Blanca, el mandatario realizó una llamada telefónica de más de 90 minutos con Zelensky, que comenzó como una conversación bilateral y luego incluyó a varios líderes europeos, entre ellos los presidentes de Francia, Polonia, Italia, Alemania, Finlandia y el Reino Unido, así como al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Durante esta llamada, Trump informó a Zelensky sobre los resultados de la cumbre con Putin y discutió la posibilidad de una reunión trilateral entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia para avanzar hacia una solución pacífica del conflicto. Zelensky expresó su apoyo a esta propuesta y destacó la importancia de que Ucrania esté involucrada en todas las etapas de las conversaciones.

Además, Trump también se comunicó con los líderes europeos para informarles sobre los avances de la cumbre. En una publicación en redes sociales, el líder republicano destacó que se había acordado que la mejor manera de poner fin a la guerra en Ucrania es mediante un Acuerdo de Paz directo, en lugar de un alto el fuego temporal, que a menudo no se sostiene. Los líderes europeos expresaron su apoyo a los esfuerzos de Trump para detener el conflicto y subrayaron la necesidad de garantías de seguridad para Ucrania.

Un próximo encuentro trilateral entre Trump, Putin y Zelenski

Tras la cumbre en Alaska, Trump destacó que ya se encuentran en marcha los preparativos para una próxima reunión que incluirá al presidente de Ucrania. En una entrevista con Fox News, el mandatario aseguró que se está organizando un encuentro entre Zelenski y Putin, y que, aunque no lo solicitó, él estaría dispuesto a participar si ambas partes lo desean.

Por su parte, Putin sugirió que la próxima reunión podría celebrarse en Moscú, lo que fue recibido con una respuesta algo cautelosa por parte de Trump. El presidente estadounidense expresó que la idea de llevar la cumbre a la capital rusa le parecía interesante, aunque reconoció que podría enfrentar críticas por esa propuesta. Sin embargo, mostró disposición para que el encuentro se lleve a cabo, destacando que, a lo largo de su mandato, siempre ha mantenido una "fantástica" relación con Putin.