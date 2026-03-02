Minem restringe GNV para taxis y vehículos livianos tras fuga en Camisea: Cálidda anuncia el racionamiento de gas natural

Tras la fuga de gas ocurrida el 1 de marzo en el distrito de Megantoni, en Cusco, la empresa Cálidda informó, mediante un comunicado, que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró el Estado de Emergencia hasta el 14 de marzo, con el objetivo de permitir que la Transportadora de Gas del Perú (TGP) ejecute con la mayor rapidez posible los trabajos técnicos necesarios para superar la contingencia que afecta la entrega de gas natural a los concesionarios de distribución.

Además, a través de la Resolución Directoral N° 020-2026-MINEM/DGH, se establece un mecanismo de racionamiento para el despacho de gas natural, priorizando el suministro a los consumidores residenciales y comerciales, así como al transporte público masivo que utiliza exclusivamente GNV. Esta priorización no incluye a los vehículos de carga ni a los vehículos livianos como taxis, coasters o mototaxis, lo que podría generar una crisis de desavastecimiento de gas natural en Lima y Callao.

Si bien la causa de la interrupción no está relacionada con las operaciones de Cálidda, la empresa indicó que trabajará de manera ininterrumpida y en coordinación con TGP y las autoridades competentes para mitigar el impacto generado.

Buscan contribuir con la estabilidad

En ese escenario, Cálidda resaltó la importancia de la colaboración de los clientes residenciales y comerciales, promoviendo un uso responsable y moderado del gas natural, y manteniendo los consumos en niveles habituales para contribuir a la estabilidad del sistema mientras TGP culmina los trabajos correspondientes.

En el caso de los grandes clientes (estaciones de GNV, consumidores industriales y empresas generadoras), informaron que se vienen realizando coordinaciones y comunicaciones directas para gestionar adecuadamente la situación, priorizando en todo momento la seguridad del sistema y la continuidad del suministro esencial.