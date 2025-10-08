Donald Trump recibió la nota con el acuerdo entre Israel y Hamás ante la prensa. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que "es un gran día" tras la primera parte del encuentro, este miércoles 8 de octubre. "Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera", escribió a través de su cuenta en Truth Social.

Minutos antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, le susurraba al oído al presidente Trump con una nota donde estaría el acuerdo en Oriente Medio: "Muy cerca. Necesitamos que apruebe pronto una publicación en Truth Social para que pueda anunciar el acuerdo primero", se lee.

Donald Trump anuncia que se firmó la primera fase a través de su cuenta en Truth Social. Foto: @realDonaldTrump



Netanyahu se pronuncia tras firmarse primera fase de acuerdo

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el jueves 9 de octubre (hora en Israel) que traería de regreso a todos los rehenes retenidos por Hamás en Gaza. Este pronunciamiento ocurrió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y mediadores (Egipto y Qatar) informaran sobre un acuerdo para poner fin a la guerra de Gaza.

"Con la ayuda de Dios los traeremos a todos a casa", dijo la oficina de Benjamin Netanyahu en una breve declaración.

Trump probablemente viaje a Egipto en los próximos días

Marco Rubio no se encontraba en la sala, pero luego se sentó en una silla donde estaba antes la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles. Solo minutos después se levantó para pasarle la nota del acuerdo a Donald Trump.

El presidente no solo confirmó que se trataba del acuerdo, sino que le anunció a la prensa que probablemente viajaría a Egipto en los próximos días. "No hemos decidido exactamente. Iré a Egipto. Lo más probable. Es donde todos están reunidos en este momento, y lo apreciamos mucho, pero estaré haciendo las rondas, como dice la expresión", sostuvo.

Marco Rubio le afirma a Trump que el acuerdo entre Israel y Hamás está cerca y se anunciaría pronto. Foto: @evanvucci/X



Hamás confirmó "lista de prisioneros" que podrían ser liberados

El movimiento islamista Hamás confirmó el intercambio con Israel las "listas de prisioneros" que podrían ser liberados como parte de una propuesta de canje humanitario. Taher al Nunu, dirigente del grupo palestino parte de las negociaciones, le anunción a la agencia AFP.

Ministro de Asuntos Exteriores de Israel: "Es un momento nacional crucial"

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, dijo este miércoles 8 de octubre que "es un momento nacional crucial". Asimismo, aseguró que está trabajando con Benjamin Netanyahu para "llegar a un acuerdo sobre los rehenes; para devolver a todos nuestros rehenes, los vivos y los muertos; para devolver a los vivos a sus hogares y familias y a los muertos a un entierro digno en la tumba de Israel", según CNN.

"Con la ayuda de Dios, que tengamos una feliz festividad con buenas noticias", añadió en la reunión para conmemorar el Día de la Judería Georgiana.