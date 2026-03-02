Esta guerra entre Irán y Estados Unidos ya alcanzó ciudades como Jerusalén, Tel Aviv, Dubái y Doha. | Composición LR/AFP

La muerte del líder supremo Ali Jamenei desató una enorme expansión bélica en Medio Oriente mediante ataques directos entre Estados Unidos, Israel e Irán. Las fuerzas israelíes ejecutaron un “anillo de fuego” sobre Teherán contra sedes de seguridad y sistemas antiaéreos, acción que la Guardia Revolucionaria repelió con 700 drones y misiles hacia 60 enclaves estratégicos. El impacto alcanzó ciudades como Jerusalén, Tel Aviv, Dubái y Doha, mientras un alto funcionario iraní sentenció que la nación “no negociará” con Washington y prometió una defensa “feroz” ante una contienda que será prolongada.

Esta crisis genera repercusiones globales tras el derribo accidental de tres aviones estadounidenses por fuego amigo en Kuwait, incidente que dejó cuatro fallecidos y que el presidente Donald Trump —quien brindará un pronunciamiento oficial a las 11.00 a.m.— reconoció bajo la advertencia de que “podría haber más bajas”. Mientras Baréin tildó las ofensivas de “cobardes”, el Reino Unido negó estar “en guerra” a pesar de ceder la base de Diego García, y Emmanuel Macron anunció el incremento de ojivas nucleares en Francia. La inestabilidad actual interrumpe el flujo de petróleo y los vuelos comerciales, lo cual eleva el peligro de una escalada regional de gran alcance.

EN VIVO: últimas noticias de la guerra en Medio Oriente 11:17 Israel amenaza al Líbano con ataques sino toma medidas contra Hezbollah Bajo la mediación de Chipre, Israel emitió una advertencia directa al Gobierno libanés: si este no clasifica a Hezbollah como organización terrorista y desmantela su estructura política y militar, las fuerzas israelíes ejecutarán ofensivas contra el aeropuerto, los puertos y diversos puntos de infraestructura vital. Ante este ultimátum y tras una agresión previa del grupo extremista respaldado por Irán, el gabinete de Líbano prohibió las operaciones de dicha milicia y ordenó su desarme inmediato. Esa postura coincide con las alertas previas del canciller Youssef Raggi, quien exhortó a la entidad para que “se abstenga de embarcarse en nuevas aventuras y evite al Líbano una mayor destrucción”, en un contexto de alta tensión regional tras ataques conjuntos de Estados Unidos y el Estado judío en territorio iraní. 11:16 Confirman muerte de la esposa de Alí Jamenei tras bombardeos a Irán Los medios de la República Islámica de Irán confirmaron el deceso de Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, cónyuge del difunto Alí Jamenei, este lunes 2 de marzo de 2026. La mujer permaneció en estado de coma tras el ataque que Estados Unidos e Israel ejecutaron contra Teherán el pasado sábado 28. Según la agencia de noticias Tasnim, ella sucumbió ante las heridas del atentado, mientras que reportes de Fars indicaron que el ayatolá pereció junto a su hija, yerno, nuera y nieta. Sobre el resto de los familiares fallecidos, la prensa local señaló que "siguen sin revelarse oficialmente los nombres exactos de las otras víctimas", además de que persiste el hermetismo sobre las circunstancias del suceso. Lee la nota completa AQUÍ. 11:14 Trump asegura que se acerca una “gran ola” en la guerra con Irán Durante una llamada con CNN, el presidente Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses actualmente "destrozan" a Irán, aunque advirtió que "la gran ola llegará pronto". El mandatario detalló ante Jake Tapper la superioridad de su ejército y estimó que el conflicto, previsto inicialmente para cuatro semanas, avanza con celeridad. Pese a la sorpresa por las represalias iraníes, el Ejecutivo confirmó la existencia de un plan de sucesión y acciones adicionales para apoyar a la población civil, a quien instó a permanecer en sus hogares por seguridad. Finalmente, Trump recalcó el carácter preliminar de las operaciones actuales mediante una sentencia contundente: "Ni siquiera hemos empezado a atacarlos con fuerza".