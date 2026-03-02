HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Caso Lizeth Marzano: ¿Por qué Adrián Villar huyó? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: nuevas ofensivas, imágenes y resumen del conflicto en Medio Oriente

Tras la ofensiva contra Teherán del 28 de febrero, la guerra escaló al punto de afectar a más de 14 estados del Golfo Pérsico, mientras una negociación es descartada.

Esta guerra entre Irán y Estados Unidos ya alcanzó ciudades como Jerusalén, Tel Aviv, Dubái y Doha.
Esta guerra entre Irán y Estados Unidos ya alcanzó ciudades como Jerusalén, Tel Aviv, Dubái y Doha. | Composición LR/AFP

La muerte del líder supremo Ali Jamenei desató una enorme expansión bélica en Medio Oriente mediante ataques directos entre Estados Unidos, Israel e Irán. Las fuerzas israelíes ejecutaron un “anillo de fuego” sobre Teherán contra sedes de seguridad y sistemas antiaéreos, acción que la Guardia Revolucionaria repelió con 700 drones y misiles hacia 60 enclaves estratégicos. El impacto alcanzó ciudades como Jerusalén, Tel Aviv, Dubái y Doha, mientras un alto funcionario iraní sentenció que la nación “no negociará” con Washington y prometió una defensa “feroz” ante una contienda que será prolongada.

Esta crisis genera repercusiones globales tras el derribo accidental de tres aviones estadounidenses por fuego amigo en Kuwait, incidente que dejó cuatro fallecidos y que el presidente Donald Trump —quien brindará un pronunciamiento oficial a las 11.00 a.m.— reconoció bajo la advertencia de que “podría haber más bajas”. Mientras Baréin tildó las ofensivas de “cobardes”, el Reino Unido negó estar “en guerra” a pesar de ceder la base de Diego García, y Emmanuel Macron anunció el incremento de ojivas nucleares en Francia. La inestabilidad actual interrumpe el flujo de petróleo y los vuelos comerciales, lo cual eleva el peligro de una escalada regional de gran alcance.

EN VIVO: últimas noticias de la guerra en Medio Oriente

11:17
2/3/2026

Israel amenaza al Líbano con ataques sino toma medidas contra Hezbollah

Bajo la mediación de Chipre, Israel emitió una advertencia directa al Gobierno libanés: si este no clasifica a Hezbollah como organización terrorista y desmantela su estructura política y militar, las fuerzas israelíes ejecutarán ofensivas contra el aeropuerto, los puertos y diversos puntos de infraestructura vital. Ante este ultimátum y tras una agresión previa del grupo extremista respaldado por Irán, el gabinete de Líbano prohibió las operaciones de dicha milicia y ordenó su desarme inmediato.

Esa postura coincide con las alertas previas del canciller Youssef Raggi, quien exhortó a la entidad para que “se abstenga de embarcarse en nuevas aventuras y evite al Líbano una mayor destrucción”, en un contexto de alta tensión regional tras ataques conjuntos de Estados Unidos y el Estado judío en territorio iraní.

11:16
2/3/2026

Confirman muerte de la esposa de Alí Jamenei tras bombardeos a Irán

Los medios de la República Islámica de Irán confirmaron el deceso de Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, cónyuge del difunto Alí Jamenei, este lunes 2 de marzo de 2026. La mujer permaneció en estado de coma tras el ataque que Estados Unidos e Israel ejecutaron contra Teherán el pasado sábado 28. Según la agencia de noticias Tasnim, ella sucumbió ante las heridas del atentado, mientras que reportes de Fars indicaron que el ayatolá pereció junto a su hija, yerno, nuera y nieta.

Sobre el resto de los familiares fallecidos, la prensa local señaló que "siguen sin revelarse oficialmente los nombres exactos de las otras víctimas", además de que persiste el hermetismo sobre las circunstancias del suceso.

Lee la nota completa AQUÍ.

11:14
2/3/2026

Trump asegura que se acerca una “gran ola” en la guerra con Irán

Durante una llamada con CNN, el presidente Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses actualmente "destrozan" a Irán, aunque advirtió que "la gran ola llegará pronto". El mandatario detalló ante Jake Tapper la superioridad de su ejército y estimó que el conflicto, previsto inicialmente para cuatro semanas, avanza con celeridad.

Pese a la sorpresa por las represalias iraníes, el Ejecutivo confirmó la existencia de un plan de sucesión y acciones adicionales para apoyar a la población civil, a quien instó a permanecer en sus hogares por seguridad. Finalmente, Trump recalcó el carácter preliminar de las operaciones actuales mediante una sentencia contundente: "Ni siquiera hemos empezado a atacarlos con fuerza".

TE RECOMENDAMOS

REIKI: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y SUS BENEFICIOS EN LA SANACIÓN ENERGÉTICA |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Notas relacionadas
EN VIVO, EE. UU. e Israel atacan Irán: Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo

EN VIVO, EE. UU. e Israel atacan Irán: Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo

LEER MÁS
Kuwait derriba tres aviones de combate estadounidenses que viajaban a apoyar operación contra Irán

Kuwait derriba tres aviones de combate estadounidenses que viajaban a apoyar operación contra Irán

LEER MÁS
No es Kabul en 2021, como afirmó Grok: imágenes son del ataque contra colegio de Irán del 28 de febrero

No es Kabul en 2021, como afirmó Grok: imágenes son del ataque contra colegio de Irán del 28 de febrero

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

LEER MÁS
Kuwait derriba tres aviones de combate estadounidenses que viajaban a apoyar operación contra Irán

Kuwait derriba tres aviones de combate estadounidenses que viajaban a apoyar operación contra Irán

LEER MÁS
El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puestos ocupan Brasil y Perú?

El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puestos ocupan Brasil y Perú?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: nuevas ofensivas, imágenes y resumen del conflicto en Medio Oriente

Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

Mundo

El tren bala que romperá récord de velocidad en América Latina con 350 km/h y reducirá el tiempo de viaje entre dos ciudades históricas

Javier Milei anuncia 90 reformas en su discurso anual ante el Congreso para rediseñar Argentina

Mansoureh Khojasteh, esposa de Alí Jamenei, murió tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

José María Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Exescolta de José Jerí es investigado por presuntos vínculos con banda criminal de explotación sexual

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025