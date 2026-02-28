Donald Trump ordenó el inicio de la operación militar "Furia Épica" con el objetivo de derrocar al régimen de Alí Khamenei. | Composición LR/AFP

Donald Trump ordenó el inicio de la operación militar "Furia Épica" con el objetivo de derrocar al régimen de Alí Khamenei. | Composición LR/AFP

El presidente Donald Trump anunció el comienzo de la Operación Furia Épica contra Irán tras ejecutar una ofensiva junto a Israel. Esta ofensiva representa una escalada militar inédita en Medio Oriente, acción que el mandatario justificó: “Prevenir que esta dictadura tan perversa y radical amenace a Estados Unidos y nuestros intereses de seguridad nacional”, aseguró en su discurso compartido en Truth Social.

La Casa Blanca instó a los ciudadanos persas a recobrar la soberanía de su país al finalizar las maniobras bélicas. Mediante el mensaje directo, el líder norteamericano exhortó a los iraníes a que asuman la dirección de su gobierno, bajo la consigna de que “ahora es el momento de tomar el control de vuestro destino y desatar un futuro glorioso y próspero”.

Otros objetivos del plan con Israel

Esta campaña militar de EE. UU., de carácter "masivo y continuo", busca el debilitamiento de las estructuras bélicas de Teherán, con un enfoque particular en su infraestructura de proyectiles y sus planes atómicos. Al respecto, el mandatario republicano declaró que iban "a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles por completo”, tras confirmar el inicio de las incursiones aéreas junto a los israelíes.

La administración de Trump persigue objetivos que trascienden una agresión aislada, pues pretende bloquear definitivamente el acceso del régimen a un arsenal nuclear. Bajo esta premisa, el ejecutivo estadounidense instó a los combatientes persas a rendirse bajo promesa de salvoconducto a los colaboradores y advirtió de forma tajante a las tropas enemigas: “Depongan las armas. Serán tratados de forma justa con total inmunidad, o se enfrentarán a una muerte segura”.

¿Cómo y cuándo Trump decidió bombardear Irán?

El presidente Donald Trump ordenó el inicio de la operación militar "Furia Épica" con el objetivo de derrocar al régimen de Alí Khamenei. Esta determinación geopolítica surgió tras el fracaso de las negociaciones en Ginebra, donde los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner no lograron concesiones del canciller iraní Abbas Araghchi. Ante la negativa de Teherán para abandonar su programa nuclear y la producción de misiles balísticos, el mandatario estadounidense Trump ordenó una ofensiva directa, sin una autorización explícita del Congreso, y sin etapas previas desde su residencia en Mar-a-Lago.

La campaña bélica cuenta con el respaldo activo de las Fuerzas de Defensa de Israel y la coordinación del primer ministro Benjamín Netanyahu. Como medida preventiva, el secretario de Estado, Marco Rubio, suspendió su viaje a Jerusalén y autorizó la evacuación del personal diplomático no esencial. El Pentágono diseñó un despliegue de fuerza abrumadora para anular el liderazgo actual en Irán, mientras el vicepresidente JD Vance comunicó al mediador de Omán, Sayid Al Busaidi, que la decisión de la Casa Blanca era irreversible.

Durante la madrugada, el jefe de Estado emitió un mensaje oficial dirigido a la población persa donde proclamó: "La hora de su libertad está cerca. Permanezcan a cubierto (...) Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno". Actualmente, la cúpula de la administración republicana supervisa el desarrollo de los ataques desde Florida. Trump espera reportes de inteligencia sobre el paradero de Khamenei para confirmar el éxito de este primer día de guerra sin precedentes en Medio Oriente.