Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este martes 3 de marzo hasta por 12 horas, según Sedapal: conoce las zonas afectadas

Sedapal indicó que los cortes recomiendó a los usuarios tomar precauciones y estar informados sobre las zonas específicas que quedarán sin agua.

Sedapal anuncia corte de agua en 4 distritos
Sedapal anuncia corte de agua en 4 distritos | Foto: composición LR

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció, através de su canal oficial por WhatsApp que este martes 3 de marzo se ejecutarán cortes programados del servicio en cuatro distrito de Lima Metropolitana. Según mencionó la entidad, la interrupción responde a labores de mantenimiento orientadas a asegurar la calidad y continuidad del abastecimiento de agua potable en la capital.

Asimismo, la empresa recomendó a los vecinos de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias, como almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de suspensión. Sedapal precisó que los trabajos se desarrollarán en horarios establecidos y que, una vez concluidas las intervenciones técnicas, el servicio se restablecerá de manera progresiva.

¿Cuáles son los distritos que se verán afectados por el corte de agua?

Ate Vitarte

Hora: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Zonas (Sector 152)

  • A.H. Huaycán Zona R
  • UCV 206D II y II
  • Ampliación Monte de Sinaí
  • UCV 206C
  • A.H. Los Libertadores
  • A.H. Salazar Bondy, Urb. Monte Los Olivos
  • A.H. María Parado Bellido

Independencia

Hora: 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

Zonas (sector 337):

  • A.H. Cahuide
  • A.H. Cahuide Ampliac
  • A.H. Cielo Azul
  • A.H. Sarita Colonia
  • A.H. Condorcanqui
  • A.H. Mariano Melgar
  • A.H. El Misti
  • A.H. Nuevo Amanecer
  • A.H. Precursores
  • Asoc.Pobladores San Pablo y San Pedro
  • P.J. Condorcanqui
  • P.J. José Olaya

Puente Piedra

Hora: 12:00 p.m a 8:00 p.m.

Zonas (sector 362):

  • APV San Agustin
  • Asoc. Prop. de Viv. Los Ángeles de Puente Piedra
  • Asoc. Prop del Progreso de Viv. Las Dalias I y II etapa
  • Asoc. de Prop. del Fundo Lechucero
  • Asoc. de Viv. Las Mercedes de Puente Piedra I etapa
  • Asoc. Viv. San Juan Vilca
  • Urb. Las Fresas
  • PV Virgen de Chapi
  • Asoc. Viv. del Progreso Resid. Los Claveles de Puente Piedra
  • Asoc. Viv. La Floresta
  • Asoc. Viv. La Florida del Norte
  • Asoc. Viv. Los Embajadores
  • Asoc. Viv. Paraíso del Norte
  • Asoc. Prop del Progreso de Viv. Resid.Villa Margarita III etapa
  • Asoc. Las Retamas
  • PI Asoc. Prop. Los Claveles

La Victoria (sector 17)

Hora: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Zonas:

  • A.H. Carmen Alto, Cercado
  • Coop. 25 de Diciembre
  • Coop. Tradiciones Peruanas
  • Urb. Tres Marías Cuadrante: Av. México, Av. Las Américas, Prolong. Parinacochas, Av. Aviación
