El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció, através de su canal oficial por WhatsApp que este martes 3 de marzo se ejecutarán cortes programados del servicio en cuatro distrito de Lima Metropolitana. Según mencionó la entidad, la interrupción responde a labores de mantenimiento orientadas a asegurar la calidad y continuidad del abastecimiento de agua potable en la capital.

Asimismo, la empresa recomendó a los vecinos de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias, como almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de suspensión. Sedapal precisó que los trabajos se desarrollarán en horarios establecidos y que, una vez concluidas las intervenciones técnicas, el servicio se restablecerá de manera progresiva.

¿Cuáles son los distritos que se verán afectados por el corte de agua?

Ate Vitarte

Hora: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Zonas (Sector 152)

A.H. Huaycán Zona R

UCV 206D II y II

Ampliación Monte de Sinaí

UCV 206C

A.H. Los Libertadores

A.H. Salazar Bondy, Urb. Monte Los Olivos

A.H. María Parado Bellido

Independencia

Hora: 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

Zonas (sector 337):

A.H. Cahuide

A.H. Cahuide Ampliac

A.H. Cielo Azul

A.H. Sarita Colonia

A.H. Condorcanqui

A.H. Mariano Melgar

A.H. El Misti

A.H. Nuevo Amanecer

A.H. Precursores

Asoc.Pobladores San Pablo y San Pedro

P.J. Condorcanqui

P.J. José Olaya

Puente Piedra

Hora: 12:00 p.m a 8:00 p.m.

Zonas (sector 362):

APV San Agustin

Asoc. Prop. de Viv. Los Ángeles de Puente Piedra

Asoc. Prop del Progreso de Viv. Las Dalias I y II etapa

Asoc. de Prop. del Fundo Lechucero

Asoc. de Viv. Las Mercedes de Puente Piedra I etapa

Asoc. Viv. San Juan Vilca

Urb. Las Fresas

PV Virgen de Chapi

Asoc. Viv. del Progreso Resid. Los Claveles de Puente Piedra

Asoc. Viv. La Floresta

Asoc. Viv. La Florida del Norte

Asoc. Viv. Los Embajadores

Asoc. Viv. Paraíso del Norte

Asoc. Prop del Progreso de Viv. Resid.Villa Margarita III etapa

Asoc. Las Retamas

PI Asoc. Prop. Los Claveles

La Victoria (sector 17)

Hora: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Zonas: