Mundo

María Corina Machado hace su primera aparición pública fuera de Venezuela tras horas de incertidumbre por su llegada a Oslo

La líder opositora venezolana apareció desde el balcón de su hotel en la capital de Noruega y cantó el himno nacional de Venezuela en medio de aplausos.


María Corina Machado aparece y saluda a los asistentes desde el balcón de su hotel en Oslo.
María Corina Machado aparece y saluda a los asistentes desde el balcón de su hotel en Oslo. | CNN

Tras casi dos años bajo la clandestinidad, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, hizo su primera aparición pública fuera del país desde el balcón de su hotel. Los asistentes la saludaron mientras cantaban el himno nacional venezolano. Solo hace menos de dos horas, el Comité Nobel había confirmado su llegada a Oslo.

La activista Magalli Meda informó mediante una nota de voz enviada a medios venezolanos que Machado no ofrecerá una conferencia de prensa la noche de este miércoles y solo tiene previsto saludar a los presentes tras su llegada, como es habitual en ella, y que posteriormente se reunirá con su familia para descansar.

Momento de la llegada de María Corina Machado a Oslo. Foto: Vente Venezuela

Momento de la llegada de María Corina Machado a Oslo. Foto: Vente Venezuela

Machado saluda a la prensa en Oslo

Luego de cantar el himno nacional de Venezuela, la opositora María Corina Machado salió del hotel para saludar a la prensa y los venezolanos que viajaron a Noruega solo para verla y felicitarla. La laureada se subió a las vallas de seguridad para darle la mano a los asistentes, quienes lloraron y gritaron "Fuerza, María, fuerza, te amamos".

Primer mensaje de Machado en Oslo. Foto: @MariaCorinaYA/X<br>

Primer mensaje de Machado en Oslo. Foto: @MariaCorinaYA/X

El congresista de Estados Unidos, Carlos A. Giménez, compartió una foto junto a la líder opositora Machado y también con el presidente del Instituo Nobel.

Primera foto del congresista de EE.UU. con Machado. Foto:@RepCarlos/X

Primera foto del congresista de EE.UU. con Machado. Foto:@RepCarlos/X

La advertencia de Trump a Maduro sí detiene a Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “no estaría contento” si el gobierno de Venezuela decidiera detener a María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz. La líder opositora logró salir del país, aunque no alcanzó a llegar a tiempo para recibir personalmente el reconocimiento en Oslo.

Trump, consultado por la prensa en la Casa Blanca, afirmó que “no le gustaría” que Machado fuera arrestada y reiteró su preocupación por la seguridad de la dirigente venezolana. Sus declaraciones se producen en un contexto de tensión política tras la salida de Machado de Venezuela y el seguimiento internacional a su caso.

