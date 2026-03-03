➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 3 de marzo, según Jhan Sandoval

Lee el horóscopo de hoy, martes 3 de marzo. | Foto: La República

Lee el horóscopo de hoy, martes 3 de marzo. | Foto: La República

Este 3 de marzo, los astros influyen en cada signo del zodiaco, ofreciendo guía y energía para afrontar el día. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis recibirán mensajes especiales en el horóscopo de hoy. Cada signo experimentará diferentes energías en el amor, el trabajo, la salud y otros aspectos clave de la vida. Si buscas claridad o señales del universo, Jhan Sandoval te ofrece predicciones precisas para ayudarte a tomar decisiones con mayor seguridad. ¡Descubre qué te depara el destino!

¿Qué dice el horóscopo de hoy, martes 3 de marzo?

Aries: Cuidado con la interpretación que le des al comportamiento de las personas que te rodean. No todos tienen la intención de atacarte y pensarlo así te haría mantenerte a la defensiva.

TE RECOMENDAMOS LA LUNA EN TU SIGNO: LO QUE REVELA DE TU FORMA DE AMAR | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro: No pienses en los avances o logros de otras personas y céntrate en tus procesos. Estás yendo por buen camino y en poco tiempo verás los resultados de todo tu esfuerzo. Paciencia y constancia.

Géminis: Sales de ese problema que te había generado tanta incertidumbre y confusión. Entras a un tiempo de avance y crecimiento profesional. En el amor, llega una nueva conquista. Prepárate.

Cáncer: Tendrás el apoyo de una persona joven, pero preparada y con criterio para poder resolver. En el amor, esa persona es fría porque te siente distante. Expresa con intensidad tus sentimientos.

Leo: Tendrás una sensación de bienestar y satisfacción gracias a que estás alcanzando metas que te habías propuesto. En el amor, tu energía es magnética y lo notarás en las atenciones que recibirás.

Virgo: Eres una persona ordenada, pero últimamente estás distrayéndote con facilidad y las consecuencias se ven en labores no culminadas. Ordénate y termina todo aquello que está pendiente.

Libra: Ese dinero que esperabas llega a tus manos y podrás saldar todas esas deudas que se estaban acumulando. En el amor, no pierdas las palabras y las maneras que encantaron a esa persona.

Escorpio: Estás por tomar una decisión que cambiará el curso de tu vida profesional. No te definas si no estás totalmente seguro. En el amor, una persona comprometida podría acercarse. Evítalo.

Sagitario: Culminas una gestión que ha sido bastante agotadora. Te sentirás satisfecho con los resultados y tu entorno lo reconocerá. En el amor, saca de tu mente a esa persona que no conviene.

Capricornio: Unirás fuerzas con otras personas y gracias a la constancia de todos culminarás a tiempo una actividad que te habían encomendado. Terminas el día en una agradable reunión social.

Acuario: No puedes cargar con tantas responsabilidades a la vez. Tu entorno no está siendo consciente del esfuerzo que haces y necesitas poner un límite a esto. Exige apoyo y las cosas cambiarán.

Piscis: Esa gestión que parecía culminar rápidamente tomará más tiempo del pensado, no desesperes y sé paciente. En el amor, has reflexionado y decides alejarte de esa persona temporalmente.