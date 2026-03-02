Elecciones 2026: JNE organizará 25 debates parlamentarios del 9 al 20 de marzo en todo el Perú

El debate parlamentario se realizará en las 24 provincias del Perú y en el Callao. Foto: Composición/LR

El debate parlamentario se realizará en las 24 provincias del Perú y en el Callao. Foto: Composición/LR

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizará 25 debates de agenda parlamentaria del 9 al 20 de marzo en todas las regiones del Perú, incluida la provincia constitucional del Callao. Los eventos se realizarán con la finalidad de que los electores puedan conocer las propuestas de los aspirantes a las Cámaras de Senadores y Diputados de cara a las Elecciones Generales 2026.

La primera fecha de debates se realizará del 9 al 11 de marzo en Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Ucayali y Tacna, mientras que la segunda, del 10 al 12 del mismo mes, en Lima provincias y Moquegua.

Del 11 al 13 de marzo, se llevará a cabo en Ica, Lambayeque y Loreto. La cuarta programación será del 12 al 14 del mismo mes en Junín, Madre de Dios y Pasco. La quinta tendrá lugar en Arequipa del 13 al 15 de marzo.

Del 14 al 16 será en La Libertad, del 16 al 18 en Apurímac y Piura, del 17 al 19 en Amazonas, Cajamarca, Cusco, Puno y San Martín. Finalmente, los debates cerrarán entre el 18 y el 20 de marzo en Áncash, Callao y Tumbes.

"De este modo, se viene dando cumplimiento a uno de los compromisos asumidos por las organizaciones políticas al suscribir el Pacto Ético Electoral del JNE, referido a la exposición de propuestas en este tipo de eventos, con el propósito de lograr el voto informado de la población en el contexto de las Elecciones Generales 2026", expresó el ente electoral.

Las pautas del debate

Según el JNE, la metodología del debate consiste en que los 37 partidos políticos tengan un representante para senador y diputado; la dupla debe estar conformada por un hombre y una mujer. Los candidatos serán distribuidos en seis grupos; cinco de ellos tendrán 6 participantes y otro tendrá 7.

En el primer bloque estarán los candidatos a diputados. El tema a tratar será Dimensión Social e Institucional. El moderador hará una introducción y cada postulante saldrá a exponer sus propuestas por 2 minutos.

Los otros participantes tendrán 30 segundos para realizar una pregunta o hacer un comentario sobre la propuesta. La dinámica se repetirá con todos los candidatos por 42 minutos y 30 segundos.

El segundo bloque tendrá a los aspirantes a senadores con el tema económico-territorial-ambiental.