HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 ¿POR QUÉ NO HAY GNV?: EN VIVO - LO ÚLTIMO de Perú y el mundo | LR+ Noticias

Política

Elecciones 2026: JNE organizará 25 debates parlamentarios del 9 al 20 de marzo en todo el Perú

El JNE realizará los debates con la finalidad de que los candidatos a senadores y diputados expongan sus propuestas, de cara a las Elecciones 2026.

El debate parlamentario se realizará en las 24 provincias del Perú y en el Callao. Foto: Composición/LR
El debate parlamentario se realizará en las 24 provincias del Perú y en el Callao. Foto: Composición/LR

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizará 25 debates de agenda parlamentaria del 9 al 20 de marzo en todas las regiones del Perú, incluida la provincia constitucional del Callao. Los eventos se realizarán con la finalidad de que los electores puedan conocer las propuestas de los aspirantes a las Cámaras de Senadores y Diputados de cara a las Elecciones Generales 2026.

Únete a nuestro canal de política y economía

La primera fecha de debates se realizará del 9 al 11 de marzo en Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Ucayali y Tacna, mientras que la segunda, del 10 al 12 del mismo mes, en Lima provincias y Moquegua.

TE RECOMENDAMOS

TC PROCRIMEN Y ESTADO DE EMERGENCIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Del 11 al 13 de marzo, se llevará a cabo en Ica, Lambayeque y Loreto. La cuarta programación será del 12 al 14 del mismo mes en Junín, Madre de Dios y Pasco. La quinta tendrá lugar en Arequipa del 13 al 15 de marzo.

Del 14 al 16 será en La Libertad, del 16 al 18 en Apurímac y Piura, del 17 al 19 en Amazonas, Cajamarca, Cusco, Puno y San Martín. Finalmente, los debates cerrarán entre el 18 y el 20 de marzo en Áncash, Callao y Tumbes.

"De este modo, se viene dando cumplimiento a uno de los compromisos asumidos por las organizaciones políticas al suscribir el Pacto Ético Electoral del JNE, referido a la exposición de propuestas en este tipo de eventos, con el propósito de lograr el voto informado de la población en el contexto de las Elecciones Generales 2026", expresó el ente electoral.

PUEDES VER: Reniec entregó a la ONPE lista de 13.680 fallecidos inscritos después de la aprobación del padrón

lr.pe

Las pautas del debate

Según el JNE, la metodología del debate consiste en que los 37 partidos políticos tengan un representante para senador y diputado; la dupla debe estar conformada por un hombre y una mujer. Los candidatos serán distribuidos en seis grupos; cinco de ellos tendrán 6 participantes y otro tendrá 7.

En el primer bloque estarán los candidatos a diputados. El tema a tratar será Dimensión Social e Institucional. El moderador hará una introducción y cada postulante saldrá a exponer sus propuestas por 2 minutos.

Los otros participantes tendrán 30 segundos para realizar una pregunta o hacer un comentario sobre la propuesta. La dinámica se repetirá con todos los candidatos por 42 minutos y 30 segundos.

El segundo bloque tendrá a los aspirantes a senadores con el tema económico-territorial-ambiental.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: 5 candidatos presidenciales habrían presentado información falsa en su hoja de vida, alerta JEE

Elecciones 2026: 5 candidatos presidenciales habrían presentado información falsa en su hoja de vida, alerta JEE

LEER MÁS
Rafael López Aliaga en 14.6% y cómo va el resto de candidatos: Encuestas presidenciales Elecciones 2026

Rafael López Aliaga en 14.6% y cómo va el resto de candidatos: Encuestas presidenciales Elecciones 2026

LEER MÁS
Reniec entregó a la ONPE lista de 13.680 fallecidos inscritos después de la aprobación del padrón

Reniec entregó a la ONPE lista de 13.680 fallecidos inscritos después de la aprobación del padrón

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

LEER MÁS
Junín: Sicario delata al autor intelectual del asesinato del alcalde Iroshi Ureta

Junín: Sicario delata al autor intelectual del asesinato del alcalde Iroshi Ureta

LEER MÁS
TC declara constitucional Ley Soto que beneficia a Alejandro Soto, Vizcarra y Cerrón

TC declara constitucional Ley Soto que beneficia a Alejandro Soto, Vizcarra y Cerrón

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: JNE organizará 25 debates parlamentarios del 9 al 20 de marzo en todo el Perú

Real Madrid vs Getafe EN VIVO vía ESPN: golazo de volea de Satriano en el Bernabéu por LaLiga de España

Cómo será el debate presidencial 2026: reglas, formato, temas y todo lo que debes de saber

Política

Cómo será el debate presidencial 2026: reglas, formato, temas y todo lo que debes de saber

Reniec entregó a la ONPE lista de 13.680 fallecidos inscritos después de la aprobación del padrón

Elecciones 2026: 5 candidatos presidenciales habrían presentado información falsa en su hoja de vida, alerta JEE

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: JNE organizará 25 debates parlamentarios del 9 al 20 de marzo en todo el Perú

Cómo será el debate presidencial 2026: reglas, formato, temas y todo lo que debes de saber

Reniec entregó a la ONPE lista de 13.680 fallecidos inscritos después de la aprobación del padrón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025